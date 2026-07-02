Koky Belaunde destroza el dress code del cumpleaños de Pamela Franco: “Parecía un baby shower”

El estilista Koky Belaúnde analiza junto a Magaly Medina el código de vestimenta que Pamela Franco pidió para su cumpleaños, comparándolo con una fiesta de quinceañero o un baby shower. ATV/ Magaly TV La Firme.

El reciente cumpleaños de Pamela Franco no solo reunió a familiares y amigos cercanos, sino que también despertó comentarios por la estricta temática elegida para la celebración. La cantante festejó sus 38 años acompañada de Christian Cueva, con una fiesta realizada en Pachacámac, donde los invitados recibieron una invitación con un detallado dress code que rápidamente llamó la atención.

El tema fue analizado en Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina dedicó varios minutos a comentar la organización del evento y el código de vestimenta solicitado por la artista. Para la periodista, la celebración buscó proyectar una imagen elegante y cuidadosamente planificada, aunque el resultado no habría sido el esperado debido a que muchos asistentes no siguieron las indicaciones.

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Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

Pamela Franco pidió un exclusivo código de vestimenta para sus invitados

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina explicó que Pamela Franco celebró su cumpleaños número 38 junto a Christian Cueva y organizó una reunión con una invitación bastante particular.

Según detalló, el evento llevaba el nombre de “Pamela’s Birthday Party” e incluía un dress code denominado Garden Chic Attire, acompañado de una guía de colores específicos que debían usar los invitados.

La lista contemplaba tonos como celeste dust, lila suave, pistacho, amarillo mantequilla y marfil o crema, además de imágenes referenciales con modelos vestidos bajo esa misma temática.

"Festejó su cumpleaños número treinta y ocho Pamela Franco. Bueno, ella llegó del brazo de Christian Cueva en una fiesta a la que invitó, sí, con una invitación y con unos requerimientos propios de una fiesta muy formal. (...) Ahí ella dice que hay un dress code. A sus invitados les puso dress code, código de vestimenta, que decía que era Garden Chic Attire“, comentó la conductora.

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Asimismo, ironizó con las fotografías utilizadas como referencia. "Los ejemplos que pone, por supuesto, son sacados del Pinterest, seguramente. Como usted ve ahí, todos chicos modelos y chicas, por supuesto, modelos a las que esos colores le van perfectos“, señaló.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó la elección del dress code por la temporada de invierno

La periodista también llamó la atención sobre el lugar donde se realizó la celebración y las condiciones climáticas que, según dijo, no favorecían la propuesta estética planteada por la organización. Recordó que la reunión se llevó a cabo en Pachacámac, en plena temporada de invierno, cuando las bajas temperaturas obligan a utilizar prendas más abrigadoras.

"En Pachacámac empieza el invierno y como acá el clima está loco. Todo estaba oscuro. Así que esos modelitos que estaban ahí como que no eran muy apropiados. Seguro que la mayoría estaba de manga larga“, expresó.

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Además, destacó que el color rosa había sido reservado exclusivamente para la homenajeada. "El rosa ha sido reservado especialmente para Pamela, nuestra festejada. Llegó en rosa, por supuesto“, comentó.

Sin embargo, consideró que la mayoría de asistentes no respetó las indicaciones. "Sus invitados no tuvieron mucho tino a la hora de escoger sus vestimentas y muchos ni siquiera respetaron el famoso dress code. Se olvidaron del Garden Chic Attire“, agregó.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

Koky Belaunde analiza la propuesta y compara la fiesta con un quinceañero

Para ampliar el análisis, Magaly Medina presentó la opinión del asesor de imagen Koky Belaunde, quien evaluó la propuesta estética del cumpleaños. Belaunde explicó que durante el invierno suelen predominar colores más oscuros, aunque aclaró que en eventos de gala es posible utilizar prendas brillantes.

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"En invierno se usan los tonos más oscuros, pero si es una fiesta de gala puede usar brillos. Pero hay que tener mucho cuidado en que no se vea una fiesta tan colorida“, sostuvo. El especialista también indicó que, cuando se establece un código de vestimenta, toda la producción debe guardar coherencia.

"Todo tiene que haber una combinación en flores, en manteles, en peinado, en maquillaje. Hasta las medias y los calzoncillos tienen que tener de acuerdo, porque los tonos pasteles se traslucen. Por eso es muy importante la calidad de las telas, porque si no se convierte en una heladería“, comentó. Incluso, comparó el concepto de la fiesta con celebraciones propias de otras etapas.

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Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

"Me parece un quinceañero fabuloso. Claro, porque si todos van a ir vestidos así, entonces imagínate, ya se convierte en un baby shower, una primera comunión o una fiesta así bien colorida“, manifestó.

Belaunde también recordó que los invitados deberían respetar las indicaciones del anfitrión. "Si yo invito a mi fiesta y no cumple con el dress code, significa que es una mala crianza. No hago caso, llevo como me da la gana, me pongo mi terno negro y me pongo un pañuelito pistacho. De eso no se trata“, afirmó.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica cuándo considera adecuado pedir un dress code

Tras escuchar la opinión del especialista, Magaly Medina coincidió con varios de sus comentarios y explicó que este tipo de códigos de vestimenta suelen utilizarse en eventos con características muy específicas.

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"Exacto, tiene razón, de eso no se trata“, respondió inicialmente. Luego desarrolló su postura. ”Generalmente este tipo de dress code se utiliza en celebraciones muy especiales. Cuando cumples cuarenta o cincuenta años, cuando haces una boda o una primera comunión. Generalmente en un cumpleaños cualquiera, porque cumplir treinta y ocho años es un cumpleaños cualquiera“, opinó.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora añadió que exigir determinadas prendas implica una responsabilidad en la organización.

"Si le exiges algo a tus invitados, tienes que tener toda una decoración más o menos acorde con lo que vas a hacer“, sostuvo. Asimismo, explicó cuál considera que es el verdadero propósito de un código de vestimenta.

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"Generalmente uno pide un dress code porque quieres hacer sesiones de fotos y quieres que todos tus invitados estén debidamente combinados para que se vea muy bien en el video y en la fotografía. De eso se trata el dress code“, indicó.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora revisó uno por uno los looks de los asistentes

Durante el informe, Magaly Medina mostró imágenes de varios invitados y fue comentando las prendas que lucieron durante la celebración. Según observó, algunos asistentes sí utilizaron colores cercanos a los solicitados, mientras que otros llegaron con tonalidades completamente distintas.

La periodista mencionó vestidos de rayas, prendas marrones, estampados, polos playeros, casacas oscuras y combinaciones que, a su juicio, rompían completamente con la armonía que buscaba la anfitriona.

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También señaló que algunos hombres simplemente optaron por usar una camisa celeste creyendo que eso era suficiente para cumplir con el código de vestimenta.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

"Los hombres se pusieron una blusa celeste y ya pensaron que estaban con el dress code“, ironizó. Sobre otro de los asistentes comentó: ”El señor dijo: ‘El azul también se parece al celeste, voy con el azul’“.

Mientras que acerca de otra invitada expresó: "Esta dijo: ‘Tengo frío, yo me pongo celeste y encima mi casaca marrón’“.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina considera que el concepto no funcionó como esperaba Pamela Franco

En la parte final de su comentario, Magaly Medina insistió en que la propuesta estética estaba pensada para un ambiente mucho más veraniego que el escenario donde finalmente se desarrolló la reunión.

La periodista sostuvo que los tonos pastel suelen asociarse con almuerzos, brunches o celebraciones diurnas al aire libre, por lo que el clima terminó jugando en contra del concepto elegido.

Además, comentó que la mayoría de hombres en Lima suele vestir de manera más conservadora, por lo que difícilmente optarían por ternos de colores pastel como los sugeridos en la invitación.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.

También observó que varios asistentes utilizaron jeans, prendas blancas o combinaciones que, desde su punto de vista, no correspondían al Garden Chic Attire solicitado por Pamela Franco.

Finalmente, concluyó que el concepto planteado para el cumpleaños no fue seguido de manera uniforme por los invitados, lo que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de la celebración y en el centro del análisis realizado por Magaly Medina y Koky Belaunde en el programa de espectáculos.

Magaly Medina critica la fiesta de Pamela Franco y asegura que muchos invitados no respetaron el código de vestimenta. Captura: Magaly TV La Firme.