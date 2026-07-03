Dónde ver Argentina vs Cabo Verde HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Argentina enfrenta a Cabo Verde por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Argentina ha presentado candidatura al Mundial 2026 durante su andadura envidiable en la fase de grupos y debe ratificar esa condición en su aparición en los dieciseisavos de final al medirse contra la inédita, pero sorprendente Cabo Verde, cuyo recorrido invicto ha sorprendido a todos.

El emocionante partido se disputará hoy, viernes 3 de julio, a partir de las 17:00 horas de Perú / 19:00 horas de Argentina bajo la señal de transmisión de DSports / DGO / América TV / TV Pública / TyC Sports / DAZN / Telemundo Deportes.

Leo Messi está derrumbando récords en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Argentina da inicio al primer partido de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo 2026. Es la hora de la verdad para Leo Messi y compañía. Atrás quedará el pleno logrado en su serie, en la que pasó por encima de Argelia, Austria y Jordania. En cada una de esas llaves, el ’10′ se hizo presente con una inconmensurable cuota goleadora, que lo ha lanzado al liderato de la tabla de goleo del evento (6).

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Tal vez el tránsito en los 16avos de final no suponga mayores complicaciones, pero de igual forma la ‘albiceleste’ irán con pies de plomo, sin mirar por encima del hombro a la revelación africana. Eso sí, una preocupación capital entre el cuerpo técnico de Lionel Scaloni es el intenso calor de la ciudad de Miami, combinado con el aumento de la humedad, con el que deberán disputar el lance.

Esas circunstancias también afectarán a Cabo Verde, aunque no existe ningún impedimento que rebaje su ánimo. No es para menos, porque se ha ganado con todo pleno derecho la etiqueta de revelación en el Mundial 2026, tras superar su grupo invicto al concatenar tres empates contra España, Uruguay y Arabia Saudí.

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Con la moral en las nubes, el técnico Bubista aseguró que están en condiciones de seguir sorprendiendo así se ubique al frente el monarca del mundo. “Nos hemos preparado bien. Sabemos cuál es el valor de nuestro adversario. Queremos tener coraje, humildad y procurar hacer un buen juego. Queremos disputar la clasificación con determinación. Queremos que nuestros jugadores disfruten del partido, pero con determinación para superar a nuestro adversario”, dijo.

Vozinha vivirá su máximo sueño al medirse contra Leo Messi en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Dónde ver Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos del Mundial 2026

La transmisión del partido entre Argentina y Cabo Verde estará disponible en exclusiva por DirecTV, que posee los derechos del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo tanto por la señal televisiva como a través de DGO, accesible en diversos dispositivos.

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En Perú, el cotejo se verá también por América TV en los canales 4 y 704 HD, y mediante la aplicación América TVGO. Además, Disney + lo emitirá para sus suscriptores premium. Infobae, entretanto, ofrecerá cobertura completa en su web, con previa, minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y reacciones posteriores.

Horario de Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido, por el acceso a los octavos de final de la gran cita, está pactado para las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Alineaciones probables de Argentina vs Cabo Verde por dieciseisavos del Mundial 2026

- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez.

- Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina; Pico, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Dailon Livramento, Willy Semedo.