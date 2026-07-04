A qué hora juega Canadá vs Marruecos HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Canadá vs Marruecos por el Mundial 2026.

Hoy, sábado 4 de julio, el enfrentamiento entre Canadá y Marruecos dará inicio a la ronda de octavos de final en el Mundial 2026, marcando un hito para la historia del fútbol canadiense. El equipo anfitrión, que nunca había superado la fase de grupos en sus anteriores participaciones, consiguió revertir su pasado y se metió por primera vez entre los 16 mejores del torneo. Esta campaña, inesperada para muchos, transformó a ‘the canucks’ en una de las grandes revelaciones de la actual edición.

A qué hora juega Canadá vs Marruecos por octavos de final del Mundial 2026

La cita entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026 ya tiene detalles confirmados: el duelo se llevará a cabo el hoy, sábado 4 de julio, en el NRG Stadium de Houston, un recinto con capacidad para 72.220 espectadores que será testigo del inicio de la etapa eliminatoria.

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El partido contará con horarios variados según el país, facilitando el seguimiento para aficionados de distintas regiones. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 12:00 horas; en Canadá y Chile, comenzará a la 13:00 horas; para los hinchas en Marruecos, el pitazo inicial será a las 18:00 horas. En Bolivia y Venezuela, la acción empezará a la 13:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido se jugará a las 14:00 horas.

A qué hora juega Canadá vs Marruecos por octavos de final del Mundial 2026. (ESPN)

Canal TV de Canadá vs Marruecos por octavos de final del Mundial 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026 está plenamente garantizada para los aficionados de Perú y toda Sudamérica. DirecTV llevará la señal televisiva en vivo, acompañada de análisis y comentarios de especialistas, permitiendo disfrutar cada momento del partido sin salir de casa.

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Para quienes prefieren la flexibilidad de los dispositivos móviles, DGO y Paramount+ ofrecerán el encuentro en streaming en tiempo real. Estas plataformas digitales permiten seguir el partido desde celulares, tabletas o computadoras, adaptándose a las distintas rutinas y estilos de vida de los espectadores y facilitando el acceso desde cualquier ubicación.

Además, Infobae complementará la jornada con una cobertura periodística especial: previas, declaraciones exclusivas y un seguimiento minuto a minuto del desarrollo del partido. Así, los aficionados podrán acceder a información detallada, análisis y todas las incidencias, asegurándose de no perderse ningún detalle de este duelo clave del torneo. Con estas alternativas, la audiencia tiene a su disposición múltiples opciones para vivir de cerca uno de los cruces más esperados de la fase eliminatoria.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan Canadá y Marruecos al choque?

El duelo entre Canadá y Marruecos será el foco de atención al inaugurar los octavos de final del Mundial 2026. El interés crece no solo por tratarse del primer partido de la etapa eliminatoria, sino también por la campaña inesperada del conjunto local, que dejó atrás un historial adverso en Copas del Mundo y, en esta edición, logró instalarse por primera vez entre los 16 mejores equipos del certamen.

La selección marroquí llega con la moral en alza, después de eliminar a Países Bajos y confirmar que su actuación en Qatar 2022 —cuando dejó fuera a equipos como España y Portugal— no fue fruto de la casualidad. El equipo africano se posiciona nuevamente como un rival capaz de vencer a cualquier potencia europea, sumando confianza y experiencia en partidos definitorios.

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Por su parte, Canadá afronta este desafío con entusiasmo tras una clasificación histórica. El pase a octavos representa un hito para el fútbol canadiense y actúa como combustible anímico para buscar un avance aún mayor en el torneo. Con ambos equipos motivados y en ascenso, el encuentro promete intensidad, ambición y una prueba exigente para dos selecciones que ya han dejado su huella en el Mundial 2026.

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1 - ES