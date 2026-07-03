Fiscalía obtuvo cadena perpetua para violador de 39 años de una niña en Piura

El caso se encuentra en una segunda etapa de pesquisas en el Vaticano. - Crédito: Andina/AP/Juan Karita

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Paita logró que el Poder Judicial imponga cadena perpetua a Víctor Nima (39), declarado responsable por violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad en Piura. Según información oficial del Ministerio Público, los hechos se produjeron en el asentamiento humano Nuevo Porvenir, donde el sentenciado residía como inquilino en la misma vivienda que la víctima.

La investigación y el juicio oral

La fiscal adjunta provincial Ethy Lama Arvildo lideró la acusación y sustentó la responsabilidad penal de Nima durante el juicio oral. Entre los medios probatorios presentados figuraron el certificado médico legal, declaraciones de testigos y el protocolo de pericias psicológicas, elementos que permitieron acreditar los delitos cometidos. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los abusos iniciaron en 2023, cuando la víctima tenía 10 años, y se perpetraron en el entorno doméstico, aprovechando la confianza derivada de la convivencia.

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La sentencia sostiene que el condenado realizó tocamientos indebidos y actos sexuales sobre la menor, hechos tipificados como delitos graves en la legislación peruana. El Ministerio Público reiteró su compromiso con la protección de las víctimas de violencia sexual, en particular de niñas, niños y adolescentes.

Una adolescente sentada en el piso de la sala le da la espalda a un hombre adulto de pie detrás de ella - Abuso sexual infantil o Violencia sexual contra niñas y adolescentes (Ojo Público)

Canales de ayuda para víctimas y familiares

Las personas que enfrentan situaciones de violencia sexual o familiar pueden solicitar apoyo a través de diversos servicios estatales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, ofrece mecanismos de atención, prevención y protección.

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Entre los servicios disponibles destacan los Centros Emergencia Mujer y Familia, que brindan asesoría legal, apoyo psicológico y social de manera gratuita en todo el país. Actualmente funcionan 436 centros, de los cuales 186 operan las 24 horas en comisarías y uno en el centro de salud Santa Julia, en Piura, con horario de lunes a viernes.

La Línea 100 proporciona atención telefónica gratuita, orientación y soporte emocional en castellano, quechua y aimara, atendida por profesionales especializados. El servicio está activo permanentemente y puede usarse tanto por víctimas como por personas que conozcan un caso de violencia.

Una niña sentada en una cama coloca un peluche delante de su rostro - Abuso sexual infantil (Movimiento Manuela Ramos)

El Servicio de Atención Urgente (SAU) atiende de manera inmediata a víctimas en riesgo moderado o severo, articulando acciones con el sector salud y otros organismos del Estado. Además, el Servicio de Atención Rural (SAR) facilita el acceso a justicia y protección en comunidades alejadas, con pertinencia cultural y trabajo comunitario.

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La asistencia también incluye el Chat 100, plataforma confidencial de orientación en línea disponible todo el día, y los Hogares de Refugio Temporal (HRT), que funcionan como espacios seguros para mujeres y menores en situación de riesgo, ofreciendo protección, alimentación y atención integral.

Medidas de protección y apoyo económico

El Estado peruano también dispone de mecanismos de asistencia económica (AE) para hijas e hijos de víctimas de feminicidio, con el fin de contribuir a su desarrollo y continuidad educativa. Para acceder a este beneficio, las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de la Mesa de Partes Digital del MIMP o solicitar información escribiendo a asistenciaeconomica@warminan.gob.pe.

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El Centro de Atención Institucional (CAI), por su parte, orienta la reeducación de agresores con medida de protección o sentencia, promoviendo el cese de conductas violentas y la protección de las víctimas. El acceso a este servicio se realiza mediante orden judicial en el marco de la Ley N.º 30364.

Las autoridades reiteran la importancia de utilizar estos canales y servicios para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a hechos de violencia sexual y familiar.