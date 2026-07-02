A qué hora juega Portugal vs Croacia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Portugal y Croacia se enfrentan en uno de los duelos más simbólicos de dieciseisavos del Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Portugal y Croacia entran en acción hoy, jueves 2 de julio, en uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos, con la ambición de seguir avanzando en el torneo, se medirán en un partido clave en el que solo uno podrá acceder a los octavos de final y continuar en carrera por el título.

El compromiso, que se disputará en territorio canadiense, tendrá como gran atractivo el posible enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, lo que eleva aún más la expectativa en torno a un encuentro en el que no hay margen de error y donde el perdedor quedará eliminado del certamen.

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A qué hora juega Portugal vs Croacia por dieciseisavos del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Portugal y Croacia está programado para disputarse a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Estadio de Toronto, en Canadá. A continuación, te presentamos los horarios del encuentro en distintas partes del mundo:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00 horas.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 20:00 horas.

México: 17:00 horas.

Canadá (Toronto): 19:00 horas.

España: 01:00 horas del viernes 3 de julio

La transmisión del encuentro estará a cargo de DSports y DGO en toda Sudamérica. En el caso de Perú, el partido también podrá verse a través de América TV y la plataforma TVGO. En otros países, el duelo será emitido por distintas plataformas y cadenas internacionales como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, que ofrecerán la cobertura del encuentro en sus respectivas regiones.

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Mundial 2026 - Colombia 0 - Portugal 0

Portugal vs Croacia: un duelo de alto voltaje en el Mundial 2026

Portugal llega a esta instancia tras una fase de grupos en la que terminó en el segundo lugar del Grupo K, luego de una campaña marcada por la irregularidad. El conjunto luso debutó con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, en un encuentro en el que le costó imponer condiciones y dejó algunas dudas en su funcionamiento colectivo.

En la segunda fecha, Portugal logró su mejor actuación del grupo al conseguir una goleada por 5-0 ante Uzbekistán, resultado que lo devolvió a la pelea por la clasificación y le permitió encaminar su pase a los dieciseisavos de final. Sin embargo, en la tercera jornada volvió a mostrar irregularidad al empatar sin goles ante Colombia, cerrando la fase con un total de 5 puntos, producto de una victoria y dos igualdades.

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Croacia, por su parte, también tuvo un recorrido exigente en el Grupo L, donde terminó en la segunda posición tras una campaña marcada por la alternancia de resultados. El conjunto balcánico debutó con una derrota por 4-2 ante Inglaterra, lo que lo obligó a reaccionar en las siguientes fechas para no comprometer su continuidad en el torneo.

En la segunda jornada, Croacia logró recuperarse con una victoria ajustada ante Panamá, mientras que en la última fecha consiguió un triunfo clave frente a Ghana por 2-1, resultado que le permitió alcanzar el segundo lugar del grupo y sellar su pase a la siguiente ronda con 6 puntos, manteniéndose en competencia en el Mundial 2026.

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Mundial 2026 - Croacia 2 - Ghana 1

Ronaldo vs Modric: un duelo con sabor a despedida

Más allá del aspecto competitivo, el encuentro también está marcado por el posible enfrentamiento entre dos leyendas del fútbol moderno: Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Ambos futbolistas han protagonizado una era dorada en el fútbol europeo y este podría ser uno de sus últimos cruces en una Copa del Mundo.

El partido no solo representa un duelo entre selecciones, sino también un capítulo simbólico de una generación que ha dominado el fútbol internacional durante más de una década, dejando una huella marcada en la historia reciente del deporte.