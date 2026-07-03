EsSalud: conoce paso a paso cómo actualizar tu domicilio para cambiar tu centro de atención

Los asegurados de EsSalud en Perú deben contar con una dirección actualizada para recibir atención en el establecimiento de salud más cercano a su residencia. La institución ha precisado que el trámite de actualización de domicilio se realiza únicamente de manera presencial, y la modificación queda reflejada automáticamente en el sistema, facilitando el acceso a consultas, exámenes y tratamientos médicos.
Tener un centro asistencial correctamente asignado permite a los usuarios acceder a los servicios de salud de manera oportuna, según informó EsSalud. Este proceso reduce las demoras al solicitar citas médicas y evita contratiempos en la gestión de trámites relacionados con la atención sanitaria. La asignación se basa en la dirección declarada por el asegurado, lo que garantiza que la referencia geográfica sea precisa y acorde con su lugar de residencia.
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El beneficio de la correcta asignación es central para la atención, ya que el asegurado podrá recibir servicios médicos en el establecimiento más próximo a su domicilio, lo que optimiza los recursos y facilita la atención, de acuerdo con lo comunicado por la entidad.
Actualización de domicilio: pasos y requisitos
La actualización del domicilio en EsSalud se realiza de manera presencial en cualquiera de las 35 Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) ubicadas a nivel nacional. Según la información oficial, el asegurado debe presentar el Formulario 1010 y el documento de identidad correspondiente. Para peruanos, se requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI); para extranjeros, el carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o pasaporte.
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La atención en las oficinas OSPE es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 m. Este procedimiento, según EsSalud, garantiza que la información se actualice de manera inmediata y que el asegurado sea adscrito al centro asistencial correspondiente.
El trámite es personal, lo que permite verificar la identidad y la documentación presentada. Una vez finalizada la gestión, el sistema actualiza la dirección y asigna automáticamente el nuevo establecimiento de salud.
Cómo consultar el centro asistencial asignado
EsSalud ha habilitado una plataforma digital para que los usuarios consulten en línea a qué establecimiento están adscritos. El portal “Dónde me atiendo”, disponible en https://dondemeatiendo.essalud.gob.pe/#/consulta, permite verificar de forma rápida y segura el centro asistencial asignado según la información registrada.
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La herramienta está disponible las 24 horas del día y ofrece acceso inmediato a la información de adscripción. Esto elimina la necesidad de acudir a una oficina solo para consultar datos y agiliza la gestión de los asegurados.
Esta plataforma se suma a las iniciativas de EsSalud para mejorar los mecanismos de acceso, permitiendo que los usuarios verifiquen o confirmen su asignación antes de realizar cualquier otro trámite.
Medidas para agilizar la atención y garantizar cobertura
Con la actualización presencial y la consulta digital, EsSalud busca facilitar tanto el acceso a los servicios como la actualización de datos personales. Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a garantizar la atención médica según el lugar de residencia del asegurado, optimizando la distribución de pacientes y recursos.
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La institución recuerda que mantener los datos actualizados es indispensable para evitar demoras, garantizar la cobertura y permitir una gestión eficiente de la demanda en los establecimientos de salud. Al centralizar la asignación en la dirección del asegurado, se busca asegurar que cada persona reciba atención en el centro más próximo, lo que impacta directamente en la calidad y oportunidad del servicio recibido.
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