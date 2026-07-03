Resultados del Mundial 2026 HOY, 3 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Culminan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con tres duelos intensos. Crédito: Agencias

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 llegarán a su fin este viernes 3 de julio con una jornada que definirá a los últimos clasificados a los octavos de final. Tras varias eliminatorias disputadas al límite y con resultados ajustados, tres nuevas selecciones buscarán sellar su pase a la siguiente ronda en una fecha que promete emociones de principio a fin.

La actividad comenzará con el duelo entre Australia y Egipto, continuará con el atractivo choque de Argentina frente a Cabo Verde y culminará con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana, seis escuadras que intentarán mantenerse con vida en la máxima cita del fútbol.

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Con los octavos de final cada vez más cerca, la presión será total: no hay margen para el error. Los vencedores seguirán en carrera por el título y alimentarán el sueño mundialista, mientras que los derrotados quedarán eliminados del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Partidos y resultados de hoy, viernes 3 de julio por el Mundial 2026

Australia vs Egipto Hora: 13:00 (horario de Perú) Estadio: Dallas Stadium Canales TV: DSports y DGO

Argentina vs Cabo Verde Hora: 17:00 (horario de Perú) Estadio: Miami Stadium Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO

Colombia vs Ghana Hora: 20:30 (horario de Perú) Estadio: Kansas City Stadium Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO



La jornada pondrá punto final a los dieciseisavos de final y dejará definido el cuadro completo de los octavos, instancia en la que comenzará la recta decisiva rumbo a la gran final del Mundial 2026.

Lionel Messi vuelve a la acción en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

Australia vs Egipto: primer boleto del día en Dallas

Australia cerró la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo G con 4 puntos, producto de una victoria, una derrota y un empate. El conjunto oceánico logró su clasificación gracias a su orden defensivo y su capacidad para sostener resultados en partidos cerrados, lo que le permitió avanzar en una zona muy pareja.

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Egipto, en tanto, terminó la fase con 5 puntos en el Grupo G, también en el segundo puesto por diferencia de gol. El equipo africano se mantuvo invicto, con un triunfo y dos empates, y logró una histórica clasificación a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, impulsado por el liderazgo de Mohamed Salah.

Argentina vs Cabo Verde: la ‘albiceleste’ busca seguir firme en Miami

Argentina, vigente campeona del mundo, inició con paso firme la defensa de su título al dominar el Grupo J con puntaje perfecto de 9 puntos, tras ganar sus tres partidos de la fase inicial, con Lionel Messi como máximo goleador con seis anotaciones. La ‘albiceleste’ mostró jerarquía y regularidad, consolidándose como una de las selecciones más sólidas del torneo y llegando a esta instancia como una de las grandes favoritas.

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Cabo Verde, por su parte, fue una de las grandes revelaciones del certamen al finalizar en el segundo lugar del Grupo H con 3 puntos, producto de tres empates que le permitieron avanzar de ronda sin derrotas. El conjunto africano sorprendió al dejar fuera a Uruguay y se distinguió por su orden defensivo, disciplina táctica y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía, firmando una histórica clasificación a la fase eliminatoria.

Colombia vs Ghana: duelo de alto ritmo en Kansas City

Colombia finalizó la fase de grupos en el primer lugar del Grupo K con 7 puntos, tras sumar dos victorias y un empate en la última jornada ante Portugal. El equipo sudamericano mostró un rendimiento sólido, con buen funcionamiento ofensivo y dominio de la posesión, lo que le permitió quedarse con el liderato de su zona.

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Ghana, por su parte, terminó en el tercer lugar del Grupo L con 4 puntos, accediendo a la siguiente ronda como una de las mejores terceras del torneo. El conjunto africano busca dar el golpe y seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Mundial 2026 - Colombia 0 - Portugal 0

Una jornada que define el cuadro de octavos

Con estos tres partidos se completarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dejando definido el cuadro de los octavos de final. A partir de ahí, el torneo entrará en su fase decisiva, donde cada error puede significar la eliminación inmediata y cada acierto acercará a las selecciones al objetivo máximo: levantar el trofeo mundial.

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