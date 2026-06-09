Más préstamos sin ir al banco: Prex recibe luz verde para operar como empresa de créditos digital en Perú

La cuenta de dinero electrónico de Prex Perú permitirá pagos, transferencias, recargas, remesas, cambio de moneda y operaciones interoperables con Yape y Plin.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) otorgó la autorización para que Prex Perú funcione como una empresa de créditos, consolidando así su presencia como plataforma financiera completamente digital en el país.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución SBS N.°1561-2026, publicada el 8 de junio, marcando un nuevo paso para la innovación en el sector financiero peruano.

Una fintech regional con respaldo internacional

Prex Perú Empresa de Créditos S.A. es una filial de la fintech uruguaya Prex, compañía que desarrolla operaciones en Argentina, Perú y Chile.

El holding cuenta con inversión estratégica del Grupo Itaú, una de las entidades financieras más relevantes de la región.

Hasta ahora, la operación local de Prex en Perú se realizaba a través de Prex S.A.C., habilitada como empresa de préstamos y apoyada en un esquema de Banking as a Service (BaaS), provisto por una emisora de dinero electrónico bajo regulación oficial.

PUBLICIDAD

La licencia de empresa de créditos autoriza a Prex Perú a otorgar créditos, pero no le permite captar depósitos del público, según la SBS.

Nuevo modelo supervisado y digital

Con la nueva autorización, Prex Perú pasará de operar bajo la figura de préstamos a consolidarse como una empresa de créditos supervisada, que integrará servicios de crédito, pagos y billetera digital en una única plataforma.

Según la superintendencia, este tipo de empresas está habilitada únicamente para otorgar créditos, sin captar depósitos del público.

El eje de la relación con el cliente será una cuenta de dinero electrónico, que permitirá realizar pagos, transferencias, recargas, remesas, operaciones con tarjeta, cambio de moneda y transferencias interoperables con otras soluciones digitales como Yape y Plin.

Además, la firma podrá ofrecer créditos digitales de bajo monto, bajo el producto denominado Prextamo, cuyo desembolso y devolución ocurrirán dentro de la misma cuenta, integrando el uso de la billetera con el acceso a financiamiento.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, Prex operaba en el mercado local a través de Prex S.A.C. como empresa de préstamos bajo un esquema de Banking as a Service.

Exigencias regulatorias y protección al usuario

La SBS detalló que, considerando la combinación de operaciones de crédito y emisión de dinero electrónico, se estableció como medida prudencial que Prex Perú mantenga un capital social mínimo equivalente a la suma de los capitales exigidos tanto para una empresa de créditos como para una emisora de dinero electrónico.

El inicio efectivo de las operaciones relacionadas con la emisión de dinero electrónico queda sujeto al cumplimiento de los requisitos adicionales que determine el regulador.

La autorización de la SBS establece un modelo supervisado y proporcional, enfocado en la protección del usuario y en la gestión adecuada de los riesgos inherentes a este tipo de operaciones digitales.

PUBLICIDAD

“El objetivo es habilitar un esquema cercano a la banca digital, pero bajo el marco de una empresa de créditos, con supervisión proporcional”, explicó la entidad.

La SBS exigió a Prex Perú un capital mínimo reforzado y el cumplimiento de requisitos regulatorios, tecnológicos y de seguridad antes del inicio pleno de operaciones.

Impacto en el ecosistema financiero peruano

La llegada de Prex Perú como empresa de créditos digital representa un avance para el ecosistema fintech local, ampliando las alternativas tecnológicas para el acceso a productos financieros.

La resolución de la SBS posiciona a Prex como una de las primeras plataformas digitales en operar bajo este modelo, impulsando la competencia y la innovación en el país.

De acuerdo con la información oficial, la empresa deberá cumplir con todas las exigencias regulatorias antes del inicio de sus operaciones plenas, lo que incluye la ampliación de servicios y la integración total de su infraestructura tecnológica y de seguridad para clientes en Perú.

PUBLICIDAD