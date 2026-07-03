El colegio viral de Huaycán vuelve a la carga: ensaya con saxofones y tambores para el desfile por Fiestas Patrias 2026

La banda escolar del colegio Manuel González Prada, de Huaycán, ya inició los ensayos para las celebraciones por Fiestas Patrias 2026. Con más de 100 estudiantes, saxofones, tambores y nuevas coreografías, la agrupación que se hizo viral en 2024 prepara un renovado espectáculo para el desfile del 15 de julio, en el marco del aniversario del colegio y de Huaycán. En este video, conoce cómo avanzan los preparativos y lo que adelantó el profesor César Castillares sobre el repertorio de este año. Fuente: Panamericana Televisión

Más de un centenar de estudiantes ya afinan instrumentos, repasan coreografías y sincronizan cada paso de marcha. A pocas semanas de las celebraciones por Fiestas Patrias, el colegio emblemático Manuel González Prada, de Huaycán, volvió a reunir a la banda escolar que en los últimos años ha captado la atención de miles de personas por sus presentaciones llenas de música y baile.

La agrupación, que alcanzó gran popularidad en 2024 tras hacerse viral en redes sociales durante los desfiles escolares, busca sorprender nuevamente con un espectáculo renovado. Esta vez, los ensayos comenzaron desde el verano y reúnen a alumnos de primaria y secundaria que fueron seleccionados mediante un casting.

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El entusiasmo también responde a los logros que el colegio ha cosechado en los últimos años. Después de su recordada participación en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de 2024, el Manuel González Prada volvió a destacar en 2025, cuando obtuvo por tercer año consecutivo el primer lugar en el Gran Desfile Escolar por el 41.° aniversario de Huaycán.

Colegios emblemáticos de Huaycán se lucieron en su paso por la Gran Parada Militar | Presidencia Perú / Flickr

La banda que conquistó las redes sociales ya prepara su regreso

Durante un enlace en vivo con Panamericana Televisión, el profesor de música César Castillares presentó oficialmente a la banda escolar, integrada por 115 estudiantes de primaria y secundaria, que representará al colegio en las actividades por Fiestas Patrias de este año.

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“Este año venimos con todo. Estamos formando 115 integrantes con niños de primaria y secundaria, desde tercer grado en adelante. Y aquí está nuestra banda gonzaleña 2026”, señaló.

El docente también contó que la preparación comenzó hace varios meses con talleres musicales desarrollados durante las vacaciones escolares. Posteriormente, los alumnos pasaron por un proceso de selección antes de integrar la agrupación.

Colegios emblemáticos de Huaycán se lucieron en su paso por la Gran Parada Militar | Presidencia Perú / Flickr

“Estamos trabajando desde verano con los talleres, con los niños para que puedan desarrollar sus habilidades musicales. Han pasado su casting como todos los años y estamos conformando la banda gonzaleña de este año 2026”, comentó a Panamericana Televisión.

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Las imágenes difundidas por el canal muestran a los escolares interpretando las piezas musicales mientras ejecutan las coreografías que caracterizan al colegio, una combinación que volvió a despertar el interés de quienes siguieron la transmisión.

Banda escolar prepara un espectáculo para todos los gustos

Aunque prefirió mantener en reserva buena parte del repertorio, Castillares adelantó que la banda incorporará distintos géneros musicales durante sus próximas presentaciones por el 42° aniversario de Huaycán.

Colegio Gonzales Prada obtiene el primer lugar bajo la dirección de un profesor que sigue enseñando pese a su enfermedad| Gio Comunica (TikTok)

“Este año venimos con buenas cosas. Lo estamos guardando para el 15 de julio, que es nuestro aniversario. Tenemos merengue, rock, salsa, cumbia”, afirmó.

Durante la entrevista también participó Miguel, uno de los integrantes más jóvenes de la agrupación y solista de la sección de vientos. El escolar interpretó una melodía frente a las cámaras, mientras sus compañeros acompañaban la presentación con aplausos y pasos de baile. A un costado, varios padres de familia seguían el ensayo con banderas del colegio y alentaban a los estudiantes.

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Colegio invita a su desfile de este 15 de julio

El Colegio Manuel González Prada se convirtió en uno de los centros educativos más comentados durante las celebraciones patrias de 2024 gracias a una propuesta que mezcló música en vivo, precisión en la marcha y coreografías ejecutadas por los propios integrantes de la banda. Ese mismo año fue invitado a participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar realizada en la avenida Brasil, junto con otras instituciones educativas destacadas.

Colegios emblemáticos de Huaycán se lucieron en su paso por la Gran Parada Militar | Presidencia Perú / Flickr

Ahora, el objetivo inmediato es el desfile por el aniversario del colegio y continuar con la preparación para las actividades de Fiestas Patrias. Sin embargo, el profesor reconoció que volver a desfilar el 29 de julio sería una oportunidad que recibirían con entusiasmo.

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“Esperamos que nos acompañen el 15 de julio para este aniversario. Feliz aniversario, Huaycán; felices Fiestas Patrias para todos ustedes y que viva el Perú”, manifestó el profesor César.