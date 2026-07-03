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¿Cuánto costó la lujosa camioneta que Pamela Franco se habría autorregalado por su cumpleaños?

La cantante de cumbia mostró la camioneta en redes junto a Christian Cueva, mientras el valor del modelo premium y las dudas sobre quién la pagó generaron diversas reacciones

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Díptico. Izquierda: Mujer sonriente junto a camioneta Jeep negra. Derecha: Mujer en coche con gran ramo de rosas rosadas. Fondo con palmeras
Pamela Franco mostró una camioneta Jeep Commander 2026 al cumplir 38 años.

Pamela Franco llegó a sus 38 años con una novedad que no pasó desapercibida: una camioneta Jeep Commander 2026 que mostró en sus redes sociales junto al futbolista Christian Cueva en los días previos a su cumpleaños, el 1 de julio. La única versión confirmada sobre el origen del auto proviene del mejor amigo de la cantante, Dilver García, quien descartó que se trate de un regalo externo.

En declaraciones recogidas por el magazine de América Televisión, García fue directo: “Pamela se ha comprado ese auto y otro hace un mes, solo que estaba esperando el momento, y se lo ha comprado a base de su esfuerzo, su trabajo. Viene amanecida tras amanecida, es lo normal que se quiera comprar eso”. Ni Franco ni Cueva han confirmado ni desmentido públicamente esa versión.

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La pregunta sobre quién pagó el vehículo se instaló en los medios porque las imágenes que la propia cantante publicó en Instagram mostraban a Cueva presente en todo momento durante la entrega, aplaudiendo mientras ella exploraba el interior del auto.

Franco también compartió una dedicatoria firmada por el futbolista: “Que Dios te bendiga, mi amor, sigue cumpliendo todos tus sueños, que tus padres, Catita, yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti. Te amo hasta el fin del mundo”. La cantante respondió con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por todo. Juntos todo es más lindo y especial”.

Dos fotografías: una mujer y un hombre posan junto a una camioneta Jeep Grand Cherokee negra; en la otra imagen, el interior de un vehículo con un ramo de flores y un hombre afuera
Ni Pamela Franco ni Christian Cueva confirmaron ni desmintieron públicamente quién pagó la camioneta Jeep Commander 2026.

Las versiones en torno al origen del vehículo

Desde el programa ‘América Hoy’, Janet Barboza planteó que ambos habrían preferido no aclarar públicamente quién compró la camioneta, dado el contexto legal de Cueva, quien aún mantiene vínculo matrimonial con Pamela López y atraviesa un proceso judicial por la pensión de alimentos de sus tres hijos.

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Bajo esa lectura, si el futbolista hubiera aportado dinero para el vehículo, habría tenido razones para que el bien figure únicamente a nombre de Franco. Magaly Medina, al analizar el tema en su programa junto a López y la empresaria Vanessa Pumarica —exmejor amiga de Franco durante casi 15 años—, también planteó esa posibilidad.

Pumarica, en cambio, fue más escéptica sobre la participación económica del futbolista. “Me alegra porque dudo que Cueva haya puesto un sol. Conociéndolo, ese es un tacaño, ese no le regala nada”, afirmó, señalando que durante los años en que estuvo cerca de la pareja nunca vio al jugador hacer regalos de ese valor a la cantante.

López, por su parte, reconoció haber recibido una camioneta como regalo de Cueva durante su matrimonio, aunque aclaró que eso ocurrió en el período de mayor éxito deportivo del jugador. Sobre el auto de Franco, admitió sus dudas: “Vanessa dice que no, pero yo tengo mis dudas”.

Christian Cueva y Pamela Franco revelan una nueva camioneta SUV Jeep Commander de color negro en un concesionario. Las imágenes muestran a la pareja descubriendo el vehículo, con globos decorando el espacio. La mujer se sienta dentro de la camioneta, que lleva una placa de matrícula visible. Este evento es una celebración de cumpleaños.

Qué es el Jeep Commander y cuánto vale

La Jeep Commander 2026 es un SUV premium de tres filas con capacidad para 7 pasajeros. Entre sus características destacan un motor turbo de 1.3 litros o la opción de un motor de 2.0 litros con tracción AWD, una pantalla táctil Uconnect de 10.1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, cargador por inducción, tablero 100% digital y 7 airbags.

El modelo también incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre ellos advertencia de colisión frontal, frenado de emergencia autónomo y control de carril.

El precio del vehículo, según información proporcionada por ‘América Hoy’ es de US$ 50 000 o S/ 170 500 y cobró mayor relevancia al compararse con la pensión que Cueva abona mensualmente para sus tres hijos con López: S/ 12 000 como monto anticipado establecido por un juez, mientras continúa el proceso judicial por el monto definitivo. De esa manera, el valor estimado de la camioneta equivaldría a 14 veces esa pensión mensual.

A la cifra del vehículo se suma lo que el programa ‘Amor y Fuego’ informó previamente: que Cueva habría contratado a la orquesta Zaperoko por S/ 16 000 para tocar durante siete horas en la celebración de cumpleaños de Franco, aunque esa información tampoco ha sido confirmada oficialmente.

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