Resultados del Mundial 2026 HOY, 3 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 llegarán a su fin este viernes 3 de julio con una jornada que definirá a los últimos clasificados a los octavos de final. Tras varias eliminatorias disputadas al límite y con resultados ajustados, tres nuevas selecciones buscarán sellar su pase a la siguiente ronda en una fecha que promete emociones de principio a fin.
La actividad comenzará con el duelo entre Australia y Egipto, continuará con el atractivo choque de Argentina frente a Cabo Verde y culminará con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana, seis escuadras que intentarán mantenerse con vida en la máxima cita del fútbol.
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Con los octavos de final cada vez más cerca, la presión será total: no hay margen para el error. Los vencedores seguirán en carrera por el título y alimentarán el sueño mundialista, mientras que los derrotados quedarán eliminados del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Partidos y resultados de hoy, viernes 3 de julio por el Mundial 2026
- Australia vs Egipto
- Hora: 13:00 (horario de Perú)
- Estadio: Dallas Stadium
- Canales TV: DSports y DGO
- Argentina vs Cabo Verde
- Hora: 17:00 (horario de Perú)
- Estadio: Miami Stadium
- Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO
- Colombia vs Ghana
- Hora: 20:30 (horario de Perú)
- Estadio: Kansas City Stadium
- Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO
La jornada pondrá punto final a los dieciseisavos de final y dejará definido el cuadro completo de los octavos, instancia en la que comenzará la recta decisiva rumbo a la gran final del Mundial 2026.
Australia vs Egipto: primer boleto del día en Dallas
Australia cerró la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo G con 4 puntos, producto de una victoria, una derrota y un empate. El conjunto oceánico logró su clasificación gracias a su orden defensivo y su capacidad para sostener resultados en partidos cerrados, lo que le permitió avanzar en una zona muy pareja.
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Egipto, en tanto, terminó la fase con 5 puntos en el Grupo G, también en el segundo puesto por diferencia de gol. El equipo africano se mantuvo invicto, con un triunfo y dos empates, y logró una histórica clasificación a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, impulsado por el liderazgo de Mohamed Salah.
Argentina vs Cabo Verde: la ‘albiceleste’ busca seguir firme en Miami
Argentina, vigente campeona del mundo, inició con paso firme la defensa de su título al dominar el Grupo J con puntaje perfecto de 9 puntos, tras ganar sus tres partidos de la fase inicial, con Lionel Messi como máximo goleador con seis anotaciones. La ‘albiceleste’ mostró jerarquía y regularidad, consolidándose como una de las selecciones más sólidas del torneo y llegando a esta instancia como una de las grandes favoritas.
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Cabo Verde, por su parte, fue una de las grandes revelaciones del certamen al finalizar en el segundo lugar del Grupo H con 3 puntos, producto de tres empates que le permitieron avanzar de ronda sin derrotas. El conjunto africano sorprendió al dejar fuera a Uruguay y se distinguió por su orden defensivo, disciplina táctica y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía, firmando una histórica clasificación a la fase eliminatoria.
Colombia vs Ghana: duelo de alto ritmo en Kansas City
Colombia finalizó la fase de grupos en el primer lugar del Grupo K con 7 puntos, tras sumar dos victorias y un empate en la última jornada ante Portugal. El equipo sudamericano mostró un rendimiento sólido, con buen funcionamiento ofensivo y dominio de la posesión, lo que le permitió quedarse con el liderato de su zona.
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Ghana, por su parte, terminó en el tercer lugar del Grupo L con 4 puntos, accediendo a la siguiente ronda como una de las mejores terceras del torneo. El conjunto africano busca dar el golpe y seguir avanzando en la Copa del Mundo.
Una jornada que define el cuadro de octavos
Con estos tres partidos se completarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dejando definido el cuadro de los octavos de final. A partir de ahí, el torneo entrará en su fase decisiva, donde cada error puede significar la eliminación inmediata y cada acierto acercará a las selecciones al objetivo máximo: levantar el trofeo mundial.
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