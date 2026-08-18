Suheyn Cipriani revela que gastó 20 mil soles en dos carteras de lujo: “Le he agarrado gusto”

La influencer mostró sus adquisiciones en el set de Magaly Medina, aseguró que la mayoría fueron compradas con su propio esfuerzo y destacó que el éxito laboral le permite darse algunos gustos. Magaly TV La Firme

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En su visita al set de Magaly TV La Firme, Suheyn Cipriani confesó haber gastado 20 mil soles en la compra de dos carteras de lujo. La influencer compartió detalles sobre sus adquisiciones y explicó cómo, gracias a su trabajo y los logros en su carrera, ha podido permitirse estos gustos personales.

Durante la entrevista, Cipriani mostró algunas de las carteras más recientes de su colección y respondió a las preguntas de la conductora sobre el origen de estos productos. Ante la consulta sobre si se trataba de compras propias o regalos, la joven fue directa: “La verdad, a mí siempre me gusta decir la verdad, todas me las he comprado yo, menos esta”, aclaró, señalando una de las piezas que fue obsequio de su pareja.

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La conversación giró en torno al valor de invertir en accesorios de calidad. “Pero haces tu inversión, ah”, comentó la conductora, a lo que Cipriani respondió: “Poquito a poquito. Le he agarrado gusto recién”. La influencer detalló que, en el mercado local, las opciones más accesibles de lujo son Louis Vuitton y Dolce & Gabbana. “Las primeras que me compré fueron esta, que es grande de viaje, y la más chiquita, para llevar mi maquillaje”, explicó.

Suheyn Cipriani se muda frente al mar: su pareja la ayudó, pero vivirán separados

En otro momento, Cipriani negó que existan patrocinadores detrás de sus compras: “En realidad no son carteras tan caras, no son excesivamente caras. Hay marcas muchísimo más caras”.

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La influencer resaltó que prefiere la calidad sobre la cantidad. Es por ello que al poder juntar una suma importante de dinero, decidió hacer la compra. “Tuve justo un evento grande en TikTok, que me fue muy bien, que clasificamos al internacional, estuvimos en Argentina y gracias a esa etapa pude comprar la mayoría de mis carteritas”, relató.

Durante el programa, la influencer detalló que el gasto de 20 mil soles correspondió a dos carteras compradas en el país. “Por eso yo lo saco en soles. Yo recién estoy aprendiendo, acá yo me recuerdo en soles, porque las compras que he hecho de las carteras han sido en soles”, explicó.

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La cifra, que equivale aproximadamente a 5.300 dólares estadounidenses, fue considerada por la conductora como un monto considerable. “Veinte mil soles es una buena platita”, observó, a lo que Cipriani respondió afirmando su buen momento profesional: “Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios hay mucho trabajo, de verdad que sí”.

Una de las carteras favoritas de Suheyn Cipriani fue un regalo de su pareja durante un viaje a Tailandia.

Un obsequio de su novio

En cuanto a los regalos, Cipriani relató que su última cartera fue un obsequio de su novio durante un viaje a Tailandia. “Sí, bueno, y esta sí es la última que me regaló mi novio en Tailandia”, precisó. El vínculo sentimental ha coincidido con una etapa de cambios personales, como su reciente mudanza: “De Surco te has ido ahora frente al malecón”, le recordó la entrevistadora, a lo que Cipriani respondió que el mar es uno de sus lugares favoritos, y que se encuentra en un buen momento de su situación sentimental y personal.

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La influencer reconoció también el apoyo de su pareja, sin dejar de remarcar que la mayoría de sus adquisiciones son resultado de su propio esfuerzo. “Obviamente, mi novio me apoya muchísimo y le agradezco mucho por eso, pero dentro de todo sí estoy trabajando bastante”, afirmó.

Con una comunidad activa en plataformas digitales, Cipriani se suma a la tendencia de figuras que abren la discusión sobre el uso del dinero propio y la autonomía económica en el mundo de las redes sociales. La transparencia al hablar sobre sus gastos fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes la felicitaron por sus avances en su carrera como modelo e influencer.

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Suheyn Cipriani