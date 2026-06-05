Perú

SBS responde ante investigación preliminar por presunto lavado de activos en la Fiscalía

La pesquisa fiscal, presentada por Panamericana TV, se relaciona con una presunta operación irregular vinculada a una transferencia internacional de 200 millones de euros

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La tesis del Ministerio Público apunta a la existencia de un presunto mecanismo de lavado de activos basado en la conversión y transferencia de fondos.
La tesis del Ministerio Público apunta a la existencia de un presunto mecanismo de lavado de activos basado en la conversión y transferencia de fondos. Foto: CanalB

Un reportaje de la Unidad de Investigación del programa Esta Noche, de Panamericana Televisión, señaló que funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aparecen mencionados en documentos vinculados a una investigación preliminar del Ministerio Público por presunto lavado de activos.

El caso gira en torno a una operación internacional asociada a una transferencia de 200 millones de euros, que habría sido pactada mediante un contrato suscrito en julio de 2020 entre la empresa peruana Topsale SAC y la firma china Citisino Holdings Limited. Según el documento presentado por el medio, los fondos comprometidos en el acuerdo no habrían llegado al destino previsto, lo que motivó el inicio de las investigaciones.

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SBS niega que sus funcionarios sean investigados

Tras la difusión del reportaje, la SBS emitió un comunicado en el que rechazó las afirmaciones que vinculan a sus funcionarios con una investigación por lavado de activos. La entidad sostuvo que es falso que tengan la condición de investigados y precisó que, en el caso mencionado, únicamente fue requerida por las autoridades para entregar información, obligación que, según indicó, cumplió de manera documentada.

Asimismo, señaló que existe una denuncia presentada por el gerente general de una cooperativa de ahorro y crédito intervenida por la institución, pero remarcó que esta aún no ha sido admitida y está relacionada con decisiones adoptadas por la SBS en el ejercicio de sus funciones legales.

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En el documento, la entidad añadió que sus funcionarios pueden ser objeto de denuncias debido a las labores de supervisión, regulación y fiscalización que desempeñan, y enfatizó que la sola existencia de estas acusaciones no constituye prueba de irregularidades. Además, reafirmó que sus decisiones se sustentan en criterios técnicos y que sus actuaciones están sujetas a mecanismos de control y rendición de cuentas.

El informe periodístico señala además que algunos miembros de la alta dirección de la SBS figuran con denuncias o investigaciones a nivel fiscal
La SBS rechazó que sus funcionarios tengan la condición de investigados y aseguró que solo fue requerida para entregar información a las autoridades.

Investigación fiscal

De acuerdo al reportaje difundido por Panamericana TV, las diligencias son conducidas por el fiscal provincial Eduardo Cuevapoma, integrante de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. La hipótesis planteada por el Ministerio Público se centra en un presunto esquema de lavado de activos bajo la modalidad de conversión y transferencia de dinero.

De acuerdo con el documento citado en el reportaje televisivo, “no se descarta la participación” de la propia SBS en la “serie de operaciones fraudulentas para darle legalidad al ingreso, retención del dinero y/o traspaso del dinero a terceros”. La investigación se mantiene actualmente en fase preliminar, según precisó el medio.

Otras investigaciones

La investigación periodística también menciona que varios integrantes de la alta dirección de la SBS registran otras denuncias o procesos fiscales. Entre ellos se encuentran los superintendentes adjuntos de cooperativas; de regulación jurídica; y de banca y microfinanzas.

De acuerdo con el informe periodístico, estos funcionarios afrontan actualmente investigaciones relacionadas con presuntos delitos como estafa agravada, colusión, abuso de autoridad, falsedad ideológica y delitos informáticos.

En tanto, la SBS ha insistido en que sus actuaciones se realizaron dentro del marco de sus competencias legales. La entidad también remarcó que colaborará con cualquier requerimiento de información efectuado por las autoridades competentes.

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