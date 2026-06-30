Christian Cueva confirma que es celoso de Pamela Franco: “El que no cela, no ama”

El futbolista se refirió a su relación con la cumbiambera y como lidian con los celos en pareja | YouTube / Tampoco Tampodcast

Christian Cueva sorprendió al admitir abiertamente que siente celos en su relación con Pamela Franco, sosteniendo que el que no cela, no ama. El futbolista y la cantante participaron juntos en el programa digital Tampoco Tampodcast, conducido por Kenyi Fujimori, donde ofrecieron detalles inéditos sobre su vida en pareja tras meses de rumores y comentarios públicos sobre su romance.

Durante la conversación, la pareja se mostró relajada y entre risas abordaron el tema de los celos. Al ser consultados por Fujimori sobre si existen actitudes posesivas entre ambos, Cueva respondió sin titubear: “Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo”.

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Esta afirmación generó risas por parte de Pamela Franco, quien señaló que las diferencias no han escalado a discusiones. “No hemos tenido ninguna situación que nos lleve a una pelea de celos”, aseguró la cantante, restando dramatismo a la situación.

Christian Cueva y Pamela Franco aparecen sonrientes y tomados de la mano en un set de televisión con estantes decorados. (YouTube /Tampoco Tampodcast)

El futbolista, conocido por su trayectoria en la selección peruana, explicó que su admiración por la artista va más allá del plano sentimental y se extiende al ámbito público.

“Yo me admiro cuando voy de la mano con ella a la calle y la gente uff. Yo admirado de ella, que la gente sepa la belleza que es”, comentó Cueva, destacando la atención que genera Franco en cada aparición pública.

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En tono distendido, el mediocampista comparó su relación con la de celebridades internacionales. Recordó la época en la que Marc Anthony y Jennifer López se mostraban juntos en eventos, y bromeó: “Es la época de Marc Anthony y Jennifer López. Ella es mi JLo de la cumbia”. Esta comparación fue recibida con humor por ambos, quienes insistieron en que los celos no han provocado conflictos graves.

Christian Cueva y Pamela Franco se miran sentados en sillones de terciopelo morado durante una entrevista televisiva. (YouTube /Tampoco Tampodcast)

Pamela Franco aún no quiere casarse con Christian Cueva

En otro espacio televisivo, Pamela Franco abordó el tema del matrimonio y fue clara al exponer su postura. Invitada al programa El reventonzao de la chola, la intérprete de cumbia explicó que, aunque la idea de casarse surgió de manera esporádica en conversaciones con Cueva, no contempla un compromiso legal en el corto plazo.

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“Sí, hablamos, pero después me quedé pensando y dije no me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre”, declaró Franco, quien detalló que su decisión responde a un análisis práctico de sus circunstancias personales y patrimoniales. La artista señaló que la relación atraviesa una etapa de estabilidad, pero indicó que prefiere actuar con cautela al tomar decisiones trascendentales.

“Fuera de broma, la verdad que es un tema que no lo tocamos de manera seria, porque dada la situación que todo el mundo sabe, sería loco estar hablando en sueños, la verdad. Entonces a mí me gusta hablar de realidad, es algo que se puede concretar”, comentó la cantante durante la entrevista televisiva.

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Pamela Franco descarta matrimonio con Christian Cueva y explica que no le conviene.

La sinceridad de Franco pone en pausa cualquier expectativa de boda entre ambos, al menos en el futuro próximo. A pesar de los constantes rumores alrededor de la pareja y las especulaciones en redes sociales, la cantante opta por priorizar su independencia y la administración de sus bienes antes que un paso formal hacia el matrimonio.

De esta manera, Christian Cueva y Pamela Franco continúan apostando por una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, mientras sortean la exposición mediática y los desafíos propios de una pareja pública.