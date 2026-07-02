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Mario Hart se reencuentra con Alejandra Baigorria y no duda en burlarse: “A la próxima, deja contestar a Said (Palao)”

El piloto y la empresaria se reencontraron en un podcast, donde Hart ironizó sobre el carácter protector de Baigorria tras la polémica por el ampay de su esposo.

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La empresaria respondió a cuestionamientos sobre su matrimonio y explicó por qué salió en defensa de Said Palao. QTV

El reencuentro entre Alejandra Baigorria y Mario Hart después de quince años de su mediática relación acaparó la atención en el podcast de María Pía Copello, ‘Sin más que decir’. Frente a cámaras, ambos rememoraron viejos tiempos y no eludieron los temas de actualidad, incluyendo el reciente exabrupto que protagonizó Baigorria con una reportera por el ‘ampay’ de su esposo, Said Palao.

Durante la conversación, Hart bromeó con su expareja y le preguntó si ya se le había pasado el malestar tras el incidente público. “¿Ya se te pasó la cólera de ayer?”, consultó el piloto. Baigorria respondió con naturalidad: “A mí me dura poco la cólera, no soy rencorosa... Isra, tú que me conoces, toda la vida he sido así, mis reacciones, mis respuestas, yo soy natural”. La empresaria admitió que su carácter impulsivo suele llevarla a defender a los suyos de manera espontánea.

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En otro momento, Alejandra Baigorria explicó por qué intervino cuando su esposo intentó responder a la prensa tras la difusión de imágenes que lo mostraban en un yate con mujeres en Argentina. “Yo siempre voy a defender a la persona que tengo al lado, a mi familia, a mis amigos, toda la vida lo he hecho. Tengo un tema de sobreprotección, me gusta, no me avergüenzo de eso, soy la defensora, lo he hecho toda la vida”, declaró.

Mario Hart enfrenta a Alejandra Baigorria en Sin más que decir. Ambos se encontraron en el podcast. +QTV
Mario Hart enfrenta a Alejandra Baigorria en Sin más que decir. Ambos se encontraron en el podcast. +QTV

Mario Hart se burla de Alejandra Baigorria

La respuesta dio pie a una burla de Mario Hart: “A la próxima déjalo contestar a él también”, comentó entre risas. Baigorria replicó de inmediato: “Said está conmigo y sabe cómo soy yo”, reafirmando su postura protectora y el conocimiento mutuo que existe en su relación.

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En el podcast, la interacción entre Mario Hart e Israel Dreyfus sumó un toque de humor. Dreyfus preguntó a Hart si alguna vez lo habían defendido en una relación, a lo que él respondió: “Yo siempre me he defendido solito”, provocando las risas de Baigorria y los presentes.

Alejandra Baigorria concluyó reiterando que su familia y ella están contentos y que eso es lo único relevante.

Alejandra Baigorria le aclaró a Mario Hart que es sobreprotectora con los que quiere. +QTV
Alejandra Baigorria le aclaró a Mario Hart que es sobreprotectora con los que quiere. +QTV

Se enfrentó con reportera

El episodio de Baigorria con la reportera ocurrió durante una activación en la Línea 1 del Metro de Lima, cuando fue abordada respecto al ‘ampay’ de Said Palao. Visiblemente incómoda, la empresaria no dudó en responder: “¿Qué imágenes viste tú, disculpa? Yo sabía que (Said) estaba en un yate”. La insistencia de la reportera sobre si también sabía que le tocaban la espalda llevó a Alejandra a exigir pruebas: “¿Dónde están esas imágenes? Si puedes (verlas), pero no calumnies pues. Si vas a calumniar, hazlo con pruebas”.

Baigorria mantuvo la calma y reconoció que entiende el trabajo de la prensa, pero recalcó que su vida personal y la información que maneja dentro de su relación le pertenecen solo a ella. “No pasa nada, tranquila. Yo tengo un chaleco antibalas. Tú estás haciendo tu trabajo para poder sacar vistas y eso es normal. Yo lo entiendo”, manifestó, dejando en claro su posición ante la polémica.

Magaly Medina afirmó que Alejandra Baigorria ya perdonó a Said Palao, pero criticó que intentara desacreditar a la prensa en lugar de permitir que su esposo respondiera por las imágenes que originaron la controversia. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Mi confianza nunca se destruyó”

Consultada sobre la confianza en su matrimonio, Baigorria fue enfática: “Mi confianza nunca se destruyó”, aseguró. Destacó que la base de su relación con Said Palao es la comunicación y que no permite que factores externos influyan en su vida de pareja. Además, cuestionó a quienes critican su matrimonio: “Sería increíble pensar que todos somos perfectos y que todas las parejas son perfectas, incluyendo a la persona que ‘tira la piedra y esconde la mano’. También han tenido problemas con sus parejas y han perdonado también y son felices a su manera y eso lo tienen que respetar”.

La empresaria y figura de televisión enfatizó que nadie puede dictar cómo debe manejar su vida personal. “Nadie tiene que decirme lo que hago o qué no hago de mi vida. Esa es mi vida personal. Si yo tengo la información que tengo en cuatro paredes, es mía”, sentenció.

Dos paneles. Izquierda: Un hombre besa a una mujer de vestido verde frente a un fondo con logo. Derecha: La mujer de vestido verde gesticula ante micrófonos, con el hombre a su lado
Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecieron juntos en la Línea 1 del Metro de Lima y confirmaron su reconciliación con un beso ante la prensa.

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