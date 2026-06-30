El video es la cobertura de un evento. Varios oficiales de policía con uniformes oscuros transportan el cuerpo de un perro en una camilla. El recorrido incluye vehículos y motocicletas policiales en una procesión nocturna. El animal, identificado como Vaguito, can de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo, es trasladado por sus compañeros en una ceremonia de despedida. Un edificio con un emblema de calavera es visible.

La Policía Nacional del Perú despidió a uno de sus símbolos más queridos: Vaguito, el perro que acompañó durante años al Escuadrón Verde y la Unidad de Servicios Especiales en Trujillo. Su partida deja una huella imborrable en la memoria colectiva de la institución y de la comunidad.

El homenaje realizado por la PNP reunió a agentes y autoridades que reconocieron el valor y la entrega de Vaguito, considerado un verdadero compañero de servicio. En el acto, se resaltó el legado de este can entrenado para operaciones especiales, quien supo ganarse el respeto y el cariño de todos los efectivos que compartieron jornadas junto a él.

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Según información difundida por la propia Policía, la despedida oficial incluyó palabras emotivas, aplausos y la entonación de cánticos tradicionales de la fuerza. “Hoy despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en la familia policial. Su nombre fue Vaguito, un can de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo”, expresó uno de los agentes durante la ceremonia.

Vaguito, el perro héroe de la Policía Nacional del Perú, recibe un emotivo adiós en Trujillo

Un compañero de cuatro patas en la primera línea

La presencia de Vaguito junto a los equipos especiales de la PNP fue un factor que reforzó el compromiso y la confianza de los agentes en el terreno. La institución remarcó que este perro no solo participó en múltiples operativos, sino que también brindó alegría y apoyo emocional en momentos de tensión.

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“Su presencia brindó confianza, seguridad y esperanza a quienes compartieron el camino con él”, señalaron desde la policía. Los testimonios recogidos destacan que la entrega y disciplina de Vaguito superó las expectativas habituales para un animal de servicio, pues su rol trascendió lo operativo y alcanzó una dimensión simbólica dentro de la institución.

A lo largo de su vida activa, Vaguito acompañó a sus guías en patrullajes y operaciones, consolidándose como un ejemplo de lealtad. Su participación resultó fundamental para el éxito de diversas tareas, consolidando su reputación dentro de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y el Escuadrón Verde.

Vaguito, el perro héroe de la Policía Nacional del Perú, recibe un emotivo adiós en Trujillo

Una despedida cargada de simbolismo

El acto de despedida tuvo un marcado tono emotivo. Los efectivos subrayaron la importancia de reconocer el aporte de los animales al trabajo policial. “Hoy asistimos en realidad con una profunda pena al darle el último adiós a nuestro querido amigo de cuatro patas, Vagu. Ha sido un fiel amigo que nos ha acompañado no solo a la USE, sino también al Escuadrón Verde en tantas operaciones”, manifestó un agente, según el testimonio recogido por la propia Policía Nacional del Perú.

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Durante la ceremonia, los asistentes rindieron homenaje a Vaguito con un ritual tradicional, conocido como “los tres ra”, que simboliza el respeto y la unión entre los integrantes del cuerpo policial. “Algunos ángeles no tienen alas, tienen cuatro patas. Tienen una mirada profunda que ninguno de nosotros nos vamos a olvidar. Por nuestro amigo Vagu, vamos a dar los tres ‘ra’ característicos”, declaró uno de los oficiales antes de invocar el cántico.

La despedida incluyó también un momento musical y la exhibición de un álbum fotográfico que reflejó los años de servicio de Vaguito. Las imágenes, acompañadas por aplausos y ladridos simulados, buscaron transmitir el impacto positivo que dejó en los agentes y en la comunidad.

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El legado de Vaguito en la Policía Nacional del Perú

La Policía Nacional del Perú enfatizó que el recuerdo de Vaguito persistirá en cada integrante de la institución. “Su legado permanecerá vivo en cada recuerdo, en cada servicio y en cada integrante de la Policía Nacional del Perú que tuvo el honor de caminar a su lado”, remarcaron en el comunicado oficial.

La institución sostuvo que el ejemplo de nobleza y entrega de Vaguito representa los valores que la policía busca transmitir a la sociedad. “Gracias, Vaguito, por tu nobleza, por tu valentía, por tu amor incondicional. Descansa en paz. Tu misión ha terminado, pero tu ejemplo de amor incondicional a nuestra policía vivirá para siempre en nuestros corazones. Nunca serás olvidado”, concluyó uno de los voceros durante el acto.

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La repercusión de la noticia en redes sociales puso de manifiesto el aprecio de la comunidad por Vaguito, cuya figura se transformó en un símbolo de lealtad y sacrificio dentro de la Policía Nacional del Perú.

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Reconocimiento institucional y memoria colectiva

El homenaje a Vaguito se suma a otros reconocimientos que la Policía Nacional del Perú ha realizado a los animales de servicio que participan activamente en la seguridad ciudadana. Estos actos buscan visibilizar el aporte fundamental de los perros en tareas de patrullaje, búsqueda y rescate, así como en operaciones de alto riesgo.

La PNP reiteró su agradecimiento por los años de servicio de Vaguito y subrayó la intención de mantener viva su memoria. “Hay huellas que nunca se borran. Su recuerdo permanecerá en cada efectivo que compartió camino a su lado y en cada lugar donde dejó una muestra de fidelidad, entrega y amor incondicional”, señalaron voceros institucionales.

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