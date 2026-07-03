Lara Campos, estrella mexicana de YouTube, regresa a Lima: fecha, hora y venta de entradas para el renovado show

La estrella mexicana se prepara para reencontrarse con sus fans peruanos en un espectáculo lleno de música y emoción.

El público limeño se prepara para recibir uno de los espectáculos más esperados del año: El show de Lara Campos llega a Lima. El evento, que tendrá una duración aproximada de dos horas, promete reunir a familias y fanáticos de todas las edades en una jornada cargada de música, energía y emociones.

Lara Campos, nacida en Ciudad de México en 2012, es considerada una de las artistas juveniles con mayor proyección en América Latina. Su carrera despegó a temprana edad y desde entonces ha destacado como cantante, actriz, bailarina y creadora de contenido digital.

Con más de 9.6 millones de suscriptores en YouTube y numerosas participaciones en exitosas producciones televisivas, Campos ha consolidado una base de seguidores que trasciende fronteras. La combinación de carisma, versatilidad y talento la ha posicionado como un fenómeno juvenil, capaz de conectar con el público tanto en escenarios presenciales como a través de redes sociales.

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¿Cuándo y dónde es el concierto de Lara Campos?

El concierto de Lara Campos se realizará el próximo domingo 2 de agosto a las 5:00 p.m. en Arena 1 de San Miguel, ubicado en la Costa Verde

El espectáculo en Lima marca el regreso de Lara Campos a Perú, esta vez con una producción completamente renovada. Según los organizadores, el show será “más grande, más emocionante y lleno de momentos que van a quedarse para siempre en sus corazones”. El repertorio incluirá sus temas más populares, como “Todo tiene tambor”, “Galleta”, “Vamos a jugar” y el éxito que la catapultó a la fama, “Rhenné”.

Lara Campos durante una de sus presentaciones en vivo, donde destaca por su energía y conexión con el público juvenil.

La cita será en Arena 1, uno de los recintos más modernos y versátiles de Lima, conocido por albergar eventos de gran convocatoria. La ubicación, a orillas de la Costa Verde, facilita el acceso para los asistentes y ofrece un entorno seguro y cómodo para familias y jóvenes. El espectáculo está pensado como una experiencia integral, donde la música se mezcla con la interacción directa, juegos y sorpresas que buscan dejar una huella imborrable en el público.

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¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster, tanto en línea como en los centros de experiencia de la boletería. Además, quienes cuenten con tarjetas del Banco Ripley podrán acceder a un 15% de descuento exclusivo, una oportunidad atractiva para asegurar su lugar en un evento que se perfila como uno de los más concurridos de la temporada. Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación debido a la alta demanda que suele generar la presencia de la artista.

El fenómeno Lara Campos va más allá de la música. Su presencia en plataformas digitales le ha permitido construir una comunidad de seguidores fieles, que participan activamente en cada iniciativa y lanzamiento. La artista se distingue por su cercanía con los fans, a quienes dedica mensajes frecuentes y con quienes comparte momentos de su vida profesional y personal. Esta relación directa y auténtica ha sido clave en su éxito, permitiendo que sus conciertos sean encuentros llenos de entusiasmo y complicidad.

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En cada show, Campos busca transmitir valores positivos y mensajes de empoderamiento para las nuevas generaciones. Sus canciones abordan temas como la amistad, la diversidad, la alegría y la importancia de soñar en grande. Por ello, sus espectáculos se han convertido en espacios donde niños, adolescentes y adultos pueden disfrutar juntos de una tarde diferente, marcada por la música y el entretenimiento de calidad.

El show promete combinar los mejores elementos de la música en vivo con una producción pensada para sorprender y emocionar desde el primer momento. Para quienes buscan compartir una experiencia familiar, vibrar con nuevas canciones y formar parte de un fenómeno juvenil que no deja de crecer, El show de Lara Campos es una ocasión imperdible.

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Arena 1 de San Miguel será el escenario donde Lara Campos interpretará sus temas más populares ante cientos de familias limeñas.