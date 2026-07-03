Ríos en retroceso, pesca en crisis y precios al alza: El Fenómeno El Niño transforma la Amazonía peruana

Durante un mes de travesía, activistas e indígenas navegaron por los grandes ríos de la cuenca amazónica, uniendo territorios y comunidades en defensa del agua y la vida. Foto: Daniel Martínez

La Amazonía peruana enfrenta una emergencia silenciosa: el descenso acelerado de los ríos y la disminución de peces asociada al avance del Fenómeno El Niño, según alertó el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto, Marco Paredes.

El fenómeno climático, previsto de fuerte intensidad para finales de 2026, amenaza con profundizar la deficiencia hídrica en una región donde la vida cotidiana depende del agua y la pesca.

Menos agua, menos peces y precios más altos

Durante las últimas semanas, el Senamhi reportó que los niveles de los ríos amazónicos, como el Ucayali, Huallaga y Marañón, disminuyen entre 20 y 25 centímetros diarios. “El descenso de los ríos ya se viene registrando con rapidez”, explicó Marco Paredes.

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Asimismo, advirtió que la escasez de lluvias podría trasladar el problema a ríos de la selva baja, entre ellos el Amazonas. Este descenso no solo impacta en la navegación fluvial y el transporte de productos, sino que también afecta la economía familiar de quienes dependen de la pesca.

La situación se siente con fuerza en los mercados. En Tarapoto, los puestos de venta de pescado muestran una oferta reducida y precios en alza.

“Antes, hace dos semanas, les estábamos comprando la doncella a diez nuevos soles. Ahora ya se ha subido el precio y ahorita está costando la doncella veinte nuevos soles”, relató Mari, vendedora del mercado El Huequito. Según los comerciantes, el kilo de doncella puede alcanzar los cuarenta soles si el ejemplar es de buen peso.

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Las imágenes recogidas por Infobae muestran palometas y otros pescados de menor tamaño y cantidad. “No hay mucha presencia de doncella ni de otros pescados aquí en el mercado. Ahorita ya va a comenzar la escasez del mijano. Con este, bueno, la venida del fenómeno de El Niño, ya creo que se están desapareciendo eso también los pescados”, expresó Mari al describir la preocupación que comparten los vendedores.

El Fenómeno El Niño amenaza la temporada de pesca en la Amazonía peruana.

Consecuencias sociales y ambientales

La reducción de caudales en ríos como el Cumbaza, Huallaga y Mayo ya afecta el abastecimiento de pescado no solo en Tarapoto, sino en localidades cercanas como Yurimaguas y Picota.

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El fenómeno se refleja en pescados que apenas alcanzan los diez o trece por kilo, cuando antes era habitual encontrar ejemplares de medio kilo o más. “Ahorita viene el pescado pequeñito. Ya se está escaseando ese pescado por motivo de…”, lamentó la comerciante.

El Senamhi proyecta que los ríos podrían continuar descendiendo entre 15 y 20 centímetros diarios, con un periodo crítico entre septiembre y octubre, y efectos que se extenderían hasta fin de año. Esta situación amenaza con dificultar aún más el transporte de alimentos y elevar los costos logísticos, como ya ocurrió durante 2023 y 2024, según recordó Paredes.

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El impacto del Fenómeno El Niño trasciende lo económico. Platos tradicionales como el ceviche de doncella, el chicharrón de pescado y la patarashca se ven afectados, ya sea por la escasez de materia prima o por precios que muchos no pueden pagar.

La disminución de los caudales también agrava la situación de las comunidades rurales, donde el acceso al agua potable sigue siendo limitado. Marco Paredes exhortó a las autoridades a activar comités de prevención y gestión del riesgo para anticipar medidas frente a los problemas de navegación, abastecimiento y salud que se avecinan.