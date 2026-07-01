Christian Cueva le habría regalado camioneta a Pamela Franco por su cumpleaños

Pamela Franco celebró su cumpleaños número 38 con la recepción de una camioneta nueva, obsequio que habría llegado de la mano de Christian Cueva. La cantante, figura reconocida en la música peruana, compartió en Instagram imágenes y videos del momento en que recibió el vehículo, lo que generó una rápida reacción de sus seguidores y del público digital.
Desde la noche previa al 1 de julio, Pamela Franco mostró los detalles que sus allegados y fanáticos le hicieron llegar. El presente más llamativo fue la llegada de una Comander Jepp 2026, cuyo origen se atribuye a Christian Cueva. La artista expresó en redes su agradecimiento con una frase que acompañó una fotografía del regalo: “Gracias por todo. Juntos todo es más lindo y especial”.
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El automóvil llegó acompañado de un arreglo floral y una tarjeta personalizada: “Que Dios la bendiga, mi amor, sigue cumpliendo todos tus sueños, que tus padres, Catita, yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti. Te amo hasta el fin del mundo…”. Esta muestra de afecto se hizo pública a través de las historias de la cantante, dejando ver tanto la emoción del instante como la cercanía de la pareja.
Christian Cueva y Pamela Franco revelan una nueva camioneta SUV Jeep Commander de color negro en un concesionario. Las imágenes muestran a la pareja descubriendo el vehículo, con globos decorando el espacio. La mujer se sienta dentro de la camioneta, que lleva una placa de matrícula visible. Este evento es una celebración de cumpleaños.
El contexto del regalo cobró mayor relevancia tras las declaraciones de Pamela López, expareja de Cueva, quien cuestionó en redes sociales el gasto realizado por el futbolista para contratar a la orquesta Zaperoko en los festejos de cumpleaños de Pamela Franco, cifra que habría alcanzado los 16 mil soles. Las intervenciones de López en redes añadieron un nuevo matiz a la conversación mediática sobre la vida personal de los protagonistas.
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Las imágenes difundidas por Pamela Franco muestran el ambiente familiar y la gratitud de la artista hacia quienes la acompañaron en su día especial. El protagonismo de Christian Cueva en la entrega del vehículo quedó evidenciado en las publicaciones, lo que avivó aún más el interés del público y los medios sobre la relación entre ambos.
Christian Cueva confirma que es celoso de Pamela Franco
Durante su participación en el programa digital Tampoco Tampodcast, conducido por Kenyi Fujimori, Christian Cueva y Pamela Franco abordaron aspectos de su vida en común. El futbolista fue directo al tratar el tema de los celos: “Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo”. La afirmación generó risas en el set, mientras Franco aclaró: “No hemos tenido ninguna situación que nos lleve a una pelea de celos”.
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A lo largo de la entrevista, Cueva subrayó la admiración que siente por Pamela Franco, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos compartieron detalles sobre su día a día y enfrentaron los rumores públicos que han circulado en los últimos meses, mostrando una dinámica basada en la confianza.
La presencia de la pareja en el podcast se dio tras semanas de especulaciones en redes y prensa. Las declaraciones de Pamela Franco y Christian Cueva ofrecieron una versión directa de su relación, reforzando su imagen ante quienes siguen de cerca la actualidad del espectáculo en Perú.
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