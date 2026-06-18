Papa León XIV confirmó su visita a 5 ciudades del Perú en noviembre de este año, anuncia el presidente Balcázar

El presidente José María Balcázar confirmó que el papa León XIV visitará Perú durante la primera quincena de noviembre y podría llegar al país aproximadamente el martes 10 de ese mes en lo que podría ser una visita que podría durar entre ocho y 10 días. Según el mandatario, durante este tiempo, el sumo pontífice visitará cinco ciudades.

Balcázar afirmó en RPP que el papa León XIV confirmó su presencia en Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, con un itinerario que todavía se encuentra en fase de definición. Aunque el mandatario indicó que se ha estimado que la estancia del pontífice será de hasta 10 días, desde el Ejecutivo buscan que esta se extienda y que el recorrido incluya a la ciudad de Sullana, en la región Piura.

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El jefe de Estado detalló que el papa llegará a Lima y que Chiclayo será una de las escalas centrales de su recorrido por el Perú. Desde esa ciudad, el Gobierno ofreció un traslado en helicóptero para que León XIV se desplace a las zonas altoandinas de Incahuasi y Cañaris, donde viven comunidades quechuahablantes.

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para dirigir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 17 de junio de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

En la misma entrevista, Balcázar señaló que existe la posibilidad de incluir a Puno e Iquitos como parte del recorrido del Papa en Perú, aunque la decisión quedará supeditada a las evaluaciones logísticas y de seguridad de la oficina del Vaticano que se encarga de la programación.

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Balcázar habla sobre su encuentro con el Papa

Sobre su viaje al Vaticano y su encuentro con León XIV, Balcázar afirmó en RPP que “Él habla mucho de no ser Torre de Babel, que hacemos construcciones maniqueas y de momento, y queremos llegar al cielo, y no nos damos cuenta que la realidad nos exige otras cosas, afirmó el presidente.

Según Balcázar, el pontífice también planteó que los líderes políticos del país dejen de lado las actitudes “mediáticas” y trabajen con metas de largo plazo enfocadas en el bien común, según las declaraciones del mandatario.

“Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, afirmó Balcázar.

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Según el boletín de prensa de la Santa Sede, se indicó que el encuentro entre Balcázar y el papa se abordó la “satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más (...) Se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social”.

Papa León XIV oficiará misa en Lambayeque

Un terreno de 3,000 hectáreas en las pampas de Reque, al norte del Perú, ha sido seleccionado como el escenario para la misa multitudinaria que oficiará el papa León XIV en su visita a Perú programada para noviembre de este año.

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Así lo confirmó a la Agencia Andina el titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (Gercetur), Félix Mio, quien detalló el despliegue organizativo que prepara el Gobierno Regional de Lambayeque para recibir al pontífice.

La propuesta abarca un extenso terreno dentro del área destinada al futuro parque industrial de Reque. De acuerdo con declaraciones de Félix Mio, los preparativos para instalar un escenario de grandes dimensiones ya han comenzado.