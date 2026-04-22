Perú

Bloqueo a la Marcha del Orgullo 2026: Susel Paredes y Ruth Luque piden a la MML pronunciamiento urgente sobre movilización

La comuna no responde desde noviembre al pedido del colectivo organizador para definir rutas y permisos de la mayor movilización del país. Congresistas advierten que esta omisión vulnera derechos y solicitan explicaciones formales a la gestión de Renzo Reggiardo

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La Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene sin respuesta, desde noviembre, la solicitud del colectivo organizador de la Marcha del Orgullo 2026 para definir rutas y permisos
La Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene sin respuesta, desde noviembre, la solicitud del colectivo organizador de la Marcha del Orgullo 2026 para definir rutas y permisos

Dos pedidos desde el Congreso exigen a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pronunciarse de forma urgente sobre la viabilidad de la Marcha del Orgullo 2026, pues la comuna no ha dado respuesta al colectivo organizador desde noviembre del año pasado, pese a que el evento se lleva a cabo desde hace dos décadas y constituye la mayor movilización del país.

La congresista Susel Paredes remitió un oficio al alcalde Renzo Reggiardo, en el que solicita “informar de manera detallada (...) las razones que han motivado la falta de pronunciamiento expreso respecto de dicha solicitud presentada” por los promotores, en relación a la definición de rutas para la movilización y las acciones para “garantizar su atención oportuna conforme a ley”.

Paredes solicitó al despacho municipal, además, “informar el estado actual del expediente administrativo (...) precisando las actuaciones realizadas, áreas intervinientes y decisiones adoptadas desde su presentación hasta la fecha”, así como “indicar las razones jurídicas y administrativas que justifican la ausencia de un pronunciamiento expreso respecto de la solicitud presentada”.

De forma paralela, la congresista Ruth Luque también requirió una respuesta de la autoridad municipal en otro oficio, donde, al igual que su colega, pidió información sobre las razones para no responder oportunamente a la solicitud formulada para la realización del evento.

MML
La Marcha del Orgullo se realiza desde hace dos décadas y constituye la movilización más grande del país

La semana pasada, Paredes hizo una gestión similar ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a quien instó a que “se reitere el pedido de información a la Municipalidad”. Este requerimiento tampoco ha recibido respuesta.

Según documentos a los que accedió Infobae Perú, el colectivo informó a Reggiardo, sucesor del actual aspirante presidencial Rafael López Aliaga, que ya comenzó los preparativos para el evento y solicitó una reunión de coordinación, adjuntando dos propuestas de recorrido.

Pese a estos pedidos, la MML no ha dado una respuesta oficial y únicamente indicó que el documento se encuentra “en evaluación”. El equipo promotor, por su parte, envió otra carta reiterando su disposición al diálogo.

Las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque han presentado oficios exigiendo información detallada sobre la falta de pronunciamiento de la comuna y las razones administrativas detrás de la demora
Las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque han presentado oficios exigiendo información detallada sobre la falta de pronunciamiento de la comuna y las razones administrativas detrás de la demora

“Todo esto obstaculiza la planificación, genera contratiempos y, sobre todo, evidencia una homofobia municipal que viene desde la gestión de López Aliaga. No es posible que durante cinco meses una carta no sea respondida”, manifestó a este medio el vocero del colectivo, Jorge Apolaya.

El representante señaló que el trámite permanece estancado en la Subgerencia de Movilidad Urbana, cada año se presentan nuevas trabas burocráticas al evento y esta omisión vulnera el derecho a la reunión pacífica, pues “ningún trámite burocrático puede estar por encima del derecho a la manifestación”.

“La municipalidad hace un uso abusivo solamente con el colectivo de la Marcha del Orgullo cada año para tratar de poner todas las trabas posibles y tratar de colocar lo reglamentario por encima del derecho ciudadano. Esto es inadmisible aquí o en cualquier lugar del mundo”, agregó.

La Constitución protege los derechos de reunión, expresión e igualdad, el derecho internacional exige la protección de grupos discriminados y la jurisprudencia prohíbe restricciones arbitrarias, por lo que las autoridades están “obligadas a garantizar la realización segura y efectiva” de la marcha.

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