Perú

Gobierno declara estado de emergencia en 796 distritos por lluvias asociadas al fenómeno El Niño

Gobierno también prorrogó la emergencia en distritos del Vraem por 60 días para enfrentar al tráfico de drogas y otros delitos

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La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y habilita acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del riesgo, además de respuesta y rehabilitación.

El estado de emergencia alcanza distritos de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, así como la Provincia Constitucional del Callao.

Los gobiernos regionales y locales comprendidos ejecutarán las acciones en coordinación técnica y bajo seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social, además de otras entidades públicas y privadas.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)
ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

Emergencia en el Vraem

En paralelo, el Ejecutivo prorrogó por 60 días, desde el 6 de julio, el estado de emergencia en distritos del Vraem mediante el Decreto Supremo N.° 098-2026-PCM para continuar enfrentando el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos y situaciones de violencia.

La prórroga comprende distritos de Ayacucho (Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso), Cusco (Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea) y Junín (Pangoa y Río Tambo). La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y definirá las zonas de intervención en base a inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.

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Peor momento del Fenómeno El Niño llegará en diciembre

La Marina de Guerra del Perú (MGP) advirtió que la temperatura del agua en la costa peruana se encuentra hasta seis grados Celsius por encima de sus niveles habituales, una anomalía que, según los especialistas, anticipa un escenario complejo para los próximos meses a causa del Fenómeno El Niño.

Lluvias persistirán en la costa peruano por todo el verano. (Foto: Andina)
Lluvias persistirán en la costa peruano por todo el verano. (Foto: Andina)

La institución, a través del capitán de Fragata Giacomo Morote, señaló que el periodo más crítico de este evento climático se espera entre diciembre y marzo, cuando se prevé el clímax del calentamiento del mar.

Durante una entrevista televisiva, Morote explicó que tanto el Niño costero como el Niño global están evolucionando de manera simultánea, lo que representa un desafío inédito para el monitoreo y la prevención de daños.

“Las agencias internacionales y el Comité Nacional de Estudio del Fenómeno El Niño (ENFEN) han indicado que hay una evolución constante de ambos fenómenos”, afirmó el experto marítimo. Añadió que mientras el Niño costero afecta principalmente las aguas y costas de Ecuador, Perú y parte de Chile, el Niño global se manifiesta sobre todo en el Pacífico central.

El impacto de esta anomalía térmica ya se registra en diferentes localidades del litoral. “En Paita deberíamos tener una temperatura normal de dieciocho grados Celsius (64,4 °F) y ya estamos en veinticuatro (75,2 °F), lo que significa seis grados más”, precisó Morote.

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