Perú

Christian Cueva confirma que es celoso de Pamela Franco: “El que no cela, no ama”

El futbolista se refirió a su relación con la cumbiambera y como lidian con los celos en pareja

Guardar
Google icon
El futbolista se refirió a su relación con la cumbiambera y como lidian con los celos en pareja | YouTube / Tampoco Tampodcast

Christian Cueva sorprendió al admitir abiertamente que siente celos en su relación con Pamela Franco, sosteniendo que el que no cela, no ama. El futbolista y la cantante participaron juntos en el programa digital Tampoco Tampodcast, conducido por Kenyi Fujimori, donde ofrecieron detalles inéditos sobre su vida en pareja tras meses de rumores y comentarios públicos sobre su romance.

Durante la conversación, la pareja se mostró relajada y entre risas abordaron el tema de los celos. Al ser consultados por Fujimori sobre si existen actitudes posesivas entre ambos, Cueva respondió sin titubear: “Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo”.

PUBLICIDAD

Esta afirmación generó risas por parte de Pamela Franco, quien señaló que las diferencias no han escalado a discusiones. “No hemos tenido ninguna situación que nos lleve a una pelea de celos”, aseguró la cantante, restando dramatismo a la situación.

Hombre y mujer sonríen, tomados de la mano. Fondo negro y verde con estantes que sostienen adornos, una radio y partes de sillas púrpuras
Christian Cueva y Pamela Franco aparecen sonrientes y tomados de la mano en un set de televisión con estantes decorados. (YouTube /Tampoco Tampodcast)

El futbolista, conocido por su trayectoria en la selección peruana, explicó que su admiración por la artista va más allá del plano sentimental y se extiende al ámbito público.

“Yo me admiro cuando voy de la mano con ella a la calle y la gente uff. Yo admirado de ella, que la gente sepa la belleza que es”, comentó Cueva, destacando la atención que genera Franco en cada aparición pública.

PUBLICIDAD

En tono distendido, el mediocampista comparó su relación con la de celebridades internacionales. Recordó la época en la que Marc Anthony y Jennifer López se mostraban juntos en eventos, y bromeó: “Es la época de Marc Anthony y Jennifer López. Ella es mi JLo de la cumbia”. Esta comparación fue recibida con humor por ambos, quienes insistieron en que los celos no han provocado conflictos graves.

Mujer de cabello negro y vestido negro con collar sentada en sillón morado junto a hombre con camiseta blanca y jeans. Fondo con estantería y pantalla verde
Christian Cueva y Pamela Franco se miran sentados en sillones de terciopelo morado durante una entrevista televisiva. (YouTube /Tampoco Tampodcast)

Pamela Franco aún no quiere casarse con Christian Cueva

En otro espacio televisivo, Pamela Franco abordó el tema del matrimonio y fue clara al exponer su postura. Invitada al programa El reventonzao de la chola, la intérprete de cumbia explicó que, aunque la idea de casarse surgió de manera esporádica en conversaciones con Cueva, no contempla un compromiso legal en el corto plazo.

“Sí, hablamos, pero después me quedé pensando y dije no me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre”, declaró Franco, quien detalló que su decisión responde a un análisis práctico de sus circunstancias personales y patrimoniales. La artista señaló que la relación atraviesa una etapa de estabilidad, pero indicó que prefiere actuar con cautela al tomar decisiones trascendentales.

“Fuera de broma, la verdad que es un tema que no lo tocamos de manera seria, porque dada la situación que todo el mundo sabe, sería loco estar hablando en sueños, la verdad. Entonces a mí me gusta hablar de realidad, es algo que se puede concretar”, comentó la cantante durante la entrevista televisiva.

Pamela Franco descarta matrimonio con Christian Cueva y explica que no le conviene.
Pamela Franco descarta matrimonio con Christian Cueva y explica que no le conviene.

La sinceridad de Franco pone en pausa cualquier expectativa de boda entre ambos, al menos en el futuro próximo. A pesar de los constantes rumores alrededor de la pareja y las especulaciones en redes sociales, la cantante opta por priorizar su independencia y la administración de sus bienes antes que un paso formal hacia el matrimonio.

De esta manera, Christian Cueva y Pamela Franco continúan apostando por una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, mientras sortean la exposición mediática y los desafíos propios de una pareja pública.

Temas Relacionados

Christian CuevaPamela Francoperu-entretenimiento

Más Noticias

Julio llega con tres feriados y gratificación: conoce las fechas oficiales y cuándo pagarán

El séptimo mes marca un momento importante en el año: se junta la celebración de Fiestas Patrias, las vacaciones escolares y el pago de la gratificación. Todo lo que empuja el consumo

Julio llega con tres feriados y gratificación: conoce las fechas oficiales y cuándo pagarán

Paro indefinido en Moquegua EN VIVO: bloqueo deja buses y camiones bolivianos varados en la Panamericana Sur

La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, afirmó que la norma divide a la comunidad de Quebrada Honda entre las regiones de Moquegua y Tacna. Acusó un interés por el cánon futuro producto del proyecto de ampliación de Southern Perú

Paro indefinido en Moquegua EN VIVO: bloqueo deja buses y camiones bolivianos varados en la Panamericana Sur

Costa y sierra del Perú registrarán un incremento de la temperatura diurna del 1 al 3 de julio: estas son las regiones afectadas

El Senamhi advirtió que la reducción de la nubosidad incrementará la radiación UV en gran parte del territorio, mientras que por las tardes se presentarán ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h

Costa y sierra del Perú registrarán un incremento de la temperatura diurna del 1 al 3 de julio: estas son las regiones afectadas

Buscan ‘volarse’ la TUUA de transferencia otra vez: PJ examinaría demanda que eliminaría la adenda N° 6

La demada de amparo presentada por Proturismo había sido declarada improcente, pero ahora se revocó esta decisión y ahora se evaluará el reclamo

Buscan ‘volarse’ la TUUA de transferencia otra vez: PJ examinaría demanda que eliminaría la adenda N° 6

Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras enfrentar a CD Moquegua y San Martín, el equipo de Pablo Guede se alista para enfrentar otro encuentro de preparación de cara su debut en el campeonato nacional. Entératede todos los detalles

Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori será proclamada como presidenta electa el viernes 3 de julio, según el JNE

Keiko Fujimori será proclamada como presidenta electa el viernes 3 de julio, según el JNE

Keiko Fujimori EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

José María Balcázar se presentó a juicio por apropiación ilícita: Pide archivar caso o suspenderlo hasta que deje el cargo

Keiko Fujimori gana la presidencia en su cuarto intento: así fue el recorrido del fujimorismo en la política peruana desde el 2000

JNE hará “revisión integral” a fallos de los JEE antes de proclamar a Keiko Fujimori como presidenta

ENTRETENIMIENTO

Los Cafres vuelven a Perú: fecha, lugar, entradas y todos los detalles sobre el show

Los Cafres vuelven a Perú: fecha, lugar, entradas y todos los detalles sobre el show

Lis Padilla y su novia Tania Pinedo no hacen caso a críticas y presumen su amor en redes

Magaly Medina aclara su encuentro con Brunella Horna y Sheyla Rojas en Chota

Temporada de circos 2026 en Lima: dónde ver los mejores espectáculos durante julio y agosto

Madre de Pamela López aparece en público tras denuncia de Christian Cueva y agradece apoyo

DEPORTES

Universitario confirmó la inesperada salida de José Carabalí de cara al Torneo Clausura 2026

Universitario confirmó la inesperada salida de José Carabalí de cara al Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

“Héctor Cúper quiere un ‘6’ y Universitario tiene que poner la plata”: se filtró el conflicto económico en la ‘U’ para fichar jugadores

La respuesta de Edison Flores a Ricardo Gareca sobre el no regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Somos profesionales para poder arreglar”

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA