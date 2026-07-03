Alejandra Baigorria se quiebra y se reconcilia con Mario Irivarren: “Fuiste importante en mi vida”

Alejandra Baigorria llegó al podcast de Mario Irivarren y se reconcilian. YouTube: La Manada.

Alejandra Baigorria rompió en llanto tras escuchar las disculpas de Mario Irivarren y hacer las paces con él en un episodio del streaming ‘La Manada’, en una conversación que avanzó entre confesiones, aclaraciones y disculpas en cámara.

La empresaria reconoció que el reencuentro removió sentimientos profundos y, entre lágrimas, le dijo al conductor: “Tú siempre fuiste importante en mi vida”, además de admitir que su esposo, Said, conoce el dolor que le generó el distanciamiento. “Me dan ganas hasta de llorar… Said sabe que me duele estar separada de Mario”, expresó.

El encuentro se desarrolló como un cara a cara que buscó cerrar una etapa de tensión entre ambos, luego de un alejamiento que, según se mencionó, estuvo atravesado por conflictos con terceros y por la incomodidad que generaba su presencia en determinados espacios.

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En ese marco, Irivarren admitió que hubo momentos en los que no era viable que Baigorria se sentara en ese set sin que se desatara polémica. “No era factible que tú vengas y te sientes acá, era un momento que generaba polémica… no es que yo tenga algo contra ti”, sostuvo.

Baigorria respondió reafirmando que, pese a lo vivido, el vínculo no se había roto por completo y que el cariño seguía presente. “Hay cosas que lamentablemente no la van a romper nadie… yo estoy segura que el cariño no se va a romper”, señaló. Con esa idea como eje, la conversación giró hacia el peso de los años de cercanía y hacia la necesidad de reconocer errores para poder retomar el contacto sin rencores.

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La empresaria también fue directa sobre la confianza que existió entre ambos y sobre lo difícil que le resultó que todo terminara en distancia. “Pero es que no tendrías que tener nada contra mí si hay una persona que me conoce muy bien eres tú, yo te quiero un montón”, afirmó, remarcando que Irivarren fue testigo de momentos personales importantes.

Alejandra Baigorria se quiebra y se reconcilia con Mario Irivarren. YouTube: La Manada.

Un distanciamiento atravesado por terceros y una tensión que se acumuló con el tiempo

Aunque el episodio se centró en el reencuentro, ambos reconocieron que la amistad atravesó etapas complicadas antes de llegar a ese acercamiento. Irivarren explicó que el quiebre no se produjo de la noche a la mañana, sino que estuvo vinculado a situaciones externas que terminaron arrastrándolos.

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“Es cierto que nuestro alejamiento nace a raíz de tus enfrentamientos con Onelia… yo intenté mantenerme al margen”, comentó Irivarren, aludiendo a un conflicto que se instaló en su entorno y que —según lo dicho— influyó en la distancia entre los dos.

Baigorria, por su parte, sostuvo que intentó no involucrarse en disputas ajenas, aunque con el tiempo surgieron situaciones que la afectaron de manera directa. Sin entrar en detalles adicionales, el diálogo dejó claro que el desgaste fue acumulativo: la polémica, los comentarios alrededor y la presión del entorno empujaron a una separación que ninguno de los dos presentaba como “personal” en su origen, pero que igual terminó golpeando la relación.

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En esa línea, Irivarren intentó ponerle un marco a lo ocurrido: no quiso plantearse como víctima ni culpable, y habló de “actitudes de ida y de vuelta”, una forma de reconocer que ambos pudieron equivocarse. Ese punto fue relevante porque preparó el terreno para el momento más sensible de la conversación: el intercambio de disculpas.

“Yo ofrezco las disculpas”, dijo Mario Irivarren antes de que la empresaria respondiera con una confesión entre lágrimas. YouTube: La Manada.

“Aquí nadie es culpable”: las disculpas de Mario Irivarren y el giro emocional del episodio

La escena se quebró cuando Mario Irivarren fue el primero en ofrecer una disculpa directa, sin condiciones. En su intervención, enfatizó que no suele “hacerse mucho problema” con las diferencias y que siempre tiene voluntad de conversar. Luego llegó al punto que consideró pendiente: pedir perdón.

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“Yo ofrezco las disculpas. Te ofrezco las disculpas, si algún día algún comentario o alguna actitud mía no te pareció o no te gustó, realmente no habría sido mi intención. Simplemente fue como se dieron las cosas y no tengo ningún problema en reconocerlo. Así de sencillo”, dijo.

Ese gesto abrió el espacio para que Alejandra Baigorria respondiera con una confesión que terminó desbordándola. En su réplica, reconoció que también había pedido disculpas en su momento y que después “pasaron cosas que escapaban de las manos de ambos”. Pero, sobre todo, sostuvo que siempre tuvo la certeza de que la amistad pesaría más que cualquier conflicto.

“Yo creo y siempre tuve, adentro de mi corazón de que más iba a pesar la amistad que tuvimos que cualquier otra cosa que pueda pasar, porque las amistades, las relaciones no son perfectas y somos seres humanos, cometemos errores y no está mal, eh, pedir disculpas, aceptarlo y, y seguir, ¿no?”, expresó.

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La empresaria marcó entonces el punto central de su emoción: el valor de lo vivido y la dificultad de aceptar un cierre abrupto. “Fue un vínculo tan grande, tan importante que para mí, estar acá, venir, verte, para-- a mí sí me, me mueve bastante porque tú siempre fuiste importante en mi vida. O sea, me dan ganas hasta de llorar porque fuiste una persona que me enseñó mucho”, dijo, ya con la voz quebrada.

En ese tramo, enumeró los elementos de intimidad emocional que suelen sostener una amistad a lo largo del tiempo: haber llorado juntos, haberse contado problemas, haberse acompañado en etapas decisivas. “Yo he llorado contigo, te he contado mis problemas, tú a mí y creo que eso no debería ser algo que se termine así. O sea, a mí sí me duele”, remarcó.

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“Said, sabe que me duele”: la mención a su presente sentimental y el cierre con un abrazo

Uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando Baigorria vinculó el tema con su presente sentimental, dejando en claro que su esposo conoce cuánto le afectó el distanciamiento con Irivarren.

“Y Said sabe y siempre se lo digo. Le digo: ‘A mí sí me duele estar separada de Mario, porque Mario es una excelente persona’”, manifestó.

En esa misma explicación, Baigorria separó los planos: reconoció que existen “problemas personales”, “relaciones” y “errores” en la vida de cualquiera, pero sostuvo que eso no cambiaba su experiencia con Irivarren como amigo. “Eso no tiene nada que ver tus problemas personales, tus relaciones o los errores que tú hayas cometido de lo que tú fuiste como persona conmigo, ¿me entiendes? Yo me baso en lo que tú fuiste conmigo”, señaló.

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También admitió que su carácter le juega en contra y que, pese a haber intentado “guardar lo más que pudo” por respeto, a veces las cosas se salen del control. Aun así, cerró con una frase de gratitud: “Yo te quiero un montón y gracias por, por, por, por abrir la puerta también, porque creo que tenía que pasar en algún momento”.

El episodio culminó con un abrazo entre ambos, un gesto que selló el tono de reconciliación que buscó instalarse en el encuentro: no como una escena perfecta ni libre de historia, sino como un paso explícito para dejar atrás el silencio y recuperar una relación que —según Baigorria— no debía terminar así.

El episodio cerró con un abrazo entre ambos, luego de un intercambio de disculpas y aclaraciones sobre su alejamiento. YouTube: La Manada.