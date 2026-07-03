Perú

Visita del Papa León XIV al Perú podría cambiar: Las regiones que se sumarían al recorrido y se encuentran en evaluación

El Vaticano y el Gobierno peruano mantienen conversaciones para definir el trayecto final del sumo pontífice, mientras comunidades de la Amazonía y el altiplano se preparan para recibir a miles de peregrinos y visitantes en una histórica jornada religiosa

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Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

El Papa León XIV se prepara para realizar una de las giras más extensas de su pontificado en Perú, prevista para noviembre, y el itinerario podría ampliarse más allá de las cinco ciudades inicialmente confirmadas.

Autoridades del Ejecutivo peruano y representantes de la Iglesia Católica mantienen reuniones permanentes para definir si Puno e Iquitos se sumarán a la agenda oficial. Así lo informaron fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la Nunciatura Apostólica, en el marco de los preparativos para la llegada del pontífice.

De acuerdo con declaraciones del presidente José María Balcázar, el papa permanecerá en territorio nacional entre ocho y diez días. Ya están confirmadas las visitas a Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, donde el sumo pontífice desarrollará variadas actividades pastorales, sociales y culturales.

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“El itinerario todavía se encuentra en fase de definición. Buscamos que esta visita llegue a la mayor cantidad de regiones posible y sea un evento transversal para el país”, explicó Balcázar.

Durante la reunión con ministros y representantes eclesiásticos, el premier Luis Arroyo resaltó que las coordinaciones buscan garantizar la seguridad, logística y el impacto positivo de la visita en cada localidad. La Presidencia del Consejo de Ministros publicó en la red social X que “el trabajo conjunto permitirá que todos los peruanos vivan este evento histórico en unidad”.

Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

Puno e Iquitos

La posible inclusión de Puno e Iquitos en la ruta del papa ha generado entusiasmo entre fieles y autoridades locales. Ambas ciudades, por su relevancia cultural, diversidad religiosa y ubicación estratégica, representan nuevos desafíos logísticos para el equipo organizador. La decisión final dependerá de factores como la conectividad, la capacidad de recibir grandes multitudes y las condiciones de seguridad que exige el Vaticano.

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El presidente Balcázar confirmó que “existe la posibilidad de incluir a Puno e Iquitos como parte del recorrido del papa en Perú, aunque la decisión quedará supeditada a las evaluaciones logísticas y de seguridad de la oficina del Vaticano que se encarga de la programación”.

De sumarse a la agenda, se prevé que el pontífice celebre misas multitudinarias y encuentros con representantes de comunidades originarias y amazónicas.

En paralelo, Chiclayo se prepara para recibir a León XIV con una celebración masiva en las pampas de Reque, donde se ha seleccionado un terreno de 3.000 hectáreas para la misa central, según confirmó el titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, Félix Mio, a la agencia Andina. El despliegue organizativo ya ha comenzado y se espera la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales.

El vínculo personal del papa con Chiclayo y otras ciudades del norte peruano ha sido recordado por el propio mandatario: “Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, afirmó Balcázar.

En los próximos días, el Ejecutivo y la Santa Sede continuarán trabajando en la programación definitiva y en los dispositivos de seguridad y movilidad que requerirá la visita.

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