Vanessa Pumarica pone en duda los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco: "Tacaño"

Vanessa Pumarica fue directa al ser consultada por la camioneta que Pamela Franco exhibió en redes sociales por sus 38 años, junto a una foto con el futbolista Christian Cueva: la empresaria descartó que el jugador haya puesto un sol para comprar el vehículo y lo calificó de “tacaño” en declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, donde coincidió con la exesposa del futbolista, y que luego amplió en entrevista con Trome.
“Me alegra porque dudo que Cueva haya puesto un sol. Conociéndolo, ese es un tacaño, ese no le regala nada y ella no le pide ni para el pasaje. No entiendo por qué lo metió en la foto cuando se lo compró con su esfuerzo”, afirmó Pumarica. La empresaria también felicitó a Franco por la adquisición, aunque deslizó que habría preferido verla invertir en un terreno por su mayor revalorización.
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En el set de Magaly Medina, Pumarica reiteró su postura con el mismo tono. “¿Qué tiene que ver el marido ahí si no ha dado ni un sol? Me parece una guachafada. Si yo me compro mi carro con mi dinero, yo sola, ni la uña le pongo”, señaló ante las cámaras.
La conductora recordó además que las rosas que Cueva le envió a Franco por su cumpleaños tampoco salieron de su bolsillo: “Esas rosas ni siquiera las pagó, porque agradecieron el canje a una florería”, reveló Medina durante el programa.
López, presente en el mismo set, tuvo una postura más matizada. Reconoció que durante su matrimonio Cueva sí fue generoso con ella —“a mí me regalaron mi camioneta en su momento”—, aunque aclaró que eso ocurrió en el período de mayor éxito del futbolista.
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Ante la pregunta de si creía que Cueva había aportado para el vehículo de Franco, la trujillana admitió sus dudas: “Vanessa dice que no, pero yo tengo mis dudas”. También planteó la posibilidad de que el jugador haya contribuido económicamente pero a nombre de Franco para evitar que el bien figure en el patrimonio conyugal, dado que aún están casados legalmente.
Pumarica en el set de Magaly: flores de canje y el “socio de Rosatel”
El intercambio en ‘Magaly TV: La Firme’ dejó varios momentos que circularon en redes. Cuando Medina preguntó si Cueva era generoso, Pumarica respondió con ironía: “Él siempre regala flores. Él es socio de Rosatel”. López completó: “Socio mayoritario”.
La broma aludía a la frecuencia con que el futbolista recurre a las flores como gesto, aunque Pumarica fue enfática al aclarar que, en su experiencia de años de cercanía con la pareja, nunca vio a Cueva hacer regalos de valor a Franco. “Con Pamela (Franco), yo nunca, nunca vi que él le haya regalado algo así”, afirmó.
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López también recordó que Cueva le había contado una historia sobre una cartera y unas zapatillas de la marca Louis Vuitton que Franco le habría pedido en São Paulo, episodio que el propio futbolista le habría relatado a la trujillana. La empresaria aprovechó para reiterar su lectura de la dinámica de esa relación: “Ella trabaja. Era una de las cosas que yo siempre reclamaba, que te tiene que dar un detalle, engreírte”.
¿Quién es Vanessa Pumarica y por qué su opinión tiene peso en este tema?
Pumarica fue la mejor amiga de Pamela Franco durante casi 15 años y una figura cercana al entorno de Cueva. Ella misma ha reconocido públicamente que en su momento fue “alcahueta” de la relación entre el futbolista y la cantante, encubriendo situaciones que afectaban a López, de lo que luego se arrepintió y pidió disculpas.
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Su distanciamiento de Franco se produjo precisamente por la influencia de Cueva, según ha declarado en múltiples entrevistas: el jugador la llamó para reclamarle por los consejos que le daba a la cantante sobre replantear su relación.
Al ser consultada sobre si se había reconciliado con su examiga, Pumarica fue tajante: “No, para nada. Sé que hay ese rumor, pero no es así. Ni así pasen 20 años y menos estando con ese, pero me alegra que se haya regalado su camioneta”, declaró a Trome.
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