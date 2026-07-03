Keiko Fujimori se suma a la lista de presidentes sudamericanos cuyos padres también gobernaron sus países

Presidentes cuyos padres también gobernaron el país. (Foto: Infobae Perú)

La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no solo marca un nuevo capítulo en la política peruana, sino que también la incorpora a un reducido grupo de mandatarios sudamericanos que siguieron los pasos de sus padres al llegar a la jefatura de Estado. Se trata de un fenómeno poco frecuente en la región, donde solo algunos países registran, durante el siglo XX y XXI, casos en los que dos generaciones de una misma familia alcanzaron la Presidencia de la República.

Con este resultado, Keiko Fujimori se convierte además en la primera mujer elegida presidenta del Perú. Su padre, Alberto Fujimori, gobernó entre 1990 y 2000, un periodo caracterizado por la aplicación de un programa de estabilización económica, la captura de los principales líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, la promulgación de la Constitución de 1993 y una crisis política que culminó con su salida del poder.

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Aunque este tipo de sucesiones familiares ha sido excepcional en la historia política sudamericana, varios países han registrado casos similares durante las últimas décadas. Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia y ahora Perú integran este reducido grupo de naciones donde un padre y su hijo —o hija— llegaron a ocupar la máxima magistratura del Estado en distintas generaciones.

Keiko Fujimori posa con la banda presidencial frente al Palacio de Gobierno del Perú, flanqueada por la Guardia de Honor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Padres e hijos que llegaron a la Presidencia en Sudamérica

Los casos contemporáneos registrados en Sudamérica corresponden a los siguientes mandatarios:

Lista de presidentes cuyo padre también fue elegido mandatario. (Foto: Infobae Perú)

Uruguay: dos familias llegaron dos veces a la Presidencia

Uruguay es el único país sudamericano que registra dos casos contemporáneos de padres e hijos que alcanzaron la Presidencia. El primero corresponde a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien gobernó entre 1990 y 1995 y promovió reformas orientadas a la apertura económica y la modernización del Estado, aunque uno de sus principales proyectos de privatización fue rechazado en referéndum.

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Tres décadas después, su hijo, Luis Lacalle Pou, asumió la Presidencia para el periodo 2020-2025, una administración marcada por la gestión de la pandemia de COVID-19 y la aprobación de reformas en materia de seguridad pública, economía y administración estatal.

El segundo caso uruguayo es el de Luis Batlle Berres, presidente entre 1947 y 1951, recordado por impulsar el desarrollo industrial y fortalecer el modelo de Estado de bienestar. Su hijo, Jorge Batlle, gobernó entre 2000 y 2005 y enfrentó la grave crisis financiera de 2002, considerada una de las más complejas en la historia reciente del país.

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De izquierda a derecha los presidentes de Uruguay: Luis Batlle Berres- Jorge Batlle-Luis Alberto Lacalle Herrera-Luis Lacalle Pou. (Foto composición: Infobae Perú)

Chile: los Frei ocuparon la Presidencia en dos generaciones

En Chile, el caso corresponde a Eduardo Frei Montalva, quien ejerció la Presidencia entre 1964 y 1970. Su gobierno estuvo marcado por el programa denominado “Revolución en Libertad”, que incluyó la reforma agraria, la expansión del sistema educativo y la denominada “chilenización” del cobre.

Más de veinte años después, su hijo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue presidente entre 1994 y 2000. Durante su administración, Chile consolidó su crecimiento económico, impulsó importantes obras de infraestructura y amplió su red de acuerdos comerciales con distintos países.

Padre e hijo que asumieron la presidencia de Chile. De izquierda a derecha: Eduardo Frei Montalva-Eduardo Frei Ruiz-Tagle. (Foto composición: Infobae Perú)

Colombia: los Pastrana repitieron la historia presidencial

Otro caso se registra en Colombia. Misael Pastrana Borrero gobernó entre 1970 y 1974, periodo en el que promovió el plan de desarrollo conocido como Las Cuatro Estrategias, enfocado en vivienda, infraestructura y crecimiento urbano.

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Su hijo, Andrés Pastrana Arango, ocupó la Presidencia entre 1998 y 2002. Su mandato estuvo marcado por el proceso de paz iniciado con las FARC en la zona desmilitarizada del Caguán y por la puesta en marcha del Plan Colombia, desarrollado en coordinación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones del Estado.

Padre e hijo que fueron presidentes en Colombia. De izquierda a derecha: Misael Pastrana Borrero - Andrés Pastrana Arango. (Foto composición: Infobae Perú)

Bolivia: Rodrigo Paz siguió el camino de Jaime Paz Zamora

En Bolivia, Jaime Paz Zamora gobernó entre 1989 y 1993, una etapa caracterizada por la continuidad de políticas de estabilidad económica y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con los países vecinos.

Más de tres décadas después, su hijo Rodrigo Paz llegó a la Presidencia en 2025, tras desarrollar una trayectoria política como alcalde de Tarija, senador y candidato presidencial, convirtiéndose en el caso más reciente antes de la proclamación de Keiko Fujimori en Perú.

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Padre e hijo que asumieron la presidencia de Bolivia. De izquierda a derecha: Jaime Paz Zamora-Rodrigo Paz. (Foto composición: Infobae Perú)

Perú suma un nuevo caso en la región

Con la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa, Perú vuelve a figurar entre los países sudamericanos que, durante el siglo XX y XXI, registran a un padre y a su hijo o hija en la Presidencia de la República. Cada uno de estos casos respondió a contextos políticos distintos y a procesos electorales separados por décadas, pero todos comparten un elemento en común: dos generaciones de una misma familia alcanzaron el máximo cargo del Estado.

La incorporación de Keiko Fujimori a este grupo también coincide con un hecho histórico para el país, al convertirse en la primera mujer elegida para ejercer la Presidencia del Perú. Su proclamación amplía una lista poco frecuente en la política sudamericana y vuelve a poner en evidencia cómo algunas familias han logrado proyectar su influencia política a lo largo de distintas generaciones.

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Keiko Fujimori podría usar la banda presidencial de su padre Alberto Fujimori para juramentar como presidenta de la República. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)