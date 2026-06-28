Congresistas respaldan la Marcha del Orgullo LGBTI en Lima y cuestionan los obstáculos que enfrentó la organización antes del evento

Miles de personas y diversas figuras políticas, como las congresistas Ruth Luque, Flor Pablo y Susel Paredes, participaron en la Marcha del Orgullo LGTBI en el Cercado de Lima. En una jornada pacífica, exigieron inclusión, igualdad de derechos y el fin de la discriminación. Exitosa

La presencia de representantes del Congreso marcó parte de la vigésimo cuarta edición de la Marcha del Orgullo, que se realizó en Lima. Durante la movilización, distintas autoridades participaron junto con colectivos y organizaciones que respaldaron la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. La jornada transcurrió de forma pacífica mientras miles de personas avanzaron por las principales vías de la capital.

La participación de las congresistas se produjo en un contexto de cuestionamientos por las dificultades que enfrentó la organización del evento antes de su realización. Según el Colectivo Marcha del Orgullo, los preparativos incluyeron meses de gestiones para obtener las autorizaciones necesarias, aunque el proceso enfrentó demoras administrativas que generaron preocupación entre los organizadores.

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Las congresistas Ruth Luque, Flor Pablo y Susel Paredes participaron en la Marcha del Orgullo LGBTI y acompañaron el recorrido junto con organizaciones sociales y ciudadanos. Durante la actividad expresaron su respaldo a la defensa de los derechos de la comunidad y se pronunciaron sobre las dificultades previas que afrontó el evento.

Ruth Luque sostuvo que el colectivo organizador cumplió con los requisitos exigidos para la actividad. Sin embargo, cuestionó la comunicación que recibieron un día antes del evento. “Primero, la verdad, la extrañeza, porque en este caso los organizadores de la Marcha del Orgullo han cumplido todos los requisitos y ayer de manera sorpresiva, les remitieron un documento donde les señalaban que no habían garantías para la realización de la actividad”, declaró.

Congresistas respaldaron la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI durante el recorrido y el evento de cierre. X:Ruth Luque

La parlamentaria también indicó que los organizadores recurrieron a la vía legal para cuestionar esa decisión. “Ellos han recurrido a la asesoría legal, se ha presentado una demanda que está en trámite”, afirmó. Además, explicó que recibió información sobre la autorización posterior para desarrollar la actividad y manifestó: “Espero que sea así. Estoy yo, están otros congresistas como la compañera Susel Paredes, la compañera Flor Pablo, así que vamos a asegurar que esta actividad se desarrolle. Es una movilización pacífica y que además se desarrolla todos los años”.

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Flor Pablo cuestionó la situación de los derechos y la educación

Ruth Luque cuestionó las dificultades administrativas que enfrentó la organización para obtener las autorizaciones de la marcha. X

Durante su participación en la movilización, Flor Pablo señaló que su presencia respondió al respaldo de una educación con igualdad de derechos y a la promoción de una sociedad democrática.

“Sí aquí es para respaldar una educación igualitaria, una sociedad realmente democrática, donde todas las personas puedan tener derechos”, expresó la legisladora.

Asimismo, sostuvo que desde el Congreso existieron acciones contra determinados enfoques educativos. “Lamentablemente, desde el Congreso se ha arremetido mucho contra la educación sexual, contra el enfoque de género y lo que estamos lamentablemente viviendo es una sociedad con mucha discriminación”, manifestó. También pidió mayor respeto para toda la ciudadanía al señalar la necesidad de “tener un país cada vez más respetuoso para todos sus ciudadanos y ciudadanas”.

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Susel Paredes llamó a mantener la defensa de la igualdad

Susel Paredes llamó a mantener la defensa de la igualdad y destacó el respaldo de familias y ciudadanos aliados. X

La congresista Susel Paredes también participó en la marcha y dirigió un mensaje a las personas asistentes. Durante su intervención resaltó el respaldo de familiares y de ciudadanos que apoyan la igualdad de derechos.

“No tengan miedo de nada. Van a haber tiempos muy difíciles, pero nuestras familias están con nosotros y mucha gente heterosexual que cree en la igualdad y los derechos están con nosotros”, declaró.

Su participación formó parte de la presencia de representantes del Congreso que acompañaron el recorrido desde el Cercado de Lima hasta la avenida de la Peruanidad, lugar previsto para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales programadas al finalizar la movilización.

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Organizadores informaron sobre las gestiones previas

Marcha del Orgullo en Lima congrega a más de 50 mil personas

Antes de la realización de la marcha, el Colectivo Marcha del Orgullo informó en conferencia de prensa que el evento serviría como un espacio de encuentro y defensa de los derechos de la comunidad LGBTI frente al contexto político que consideró desafiante.

Los representantes del colectivo precisaron que las gestiones para obtener permisos comenzaron en noviembre de 2025. Según explicaron, las coordinaciones incluyeron a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano, la Policía Nacional del Perú y los servicios de emergencia.

Tilsa Vásquez, referente trans del colectivo organizador, señaló que la respuesta formal de la Municipalidad Metropolitana de Lima llegó durante junio, situación que redujo el tiempo disponible para completar la organización logística. También denunció actos de discriminación por parte de funcionarios del Ministerio del Interior y anunció la presentación de la denuncia correspondiente.

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El colectivo informó que la Marcha del Orgullo Lima 2026 comenzó en Campo de Marte y concluyó con un evento artístico y cultural abierto al público, mientras los organizadores reiteraron su llamado a la defensa de los derechos conquistados y al fortalecimiento de la organización comunitaria.