Paltas, uvas, arándanos y mangos son los productos agrícolas peruanos más pedidos en el extranjero

Las agroexportaciones peruanas sumaron USD 5.642 millones en el primer semestre de 2026, un 3,6% más que en igual periodo de 2025, según Midagri. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Las agroexportaciones peruanas alcanzaron los USD 5.642 millones entre enero y junio de 2026, registrando un avance de 3,6% frente al mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El resultado refleja el desempeño de la oferta agrícola nacional en los mercados internacionales.

Dentro de las ventas al exterior, las frutas frescas mantuvieron un papel destacado. Paltas, uvas, arándanos y mangos encabezaron el listado de productos agroexportadores no tradicionales durante el primer semestre, con envíos que, en conjunto, representaron una parte importante de los ingresos obtenidos por el sector.

Paltas y uvas lideraron los envíos

Las paltas se ubicaron en el primer lugar del ranking, con exportaciones valorizadas en USD 933 millones, equivalentes al 17,7% de las agroexportaciones no tradicionales. En segundo puesto estuvieron las uvas frescas, cuyos envíos sumaron USD 789 millones y representaron el 15,0% del total.

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El tercer producto con mayor participación fueron los arándanos frescos, que alcanzaron USD 427 millones y concentraron el 8,1%. Los mangos frescos, por su parte, registraron ventas por USD 264 millones, con una participación de 5,0%.

Otros productos también ganaron presencia

El grupo de principales productos agroexportados también incluyó cacao en grano crudo, con USD 164 millones; otras frutas frescas, con USD 148 millones; y espárragos frescos, que alcanzaron USD 136 millones. A ellos se sumaron mango congelado, alimentos para animales y quinua.

Las paltas lideraron las exportaciones, con envíos por USD 933 millones, el 17,7% del total de las agroexportaciones no tradicionales. Foto: Anglo American

En conjunto, los 10 principales productos concentraron el 59,8% de la oferta exportable no tradicional. Además, varios de ellos mostraron un desempeño favorable frente a junio de 2025, destacando los arándanos frescos, cuyas exportaciones crecieron 52,7%; las uvas frescas, 16,8%; y las paltas, 12%.

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Agroexportaciones tradicionales también crecieron

Las agroexportaciones tradicionales sumaron USD 371 millones durante el primer semestre, monto 8,9% superior al registrado en similar periodo de 2025. El resultado estuvo impulsado principalmente por el café sin tostar y sin descafeinar, azúcar refinada, lana sin cardar ni peinar y melaza de caña.

El café representó la mayor parte de este segmento, con ventas por USD 323 millones. Le siguieron el azúcar refinada, con USD 21 millones; la lana, con USD 6 millones; y la melaza de caña, con USD 5,3 millones. Estos cuatro productos explicaron el 95,9% de las agroexportaciones tradicionales.

Estados Unidos fue el principal destino

Durante los primeros seis meses de 2026, Estados Unidos se consolidó como el principal mercado para los productos agrícolas peruanos, al concentrar el 30,5% del valor exportado. En segundo lugar se ubicó Holanda, con 17,2%, seguido de España, que representó el 7,0%.

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El listado también estuvo integrado por Chile (4,7%), México (4,0%), Inglaterra (3,6%), Ecuador (3,3%), Colombia (3,3%), China (2,8%) y Canadá (2,7%). En conjunto, estos 10 destinos concentraron el 79,7% del valor de las exportaciones agrarias peruanas.

Estados Unidos concentró el 30,5% de las agroexportaciones peruanas, seguido por Holanda, con el 17,2%. Foto: Magnific

Balanza agraria registró superávit

Otro resultado destacado fue el comportamiento de la balanza comercial agraria, que cerró el primer semestre con un superávit de USD 1.631 millones. Esta cifra significó un incremento de USD 197 millones respecto al saldo registrado durante el mismo periodo de 2025.

El Midagri señaló que el resultado se produce en un contexto de expansión de la oferta agrícola peruana. El ministro Marco Vinelli destacó el avance del sector y sostuvo: “El agro sigue conquistando mercados con más frutas, hortalizas, granos y otros, lo que confirma la competitividad de nuestros productores. El compromiso del ministerio es seguir trabajando con los pequeños agricultores para brindarles acceso al agua, asistencia técnica, créditos y tecnología y mecanización”.

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Regiones de la costa mostraron mayor dinamismo

El desempeño de las agroexportaciones regionales también fue favorable durante el periodo analizado. Según el Midagri, 15 de los 24 departamentos del país registraron un comportamiento positivo en sus ventas agrícolas al exterior.

Las regiones de la costa fueron las que mostraron un mayor dinamismo, con un crecimiento de 6,6% en sus agroexportaciones. El resultado evidencia la participación de distintas zonas productoras en el desempeño de las ventas agrícolas peruanas hacia los mercados internacionales.