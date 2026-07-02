Los Shapis, Pascualillo y Vico encabezan el Chicha Fest: fecha y venta de entradas para el festival de la música tropical andina

Los Shapis, Pascualillo y Vico encabezan el Chicha Fest, el festival más esperado de la música tropical andina.

La música tropical andina vivirá una de sus celebraciones más grandes del año con la llegada del Chicha Fest. El evento contará con la presencia estelar de Los Shapis, agrupación pionera y símbolo del movimiento chicha, que sigue vigente y arrastra multitudes con sus clásicos. A ellos se suman Pascualillo y Vico, dos figuras de amplia trayectoria cuya música ha marcado a distintas generaciones de peruanos.

¿Dónde y cuándo será el Chicha Fest?

El evento está programado para el domingo 12 de julio, desde las 2:00 p.m., en la Discoteca Cocos de Lince, ubicada en la avenida Arequipa 1530, en Lince, y promete reunir en un solo escenario a los máximos referentes de la chicha peruana, un género que forma parte esencial de la identidad musical del país.

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El cartel se enriquece con la participación de Génesis, Los Destellos y Los Ecos, tres agrupaciones que han dejado una huella profunda en la música tropical peruana y que interpretarán los éxitos que los convirtieron en referentes del género. Estos conjuntos, conocidos por su estilo inconfundible y su capacidad de conectar con públicos de todas las edades, garantizarán una tarde y noche llena de baile y celebración.

Los Shapis estarán presentes en el Chicha Fest.

Miles de asistentes podrán vivir una jornada cargada de ritmo, nostalgia y la energía característica del género. La programación se completa con artistas reconocidos como Mayk, exintegrante de Markahuasi y Alegría; Noemí Felicita Huarcaya, exvocalista de Somos Huánuco; y Augusto Bernadillo, de Jinetes del Amor. Cada uno de ellos aportará un repertorio que mezcla clásicos inolvidables y nuevos éxitos, consolidando una propuesta pensada para reunir a públicos de distintas generaciones en torno a la música tropical andina.

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La conducción del espectáculo estará a cargo del animador Ángel Mallma, quien presentará a cada uno de los artistas y mantendrá la energía durante toda la jornada. Más que un concierto, Chicha Fest se presenta como un punto de encuentro cultural para celebrar el legado de la música tropical andina, nacida de la fusión de ritmos peruanos y convertida con el tiempo en una de las expresiones más auténticas y representativas de la cultura popular en el país.

El festival busca rendir homenaje tanto a los clásicos como a las nuevas voces del género, permitiendo que el público disfrute en una sola fecha de artistas que han escrito capítulos clave en la historia de la música peruana. Los asistentes podrán cantar y bailar al ritmo de canciones que forman parte del imaginario colectivo y descubrir, además, propuestas actuales que mantienen viva la tradición de la chicha.

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¿Dónde comprar las entradas para el Chicha Fest?

Las entradas para el Chicha Fest ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus, donde los interesados pueden adquirirlas de manera rápida y segura. Además, los organizadores han habilitado el número de WhatsApp 938 595 949 para consultas y mayor información sobre el evento, facilitando el acceso y la organización para todos los seguidores del género.

La expectativa en torno al festival es alta, ya que representa una oportunidad única para ver reunidos a los íconos de la música tropical andina, muchos de los cuales han sido responsables de éxitos que han trascendido fronteras y generaciones.

El evento no solo busca el entretenimiento, sino también el fortalecimiento de la identidad musical nacional, destacando la importancia de un género que ha sabido reinventarse y mantenerse vigente a lo largo del tiempo. La reunión de leyendas junto a nuevas voces confirma la vitalidad de la música tropical andina y su capacidad para unir a públicos de todas las edades en torno a una celebración colectiva.

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Con un cartel que combina historia, talento y variedad, Chicha Fest aspira a convertirse en una referencia anual para los amantes de la música popular peruana.

Chicha Fest reunirá a leyendas de la música andina en una noche de clásicos y celebración