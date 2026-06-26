Marcha del Orgullo 2026 en Lima: unidad y resistencia ante un contexto adverso

La ciudad de Lima se prepara para la vigésimo cuarta edición de la Marcha del Orgullo LGBTI, que se realizará el sábado 27 de junio. Según informó el colectivo organizador en conferencia de prensa, la movilización de este año será un espacio de encuentro, resistencia y defensa de los derechos conquistados, en respuesta a un escenario político que consideran cada vez más desafiante para la comunidad LGBTI en el Perú.

Representantes del Colectivo Marcha del Orgullo detallaron que, desde noviembre de 2025, gestionaron permisos y coordinaciones para la realización del evento, aunque enfrentaron demoras y trabas administrativas.

Según explicó Tilsa Vásquez, referente trans del colectivo, la respuesta formal de la Municipalidad Metropolitana de Lima llegó en junio, lo que acortó los plazos para organizar la logística con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú y los servicios de emergencia. Vásquez también denunció haber sido víctima de discriminación por parte de funcionarios del Ministerio del Interior (MINTER) y anunció que presentará la denuncia correspondiente.

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Marcha del Orgullo en Lima congrega a más de 50 mil personas

Un cuarto de siglo de visibilidad y respaldo ciudadano

Durante la presentación ante la prensa, María Fernanda Rey, activista bisexual y miembro del colectivo, subrayó que la Marcha del Orgullo cumple 24 años ocupando las calles de Lima de forma pacífica y democrática. Según Rey, la movilización se ha consolidado como uno de los espacios ciudadanos más relevantes para las personas LGBTI y sus familias. La activista agradeció el apoyo recibido de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y empresas aliadas, y pidió que el compromiso con la diversidad no se limite a este mes, sino que se traduzca en acciones concretas durante todo el año.

La congresista Susel Paredes destacó, en declaraciones recogidas durante la conferencia, que la Marcha del Orgullo representa una de las principales expresiones de derechos civiles en el país. Según la parlamentaria, el evento reúne cada año a cientos de miles de ciudadanos, incluidas familias, embajadas y organismos internacionales. Paredes alertó sobre el avance de iniciativas legislativas contrarias a los derechos de la comunidad e informó sobre la presentación de proyectos relacionados con el matrimonio igualitario, la identidad de género y la tipificación del crimen de odio en el Código Penal. “La comunidad LGBTI no está sola. Habrá siempre voces dispuestas a acompañar sus demandas legítimas”, afirmó.

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Desafíos políticos y discursos de exclusión

La reciente coyuntura política ha incrementado la preocupación del colectivo organizador respecto al avance de discursos excluyentes y a la falta de políticas públicas inclusivas. La diputada electa Indira Huilca remarcó que, pese a los avances, persisten expresiones discriminatorias desde espacios de poder y que uno de los logros de la Marcha del Orgullo ha sido visibilizar la existencia y la ciudadanía plena de las personas LGBTI. Huilca sostuvo que “las personas lesbianas, gays, trans y travestis existen. Son ciudadanas como cualquiera y merecen vivir libres de discriminación”.

La diputada resaltó el crecimiento de marchas del orgullo en diferentes regiones del país y consideró que la principal deuda pendiente es la implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad de derechos para toda la población. El colectivo organizador reiteró su llamado a las autoridades para que cumplan los compromisos asumidos sobre seguridad, desvíos de tránsito y servicios de emergencia durante la jornada.

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Junio, mes del orgullo, la vida y las familias diversas

En la parte final de la conferencia, el vocero Jorge Apolaya enfatizó que uno de los mayores logros de la comunidad LGBTI ha sido conquistar la visibilidad y romper con décadas de miedo y exclusión. “Hemos vencido la vergüenza y hemos vencido el clóset. La Marcha del Orgullo se ha convertido en un espacio donde las personas pueden expresarse con libertad y dignidad”, afirmó Apolaya.

El vocero anunció que el colectivo impulsará una nueva forma de vivir el mes de junio, reivindicándolo como el mes del orgullo, la vida y las familias. Subrayó la importancia de hablar de las familias reales del Perú, aquellas conformadas por la diversidad, las madres que acompañan a sus hijos e hijas y las parejas que construyen proyectos de vida juntos. “Queremos hablar de todas las personas que merecen vivir con dignidad y sin discriminación”, remarcó.

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La Marcha del Orgullo Lima 2026 iniciará en Campo de Marte y culminará con un evento artístico y cultural abierto a toda la ciudadanía. El colectivo organizador llamó a fortalecer los lazos comunitarios y a defender los derechos conquistados, ante un futuro que anticipan desafiante pero que consideran también una oportunidad para la organización y la esperanza colectiva.