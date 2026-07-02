Condenan a más de nueve años de prisión al tiktoker conocido como “Fake” por estafar con la venta de iPhone y bloquear celulares

La Policía Nacional detuvo a Dan Herly Fernández Ramos, de 25 años.

Las estafas cometidas mediante plataformas digitales continúan bajo seguimiento de las autoridades debido al incremento de denuncias relacionadas con la comercialización fraudulenta de productos tecnológicos. Las investigaciones fiscales y policiales muestran que las redes sociales también pueden convertirse en un medio para captar compradores mediante ofertas que aparentan ser legítimas.

En este contexto, el Ministerio Público informó una sentencia obtenida contra un joven acusado de utilizar una cuenta en TikTok para ofrecer celulares de alta gama sin cumplir con las entregas prometidas. El caso también incluyó la obtención de información personal de los compradores para ejecutar otras acciones ilícitas relacionadas con los equipos adquiridos.

PUBLICIDAD

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Primer Despacho), dirigida por el fiscal provincial Ángel Ubaldo Gonzáles Farfán, obtuvo una condena de nueve años y dos meses de prisión efectiva contra Dan Fernández, de 25 años, por los delitos de estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, el sentenciado utilizó una cuenta en la red social TikTok para promocionar la venta de equipos electrónicos, entre ellos iPhone 14, sin entregar posteriormente los dispositivos ofrecidos. La investigación fiscal permitió establecer un total de diez personas agraviadas.

La resolución judicial también dispuso el pago de S/ 7950 por concepto de reparación civil a favor de las víctimas y de la empresa Bitel.

La aceptación de responsabilidad permitió una terminación anticipada

La investigación determinó que ofrecía iPhone 14 por TikTok, recibía el dinero y nunca entregaba los equipos. Luego reportaba los celulares de los compradores como robados para bloquearlos.

El Ministerio Público precisó que la sentencia se obtuvo mediante la figura de terminación anticipada. Este mecanismo permitió concluir el proceso después de que Dan Fernández aceptó su responsabilidad penal por los hechos investigados.

PUBLICIDAD

Con esa decisión, el Poder Judicial impuso la pena privativa de libertad y la reparación económica correspondiente, conforme al acuerdo alcanzado dentro del proceso penal.

La Fiscalía indicó que esta modalidad procesal permitió resolver el caso sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo, luego del reconocimiento de los delitos por parte del acusado.

Según los hechos comprobados durante la investigación fiscal, el condenado recibía los pagos por los celulares promocionados en TikTok y posteriormente obtenía información personal de los compradores.

Con esos datos, efectuaba reportes falsos de robo de los equipos ante la empresa operadora, lo que provocaba el bloqueo de los dispositivos adquiridos por las víctimas.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público sostuvo que este procedimiento formó parte del esquema utilizado para perjudicar a quienes confiaban en las publicaciones realizadas mediante la red social.

Allanamiento permitió incautación de decenas de tarjetas SIM

Como parte de las diligencias desarrolladas durante la investigación, las autoridades ejecutaron un allanamiento y una detención preliminar contra Dan Fernández en marzo de este año.

Durante esa intervención, los agentes incautaron 52 tarjetas SIM activadas. Ese material pasó a formar parte de los elementos recopilados por la Fiscalía para sustentar la acusación por posesión ilegítima de chips de telefonía.

La sentencia incluye este delito junto con la estafa agravada y la suplantación de identidad, infracciones contempladas dentro de la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

PUBLICIDAD

El caso también motivó una investigación policial previa

La Policía detuvo al creador de contenido Dan Herly Fernández Ramos, alias “Fake”, acusado de vender celulares a bajo precio en redes y bloquearlos tras recibir depósitos bancarios. Latina Noticias

Antes de la sentencia, la Policía Nacional del Perú desarrolló una investigación sobre las actividades del creador de contenido conocido en redes sociales con el alias de “Fake”. Según las pesquisas policiales difundidas entonces, el investigado utilizaba transmisiones en vivo en TikTok para captar audiencia mientras ofrecía celulares, tablets y otros equipos tecnológicos a precios inferiores a los del mercado.

Las indagaciones policiales señalaban que los pagos se efectuaban mediante depósitos bancarios y que, después de concretar las ventas, los compradores encontraban sus equipos bloqueados. En esa etapa inicial de la investigación se reportó un número mayor de posibles afectados, aunque la investigación fiscal consiguió acreditar diez agraviados para sustentar la condena obtenida.

PUBLICIDAD

Durante el operativo policial también se incautaron diversos objetos, entre ellos teléfonos celulares, un lector biométrico, una tablet y tarjetas SIM. Un agente explicó el mecanismo investigado: “Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”.