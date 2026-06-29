Susel Paredes denuncia que “un chancho quiso quitar espacio” a comunidad LGBTI y promete cerrar Marcha del Orgullo en plaza San Martín

Susel Paredes denunció restricciones a la Marcha del Orgullo 2026 y responsabilizó al exalcalde Rafael López Aliaga de intentar limitar el acceso de la comunidad LGBTI a espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congresista Susel Paredes denunció este sábado que “un chancho”, en alusión al excandidato presidencial Rafael López Aliaga, “ha querido quitar espacio a la comunidad LGBTI” al imponer restricciones a la Marcha del Orgullo 2026.

En ese sentido, prometió que, si resulta electa como alcaldesa de Lima, la movilización volverá a cerrar en la plaza San Martín el próximo año, una tradición interrumpida tras la llegada del exburgomaestre a la comuna.

“Les digo con el corazón en la mano y en la boca. Han sido cinco años en que he tenido el honor de decir en el hemiciclo: Soy congresista de la República, representante de la nación ¡y lesbiana!”, afirmó ante miles de participantes.

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La parlamentaria enfatizó que “ahí no me han podido domesticar” y recordó episodios de discriminación y resistencia en el Congreso, en particular cuando las “compañeras trans fueron por el día de la visibilidad trans y me quisieron sacar del Congreso cuatro meses”.

“Aquí nos han querido quitar este espacio, que sí lo llenaron las... ustedes ya saben quién. Un chancho que dice que no somos ciudadanos. Y tiene ahí a una senadora que quiere bajarnos la llanta, pero no lo hemos permitido y no lo vamos a permitir”, agregó en referencia a López Aliaga, opositor al matrimonio igualitario, y la actual parlamentaria Milagros Jáuregui.

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La congresista prometió que, si asume la alcaldía de Lima, restituirá la llegada de la marcha a la plaza San Martín, tradición suspendida durante la gestión municipal de López Aliaga

El Congreso declaró junio como “el mes de la vida y la familia”, pese a que internacionalmente se reconoce como el mes del orgullo LGBTI, tras una iniciativa de esta legisladora y pastora que integra las filas de Renovación Popular, partido de López Aliaga.

En mayo pasado, el Ministerio de Educación eliminó las orientaciones de la Educación Sexual Integral (ESI) para colegios públicos y privados tras acatar una ley impulsada por Jáuregui, que retiró el enfoque de género y estableció uno de “oportunidad entre hombres y mujeres”.

Durante su intervención, Paredes subrayó la importancia de la participación para resguardar derechos y presencia en la vida pública. “Si nosotras, nosotros, nosotres, no participamos, nos van a sacar de la calle. Ya nos quitaron la plaza San Martín, casi no nos dejan armar este estrado, pero también tenemos abogados en la comunidad y aliados. Y por eso nos hemos hecho respetar y por eso se ha hecho la marcha”, expresó.

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Relató que, además de enfrentar una serie de demoras inusuales, las autoridades municipales, hoy a cargo de Renzo Reggiardo, propusieron una ruta alternativa para la movilización, que habría pasado por el Hospital Rebagliati.

El Congreso y el Ministerio de Educación, con apoyo de la legisladora Milagros Jáuregui, han promovido recientes medidas conservadoras, como declarar junio “mes de la vida y la familia” y eliminar el enfoque de género en la educación

“Querían que marchamos por el Hospital Rebagliati. ¿Cómo vamos a marchar delante de un hospital? Les hicimos entender y cambiaron, porque era lógico. Nosotros no queremos molestar a nadie, pero tenemos derechos”, sostuvo.

“El próximo año, si soy alcaldesa, ¡lo hacemos en la plaza San Martín! Y simbólicamente, ahí voy a tomar juramento porque esa plaza es de nuestra comunidad”, concluyó.

Bajo el lema “¡A los márgenes no volvemos jamás!”, los participantes de la movilización más multitudinaria del país recorrieron varias calles céntricas de Lima con música, carros alegóricos, banderas coloridas y consignas que buscaron visibilizar, celebrar y exigir “un país democrático”.

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