Juntos por el Perú critica proclamación de Keiko Fujimori y evalúa acciones legales tras decisión del JNE

Juntos por el Perú evalúa acciones legales contra proclamación de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú generó cuestionamientos desde el ámbito político y legal por parte de Juntos por el Perú (JP), agrupación que señaló observaciones al desarrollo del proceso electoral en su tramo final. La organización sostuvo que existían recursos pendientes vinculados a la revisión de actas correspondientes al voto de peruanos en el extranjero.

De acuerdo con declaraciones del vocero legal de la agrupación, Roy Mendoza, en entrevista con RPP, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habría continuado con la proclamación pese a la existencia de una apelación admitida a trámite. Según explicó, este recurso debía ser evaluado antes de la oficialización de resultados de la segunda vuelta.

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Admiten apelación de Juntos por el Perú para anular 647 mesas en Estados Unidos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Visuales IA)

Cuestionamientos al orden del proceso electoral

El representante legal de Juntos por el Perú sostuvo que la apelación presentada se relaciona con el procesamiento de actas provenientes del extranjero, las cuales forman parte del cómputo final de la segunda vuelta presidencial.

Según indicó en declaraciones recogidas por RPP, la posición de la agrupación es que el JNE debía resolver previamente dicho recurso antes de proceder con la proclamación. En ese sentido, señaló que omitir esa etapa podría afectar el derecho de las partes a ser escuchadas dentro del procedimiento electoral.

El letrado también planteó que la continuidad del proceso sin una audiencia previa podría generar cuestionamientos sobre la validez del procedimiento seguido por el órgano electoral.

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Roberto Sánchez insiste en fraude electoral y no reconocerá resutaldos de la JNE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Evaluan medidas legales

En otro momento de sus declaraciones a RPP, Roy Mendoza indicó que, de concretarse la proclamación sin resolver la apelación, Juntos por el Perú evaluaría la posibilidad de iniciar acciones legales en distintas instancias del sistema de justicia.

Entre las opciones mencionadas figuran eventuales recursos ante la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima y facultades de Derecho de diversas universidades. No obstante, precisó que dichas acciones se encuentran en evaluación y no han sido formalizadas.

El vocero añadió que la agrupación considera que el procedimiento electoral debería garantizar todas las etapas de revisión antes de emitir una proclamación definitiva.

Representante legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza evalúa acciones legales tras proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. (Foto composición: Infobae Perú/Canal N)

Instancias internacionales

Mendoza también informó a RPP que el recurso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en etapa de calificación, como parte de las acciones impulsadas por la organización en torno al proceso electoral.

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Pese a los cuestionamientos planteados por Juntos por el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones continuó con la ceremonia oficial y proclamó a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, cerrando así la etapa formal del proceso electoral mientras se mantienen abiertas las observaciones legales anunciadas por la agrupación política.

Roberto Sánchez anuncia la presentación de un recurso ante la CIDH por una presunta afectación del proceso electoral en Perú, mostrando imágenes de movilizaciones y un mapa regional.

Keiko Fujimori es proclamada presidenta del Perú

El JNE proclamó a Keiko Fujimori presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031, en una sesión solemne celebrada en Lima. Fujimori, líder de Fuerza Popular, se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país. La victoria se definió por uno de los márgenes más estrechos de la historia electoral reciente: Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, superando a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por solo 49.641 votos. La diferencia se debió principalmente al voto de los peruanos en el exterior, ya que dentro del territorio peruano Sánchez resultó vencedor.

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La proclamación cierra el proceso electoral de la segunda vuelta y habilita el inicio de la transferencia de mando entre el gobierno saliente de José Balcázar y la administración entrante. Junto a Fujimori fueron proclamados sus vicepresidentes, Luis Fernando Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales. Esta elección marca el primer proceso tras el fallecimiento de Alberto Fujimori en 2024, figura central en la campaña de su hija. El proceso estuvo marcado por recursos legales y cuestionamientos de la oposición, que no prosperaron ante las autoridades. Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, día de la independencia nacional.