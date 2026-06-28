Ministerios ya se preparan contra el Fenómeno El Niño: acciones preventivas y articuladas para proteger a la población

MTC y MINCETUR coordinan acciones preventivas y articuladas ante el Fenómeno del Niño.

El Fenómeno del Niño motivó la activación de protocolos especiales por parte de entidades clave del Estado peruano. En una reunión de alto nivel, el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, y el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, encabezaron la coordinación para identificar rutas vulnerables y definir intervenciones preventivas inmediatas.

El objetivo principal, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es resguardar la conectividad vial nacional y asegurar el flujo de bienes y personas ante posibles emergencias climáticas.

De acuerdo con el MTC, las empresas concesionarias de rutas ya ejecutan obras de prevención financiadas por el Estado y responden de manera inmediata a las emergencias que puedan surgir en los puntos críticos.

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La articulación con Provías Nacional y Provías Descentralizado permite un monitoreo constante de los corredores estratégicos definidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El mapeo conjunto busca definir responsabilidades y garantizar que los equipos técnicos reaccionen con agilidad frente a cualquier contingencia.

“Esta labor conjunta no solo busca proteger el flujo comercial y turístico del país, sino que tiene como fin primordial brindar la máxima seguridad a la población adoptando medidas preventivas eficaces”, indicó un vocero del sector Transportes.

El compromiso es que ninguna vía prioritaria quede fuera del plan de acción, para evitar interrupciones logísticas que puedan afectar el abastecimiento y la movilidad nacional.

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Foto: Noticias 360

Educación y gestión del riesgo

Paralelamente, el Ministerio de Educación (Minedu) ha desplegado una serie de estrategias preventivas centradas en la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El enfoque se ha dirigido principalmente a las regiones con mayor cantidad de locales educativos en riesgo, como Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima. El Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres, encabezado por la ministra María Esther Cuadros, lidera la implementación de estas medidas con carácter prioritario.

El Minedu ha dispuesto la habilitación de espacios de aprendizaje temporales y la reposición de materiales educativos en las zonas afectadas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo.

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Se ofrecerá asistencia técnica a los directores escolares para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades educativas y se apoyará a las autoridades regionales en la correcta postulación al Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

“La evolución del Fenómeno del Niño es monitoreada por el sector de manera permanente y en estrecha coordinación con las entidades técnicas especializadas del país”, remarcó Miguel Gonzales, jefe de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.

El seguimiento minucioso permite adaptar y mejorar las estrategias, así como difundir recomendaciones prácticas a través de materiales impresos y digitales.

La articulación ministerial contempla, además, la capacitación de la comunidad escolar en prácticas de preparación y respuesta ante emergencias. Los viceministros Sandra Ramírez y Gerber Pérez coincidieron en la urgencia de “implementar estas estrategias para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, proteger la infraestructura escolar y garantizar la continuidad del servicio educativo”.

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Las acciones interministeriales refuerzan la vigilancia sobre la evolución del Fenómeno del Niño, con el compromiso de ajustar y fortalecer las medidas en función de los reportes científicos y las alertas climatológicas.