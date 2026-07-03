Perú Deportes

A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

La ‘albiceleste’ sale a la carga en defensa de su corona en el inicio de las rondas eliminatorias. Al frente, una de las sensaciones de esta Copa del Mundo. Conoce los horarios de este encuentro

Guardar
Google icon
A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.
A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Hoy, viernes 3 de julio, la selección argentina inicia el camino hacia el bicampeonato mundial. Después de superar la fase de grupos, la vigente campeona afrontará su primer reto de eliminación directa cuando se enfrente a la sorprendente Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un compromiso que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni parte como favorito, aunque tendrá enfrente a una de las grandes revelaciones del torneo, que disputa su primera Copa del Mundo y sueña con seguir haciendo historia. El vencedor de esta llave avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el ganador del duelo entre Australia y Egipto.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos del Mundial 2026

Este partido comenzará a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Argentina-Cabo Verde
Argentina vs Cabo Verde, el ganador se medirá ante Australia o Egipto.

Canal TV de Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde será transmitido en exclusiva por DirecTV, canal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo tanto por la señal televisiva como a través de la plataforma digital DGO, accesible desde distintos dispositivos.

PUBLICIDAD

En Perú, el cotejo también podrá verse por la señal abierta de América TV, en los canales 4 y 704 HD, así como por su aplicativo América TVGO, que permite reproducir la transmisión en diferentes dispositivos tecnológicos. Además, Disney + a través de su plan premium también emitirá el atractivo encuentro.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, con acceso a la previa, el minuto a minuto, los goles, las jugadas más relevantes, las declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones posteriores al partido.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde?

El conjunto ’albiceleste’ llega a esta instancia con un paso demoledor y puntaje perfecto. Iniciaron su camino goleando 3-0 a Argelia gracias a un brillante triplete de Lionel Messi. Posteriormente, consolidaron su clasificación al vencer por 2-0 a Austria, duelo en el que Messi volvió a ser determinante anotando por duplicado. Finalmente, cerraron la primera etapa con un sólido triunfo de 3-1 sobre Jordania, partido donde marcaron Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez de penal y, una vez más, su incansable capitán. Con ocho goles a favor y solo uno en contra, los sudamericanos exhiben un nivel ofensivo superlativo.

Por su parte, Cabo Verde ha demostrado ser un rival sumamente rocoso e invicto, basando su éxito en una estricta solidez defensiva y el enorme corazón de su portero Vozinha. En su debut histórico en la competición, rescataron un valioso empate 0-0 ante la siempre favorita España. Su partido más vibrante y ofensivo fue contra Uruguay, donde consiguieron igualar 2-2 gracias a las anotaciones de Kevin Lenini y Hélio Varela. La escuadra africana selló su histórico boleto a la siguiente ronda tras registrar otro empate sin goles (0-0) ante Arabia Saudí.

Argentina se planta en este compromiso como la gran candidata, impulsada por la espectacular racha goleadora de sus atacantes. Al frente, Cabo Verde buscará dar el golpe del torneo apoyándose en la resistencia táctica que ya le permitió complicar y frenar a otras potencias mundiales.

Posibles alineaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.
  • Cabo Verde: Vozinha, Wagner Pina; Pico, Diney Borges, Joao Paulo, Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento y Willy Semedo.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Selección Cabo Verde Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Mauro Cantoro fulminó a Cristiano Ronaldo tras clasificación de Portugal en Mundial 2026: “En Argentina no jugaría”

‘CR7′ celebró con su equipo su pase a los octavos de final tras eliminar a Croacia de Luka Modrić, sin embargo el exjugador de Universitario lo criticó duramente por su desempeño futbolístico en la cita mundialista

Mauro Cantoro fulminó a Cristiano Ronaldo tras clasificación de Portugal en Mundial 2026: “En Argentina no jugaría”

Resultados del Mundial 2026 HOY, 3 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

La fase de dieciseisavos llega a su fin con una jornada decisiva que definirá a los últimos clasificados a octavos de final, tras una serie de partidos reñidos. Revisa toda la información

Resultados del Mundial 2026 HOY, 3 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Colombia vs Ghana HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

‘Cafeteros’ y las ‘estrellas negras’ se ven las caras esta noche para definir quién sigue en la cita mundialista y quién se regresa a casa. Revisa canales autorizados del encuentro

Dónde ver Colombia vs Ghana HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Colombia vs Ghana HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los ‘cafeteros’ chocarán con la escuadra africana en busca de su pase a los octavos de final, en Kansas City. Conoce los horarios del decisivo encuentro

A qué hora juega Colombia vs Ghana HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Argentina vs Cabo Verde HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

La ‘albiceleste’ da inicio a su camino en la fase decisiva de la gran cita midiéndose contra el oponente revelación, que lleva invicto por un pleno de empates en una serie de la que salió muy bien librado. Conoce los canales de transmisión del choque

Dónde ver Argentina vs Cabo Verde HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: ¿qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori?

Tren Lima-Chosica: ¿qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori EN VIVO a horas de ser proclamada presidenta: últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Puno espera llegada de Keiko Fujimori y se declara con esperanza: “Tiene la gran oportunidad de reconciliarse con el sur”

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Rafael López Aliaga se va del Perú en medio de la improcedencia de su candidatura a teniente alcalde

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ironiza con Alejandra Baigorria tras advertir acciones legales: “Has monetizado hasta tu boda y no aceptas críticas”

Magaly Medina ironiza con Alejandra Baigorria tras advertir acciones legales: “Has monetizado hasta tu boda y no aceptas críticas”

Alejandra Baigorria asegura que dejaría a Said Palao ir a otra despedida de soltero y no revisa GPS: “Antes era muy celosa”

Jackson Mora: allanan 12 inmuebles y empresa ligada a su familia figura en investigación presunto fraude informático en Chincha

Beto Ortiz revela quién reemplazará su lugar en ‘El valor de la verdad’ y le desea suerte: “La va a necesitar, es una valla muy alta”

Deysi Araujo venderá su departamento tras polémica con sus vecinos y revela quién podría adquirirlo

DEPORTES

Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026

Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026

Mauro Cantoro fulminó a Cristiano Ronaldo tras clasificación de Portugal en Mundial 2026: “En Argentina no jugaría”

Resultados del Mundial 2026 HOY, 3 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Colombia vs Ghana HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Colombia vs Ghana HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026