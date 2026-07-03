Dólar subió en el primer semestre del 2026 en Perú, pero podría bajar ante mayor confianza en la economía del país

Aunque el dólar acumuló un alza de 1,34% en el primer semestre del año, el resultado de los últimos 12 meses refleja una tendencia diferente. Foto: Marketplace

El comportamiento del tipo de cambio durante la segunda mitad del 2026 estará marcado por factores internos y externos. Entre ellos destacan la expectativa que genera el inicio del próximo gobierno y las decisiones que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre su política monetaria, elementos que podrían favorecer una mayor fortaleza del sol frente a la moneda estadounidense.

Si bien el dólar registró un avance de 1,34% durante el primer semestre del año, el balance de los últimos 12 meses muestra un panorama distinto. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), al 30 de junio la divisa estadounidense acumuló una caída de 3,809% frente al sol en el mercado interbancario, reflejando la mayor solidez de la moneda peruana en ese periodo.

PUBLICIDAD

Mayor confianza impulsa expectativas para el tipo de cambio

El escenario político posterior a la segunda vuelta electoral ha contribuido a reducir la incertidumbre que predominaba en los mercados financieros. De acuerdo con Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el menor ruido político ha fortalecido la percepción de los inversionistas sobre la economía peruana.

El especialista explicó que este contexto también alimenta las perspectivas de un mayor ingreso de capitales extranjeros. A ello se suma el crecimiento de las exportaciones nacionales, factores que incrementarían la oferta de dólares en el mercado local y favorecerían una apreciación del sol. “A nivel técnico, existen niveles de soporte de 3.36 soles por dólar que se registraron en la primera y segunda vuelta electoral; aún no llegamos a esos niveles, estamos a niveles ligeramente por encima”, comentó.

PUBLICIDAD

Los resultados de la segunda vuelta electoral han disminuido la incertidumbre que antes predominaba en los mercados financieros. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Menores expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

En el ámbito internacional, Huayta indicó que la desaceleración del mercado laboral estadounidense ha cambiado las proyecciones sobre las próximas decisiones de la FED. La posibilidad de nuevos incrementos en la tasa de interés perdió fuerza tras conocerse los últimos indicadores económicos.

“Había un 80% de probabilidades de que suba al menos una o dos veces antes de fin de año, en setiembre o en diciembre; las expectativas ahora son que se mantengan estables las tasas, eso incide en que el dólar ya no mantenga esa fortaleza frente a otras monedas”, indicó Huayta a la Agencia Andina.

Bajo este panorama, señaló que los inversionistas prefieren esperar nuevos datos económicos antes de incrementar sus posiciones en dólares, debido a que el mercado aún evalúa la evolución de la economía estadounidense durante las próximas semanas.

Caída del petróleo y fortaleza del sol

Otro elemento que podría influir en el comportamiento del tipo de cambio es la reducción del precio internacional del petróleo. Según explicó el especialista, la cotización del crudo ha retrocedido hasta niveles similares a los registrados antes del inicio del conflicto en Medio Oriente, lo que favorecería una normalización del comercio petrolero a través del estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

La caída del precio internacional del petróleo también podría incidir en la evolución del tipo de cambio. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Este escenario contribuiría a moderar la inflación en Estados Unidos, uno de los principales indicadores que la Reserva Federal considera al momento de definir su política monetaria. Si las presiones inflacionarias continúan disminuyendo, aumentan las posibilidades de que las tasas de interés permanezcan sin cambios, reduciendo así el atractivo del dólar a nivel global.

En paralelo, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, resaltó recientemente el desempeño de la moneda peruana frente al dólar. El funcionario recordó que, desde el año 2000, el sol se ha fortalecido cerca de 5% respecto a la divisa estadounidense, consolidándose como una de las monedas más estables de la región.

PUBLICIDAD