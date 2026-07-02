¿Qué significa el nuevo límite de inversión en el exterior para los afiliados de las AFP?

La medida permitirá destinar una mayor proporción de los fondos previsionales a instrumentos de gobiernos, entidades financieras y empresas que operan principalmente en el exterior. Foto: Google Maps

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó el límite operativo para que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) inviertan en el exterior, al pasar de 50,5% a 51%. La medida permitirá ampliar el porcentaje de los recursos previsionales que pueden destinarse a instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y empresas cuya actividad principal se desarrolla fuera del país.

De acuerdo con Prima AFP, este ajuste no implica un cambio inmediato en la composición de los portafolios de inversión, sino que amplía el margen de acción para que las administradoras evalúen oportunidades en diferentes mercados, sectores, monedas y tipos de activos permitidos, siempre bajo una estrategia de largo plazo.

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Un mayor margen para diversificar las inversiones

Según explicó Prima AFP, el incremento del límite operativo constituye un avance dentro del proceso gradual de expansión de las alternativas de inversión para los fondos previsionales. La administradora señala que contar con una mayor capacidad para invertir fuera del Perú fortalece la posibilidad de distribuir mejor los recursos entre distintos mercados.

“Para los afiliados, la diversificación es una herramienta central de gestión de riesgo. Un mayor margen de inversión internacional permite construir portafolios menos concentrados en el mercado local y más expuestos a oportunidades globales, siempre bajo criterios técnicos y de largo plazo”, señaló Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones en Prima AFP.

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Una ampliación que seguirá siendo progresiva

El cambio responde a un marco normativo más amplio. En 2025, la Ley N.° 32428 incrementó de 50% a 80% el límite legal máximo para las inversiones de las AFP en el exterior. No obstante, el porcentaje que puede aplicarse de manera efectiva continúa siendo determinado por el BCRP, que establece el ritmo con el que se amplía ese margen.

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“Este mecanismo ya ha funcionado de manera progresiva en el pasado. Cuando el límite legal de inversión en el exterior pasó de 30% a 50% en el 2011, el límite operativo definido por el BCRP no llegó de inmediato a ese nivel. La ampliación se dio por etapas y el tope operativo alcanzó el 50% recién en el 2018. Es decir, tomó alrededor de siete años cerrar la brecha entre el nuevo límite legal y el límite operativo aplicable”, explicó Rondón.

Beneficios para la gestión del ahorro previsional

La experiencia de los incrementos anteriores evidencia que este tipo de ajustes suele implementarse de manera gradual, por lo que el aumento de 0,5 puntos porcentuales forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a ampliar las opciones de inversión disponibles para las AFP.

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“Esa experiencia muestra que estos cambios se implementan de forma paulatina y ordenada. El aumento de 0.5% debe entenderse como parte de una trayectoria de largo plazo: más diversificación, mayor acceso a mercados profundos y una gestión más eficiente de los ahorros previsionales de los afiliados”, agregó.

La experiencia previa demuestra que estos ajustes se aplican de forma gradual, por lo que el incremento de 0,5 puntos porcentuales responde a una estrategia de largo plazo para ampliar las alternativas de inversión de las AFP. Foto: Credicorp

Prima AFP sostiene que la diversificación internacional resulta especialmente relevante para un sistema previsional enfocado en administrar recursos durante varias décadas. Al acceder a mercados globales, las carteras reducen su exposición a los ciclos económicos locales y cuentan con un universo más amplio de instrumentos para equilibrar riesgo y rentabilidad.

“Lo importante es que los afiliados cuenten con carteras sólidas, diversificadas y administradas con visión de largo plazo. Este tipo de medidas contribuye a ese objetivo”, concluyó la especialista en inversiones.