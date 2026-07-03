Perú

Capturan a tres sujetos por robo de cables en La Molina: habrían repetido el delito tras dejar sin internet a vecinos días atrás

En lo que va del año, 374 personas han sido detenidas en flagrancia por delitos contra redes de telecomunicaciones; sin embargo, apenas 19 cumplen prisión efectiva

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Buzón abierto en vereda; dos figuras agachadas manipulan cables con herramientas; una tercera figura de pie observa la calle por la noche.
Tres personas encapuchadas manipulan cables de telecomunicaciones desde un buzón abierto en una calle oscura, mientras una tercera vigila el entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres personas fueron detenidas en flagrancia en el distrito de La Molina, en Lima, luego de ser sorprendidas robando cables de fibra óptica desde una cámara subterránea de telecomunicaciones durante la madrugada del 3 de julio. El hecho ocurrió cuando los implicados manipulaban el cableado de la red, lo que permitió su intervención inmediata por parte de la Policía.

La captura se produjo en el marco de un operativo que logró ubicar a los sujetos en pleno acto delictivo. Sin embargo, el robo volvió a generar preocupación por la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones, que viene siendo blanco de ataques reiterados en la zona.

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Este nuevo hecho se registró apenas dos días después de un primer ataque ocurrido el 1 de julio en el mismo distrito, cuando el corte de fibra óptica provocó la interrupción del servicio de internet fijo en La Molina y distritos cercanos, generando afectación en varios sectores de la capital.

Tres personas yacen en el suelo rodeadas de cables y herramientas. Al fondo se observa un automóvil rojo, una bicicleta y una motocicleta, con texto de fecha y coordenadas
Tres hombres permanecen en el suelo junto a cables de fibra óptica, tras ser detenidos por robo en el distrito de La Molina, Lima, el 3 de julio. (Cortesía Movistar)

Tres sujetos detenidos por robar cables podrían enfrentar hasta 8 años de prisión

Según la Policía, los tres intervenidos fueron encontrados dentro de una cámara subterránea de fibra óptica en La Molina mientras intentaban sustraer cableado de telecomunicaciones. Tras su detención, fueron trasladados a la comisaría de Salamanca, donde permanecen mientras avanzan las diligencias.

Las investigaciones preliminares indican que los detenidos podrían estar vinculados al robo ocurrido el 1 de julio, cuando el corte de fibra óptica dejó sin servicio de internet a distintos sectores de La Molina. Las autoridades no descartan que ambos hechos estén relacionados y que los implicados formen parte de un mismo grupo.

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Cables negros dañados en una cámara subterránea; un cable seccionado revela hebras de fibra óptica de colores con la fecha 01/07/2026
Cables de fibra óptica dañados dentro de una cámara subterránea en La Molina, Lima, donde un corte interrumpió el servicio de internet fijo. (Composición: Infobae Perú / Movistar)

En paralelo, la Policía y el Ministerio Público revisan cámaras de seguridad y otras pruebas para determinar si hay más personas involucradas o si los sujetos han participado en otros ataques a la red de telecomunicaciones en Lima Este.

En el Perú, el robo o daño a infraestructura de telecomunicaciones es considerado un delito grave, con penas que van de 4 a 8 años de prisión, debido al impacto que generan en servicios esenciales como la conectividad, clave para el trabajo, la educación y las emergencias.

Según cifras oficiales, en lo que va del año se ha detenido a 374 personas en flagrancia por delitos similares contra redes de telecomunicaciones, aunque solo 19 cumplen actualmente condena efectiva, lo que evidencia las dificultades en la sanción de estos casos.

Noche. Persona empujando carro de carga con bultos, llanta. Calle con farolas. Visible fecha 01/07/2026, hora 01:12, y dirección Avenida Asturias, Ate
Una persona transporta objetos en un carro de carga por la Avenida Asturias de Lima en la madrugada, en una imagen vinculada a las investigaciones por robo de cables. (Cortesía Movistar)

Primer atentado del mes dejó sin internet a varios sectores de La Molina

Cuando se registró el primer atentado contra el cableado en el mes, el 1 de julio, Movistar informó que se produjo un corte de fibra óptica en el distrito de La Molina, lo que ocasionó la interrupción del servicio de internet fijo en varios sectores de la zona.

Tras este primer incidente, la empresa desplegó a sus equipos técnicos para realizar trabajos de reparación y restablecer la conectividad afectada en el menor tiempo posible. El hecho generó preocupación entre los usuarios debido a la afectación del servicio en distintos puntos del distrito.

Logo de Movistar en color blanco sobre fondo azul. Título azul y texto informativo en negro debajo, con fecha del 1 de julio de 2026
Un comunicado de Movistar informa sobre la interrupción del servicio de internet fijo en varios distritos de Lima, Perú, el 1 de julio de 2026, a causa de cortes de fibra óptica por terceros. (Cortesía Movistar)

Movistar indicó que durante las labores de inspección en campo se detectaron movimientos sospechosos en otras cámaras subterráneas de la red, lo que fue comunicado a las autoridades como parte de las acciones de prevención e investigación.

La empresa precisó que este primer ataque permitió reforzar la vigilancia en la zona, lo que posteriormente contribuyó a la intervención de tres personas detenidas en flagrancia durante la madrugada del 3 de julio, cuando nuevamente fueron sorprendidas robando cables de fibra óptica en La Molina.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa relacionada con cables, postes o cámaras subterráneas, ya que estas estructuras forman parte de servicios esenciales que no solo conectan hogares, sino también permiten el funcionamiento de servicios de emergencia.

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