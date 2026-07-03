A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Hoy, viernes 3 de julio, la selección argentina inicia el camino hacia el bicampeonato mundial. Después de superar la fase de grupos, la vigente campeona afrontará su primer reto de eliminación directa cuando se enfrente a la sorprendente Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un compromiso que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni parte como favorito, aunque tendrá enfrente a una de las grandes revelaciones del torneo, que disputa su primera Copa del Mundo y sueña con seguir haciendo historia. El vencedor de esta llave avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el ganador del duelo entre Australia y Egipto.

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A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos del Mundial 2026

Este partido comenzará a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Argentina vs Cabo Verde, el ganador se medirá ante Australia o Egipto.

Canal TV de Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde será transmitido en exclusiva por DirecTV, canal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo tanto por la señal televisiva como a través de la plataforma digital DGO, accesible desde distintos dispositivos.

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En Perú, el cotejo también podrá verse por la señal abierta de América TV, en los canales 4 y 704 HD, así como por su aplicativo América TVGO, que permite reproducir la transmisión en diferentes dispositivos tecnológicos. Además, Disney + a través de su plan premium también emitirá el atractivo encuentro.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, con acceso a la previa, el minuto a minuto, los goles, las jugadas más relevantes, las declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones posteriores al partido.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde?

El conjunto ’albiceleste’ llega a esta instancia con un paso demoledor y puntaje perfecto. Iniciaron su camino goleando 3-0 a Argelia gracias a un brillante triplete de Lionel Messi. Posteriormente, consolidaron su clasificación al vencer por 2-0 a Austria, duelo en el que Messi volvió a ser determinante anotando por duplicado. Finalmente, cerraron la primera etapa con un sólido triunfo de 3-1 sobre Jordania, partido donde marcaron Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez de penal y, una vez más, su incansable capitán. Con ocho goles a favor y solo uno en contra, los sudamericanos exhiben un nivel ofensivo superlativo.

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Por su parte, Cabo Verde ha demostrado ser un rival sumamente rocoso e invicto, basando su éxito en una estricta solidez defensiva y el enorme corazón de su portero Vozinha. En su debut histórico en la competición, rescataron un valioso empate 0-0 ante la siempre favorita España. Su partido más vibrante y ofensivo fue contra Uruguay, donde consiguieron igualar 2-2 gracias a las anotaciones de Kevin Lenini y Hélio Varela. La escuadra africana selló su histórico boleto a la siguiente ronda tras registrar otro empate sin goles (0-0) ante Arabia Saudí.

Argentina se planta en este compromiso como la gran candidata, impulsada por la espectacular racha goleadora de sus atacantes. Al frente, Cabo Verde buscará dar el golpe del torneo apoyándose en la resistencia táctica que ya le permitió complicar y frenar a otras potencias mundiales.

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Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Cabo Verde: Vozinha, Wagner Pina; Pico, Diney Borges, Joao Paulo, Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento y Willy Semedo.