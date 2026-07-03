Jackson Mora detenido: Las graves acusaciones que pesan en su contra y por los que podría pasar varios años en prisión

Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

La reciente detención de Jackson Mora ha reactivado el debate sobre su historial judicial y las controversias que acompañan al exdeportista. Su intervención se produjo durante un operativo fiscal en Chincha, donde fue capturado junto a otras personas bajo la sospecha de integrar una presunta organización criminal conocida como Los arquitectos del fraude. El caso, que involucra acusaciones de fraude informático, podría derivar en una pena de varios años de prisión si la justicia determina su responsabilidad en los hechos investigados.

La detención de Mora marca el episodio más reciente de una secuencia de procesos legales que han marcado su trayectoria pública y privada. El exesposo de Tilsa Lozano ya había sido mencionado en diferentes controversias judiciales y mediáticas antes de este operativo, lo que ha contribuido a consolidar una imagen de figura polémica en el ámbito deportivo y empresarial.

PUBLICIDAD

Uno de los antecedentes más señalados ocurrió en enero de 2026, cuando exsocios de Mora en la liga de artes marciales mixtas (MMA) lo acusaron públicamente de supuestos “arreglos” y “aceitadas” en la organización de combates. Estas versiones apuntaban a la manipulación de resultados y la existencia de incentivos irregulares dentro del circuito. Jackson Mora negó rotundamente haber participado en este tipo de prácticas y defendió su gestión como transparente, aunque las denuncias abrieron una investigación interna sobre el manejo de fondos y la organización de eventos.

Jackson Mora, con las manos esposadas, se sienta en un banco metálico con expresión de preocupación en lo que parece una sala de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irregularidades y cuestionamientos

El entorno deportivo de Mora también se vio envuelto en cuestionamientos. Integrantes y excolaboradores de la liga de MMA señalaron supuestas irregularidades en la dirección de torneos y en la administración de recursos económicos. Estas acusaciones incluyeron la falta de pago a deportistas y desacuerdos sobre la organización de peleas. Mora rechazó estas imputaciones y aseguró que no hubo manipulación de resultados ni actos ilícitos durante su gestión.

PUBLICIDAD

En noviembre de 2025, el deportista se vio involucrado en una disputa legal por la propiedad de una vivienda en el distrito limeño de Surco. El caso, ampliamente cubierto por la prensa, giraba en torno a la titularidad del inmueble y derivó en denuncias cruzadas entre las partes interesadas. La defensa de Mora alegó que se trataba de un proceso legal en curso sin resolución judicial definitiva, mientras que los opositores sostenían que existieron maniobras irregulares para apropiarse de la propiedad.

A estos episodios se suma el conflicto relacionado con la empresa FFC MMA SAC, donde exsocios de Mora lo acusaron de presunta estafa, desvío de fondos y manejo irregular de los recursos de la entidad. Los testimonios recogidos por la prensa presentaban un cuadro de desacuerdos financieros, incumplimientos contractuales y diferencias en la administración de la empresa. Jackson siempre defendió su inocencia, argumentando que todas las operaciones se realizaron conforme a la ley.

PUBLICIDAD

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Fue expuesto por Tilsa Lozano

En el plano personal, la figura de Jackson Mora quedó expuesta cuando su exesposa, la exmodelo Tilsa Lozano, compartió públicamente los problemas económicos que le dejó su matrimonio con el exboxeador y empresario. En una entrevista en el pódcast ‘La Manada’, Lozano reveló que las deudas asumidas durante la relación la llevaron a enfrentar situaciones financieras difíciles, como el congelamiento de sus cuentas bancarias. “Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena. Yo creo que mi matrimonio fue la peor caga que me ha pasado, yo creo que sí. Frío de frío ese con* que me dejó llena de deudas. Me han congelado hasta la cuenta”, declaró la exintegrante de ‘Las Vengadoras’, generando sorpresa en el programa.

El operativo fiscal que derivó en la última detención de Jackson Mora se centró en la investigación de movimientos financieros y operaciones sospechosas vinculadas a una empresa asociada a su entorno familiar. Entre los investigados figuran su hermana y otros allegados, lo que amplía el alcance de las diligencias y refuerza la hipótesis de una estructura criminal organizada. Las autoridades analizan los flujos de dinero, la posible utilización de identidades falsas y la comisión de delitos de fraude informático, una modalidad delictiva que ha cobrado relevancia en los últimos años por el impacto económico que puede generar.

PUBLICIDAD

Las consecuencias judiciales para Jackson Mora podrían ser graves. El delito de fraude informático contempla penas de prisión efectiva, especialmente si se comprueba la existencia de una organización criminal y la afectación a terceros por montos millonarios. Los antecedentes judiciales y las denuncias previas podrían influir en la valoración de los jueces, incrementando la severidad de una eventual condena.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.