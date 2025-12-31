Perú

Fintech y desarrollo económico: una oportunidad que el Perú no debe dejar pasar

Desde el punto de vista social, las fintech tienen el potencial no solo de mejorar el acceso al financiamiento, sino también de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perú

Fintech, tecnologia, finanzas, economia, moneda, bolsa digital, moneda digital, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema financiero peruano atraviesa una transformación silenciosa, pero profunda. Las fintech han dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en actores relevantes en la evolución del crédito, los pagos y la inclusión financiera. Su crecimiento responde a una necesidad concreta: cerrar las brechas que históricamente han limitado el acceso al financiamiento para miles de empresas y personas en el país. Recientes estudios indican que, a partir de 2023, aproximadamente el 30% de los peruanos utiliza servicios financieros digitales, un aumento considerable en comparación con años anteriores. Sin embargo, todavía existe un 70% de la población en zonas rurales que no tiene acceso a servicios bancarios formales. Esto subraya la urgencia de que el sector fintech continúe expandiendo su presencia, utilizando tecnología que permita acceder a financiamiento de manera sencilla y efectiva.

Durante años, el crédito en el Perú ha estado marcado por procesos complejos, altos costos operativos y criterios de evaluación poco alineados con la realidad productiva. Esto ha llevado a que una parte importante de la economía, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, queden fuera del sistema financiero formal. No se trata de que estas empresas carezcan de viabilidad; el verdadero obstáculo radica en la falta de herramientas adecuadas para medir su riesgo y potencial. Las fintech surgen para atender esa brecha con tecnología, eficiencia y una mirada más cercana al negocio real.

La modernización del crédito para negocios es uno de los principales aportes del sector fintech. Gracias al uso de datos, automatización y modelos de evaluación más ágiles, ahora es posible ofrecer financiamiento de manera más rápida y precisa. En un contexto de desaceleración económica, este tipo de crédito se vuelve fundamental para mantener operaciones, generar empleo e impulsar la inversión en el país. Por ejemplo, plataformas de crédito basado en datos han mostrado una capacidad para procesar solicitudes y otorgar financiamiento en 48 horas.

A medida que el entorno avanza, también se presentan desafíos significativos. La ciberseguridad se ha vuelto una preocupación creciente en Perú, ya que el aumento en el uso de servicios digitales ha traído consigo un incremento en las amenazas cibernéticas. Las fintech deben adoptar prácticas sólidas de seguridad y crear confianza mediante la transparencia con sus usuarios. Esto no solo protegerá a las empresas y a los consumidores, sino que también fortalecerá la reputación del sector.

Los esfuerzos para fomentar la educación financiera también son esenciales. Iniciativas que integran la educación financiera dentro de las plataformas fintech están ayudando a los usuarios a comprender mejor el uso de productos financieros. En un país donde la educación financiera es baja, esto se convierte en un factor crucial que puede empoderar a los ciudadanos para tomar decisiones informadas y responsables.

Desde el punto de vista social, las fintech tienen el potencial no solo de mejorar el acceso al financiamiento, sino también de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perú. Al facilitar el acceso al crédito para emprendedores y pequeñas empresas, se impulsa la economía local y se promueve la formalización de negocios. Esto es vital para reducir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades.

Al analizar el crecimiento de las fintech en Perú, es interesante compararlo con otros países de la región. Por ejemplo, en Colombia, se ha visto un incremento significativo en la inversión en fintech, alcanzando casi USD 1.000 millones en 2022, lo que ha permitido el desarrollo de soluciones innovadoras que podrían ser modelos a seguir para Perú. Mientras que países como Brasil lideran en términos de cantidad de fintechs, Perú tiene el potencial para convertirse en un jugador clave si se implementan las estrategias adecuadas.

Aprovechar esta oportunidad requiere visión de largo plazo, responsabilidad y un compromiso genuino con el desarrollo del país. La innovación financiera puede ser un motor real de progreso económico y social, beneficiando a una amplia gama de actores en la economía peruana y contribuyendo al bienestar general de la población. La clave estará en la colaboración entre fintech, banca tradicional y reguladores para construir un ecosistema que no solo sea innovador, sino también inclusivo y sostenible.

