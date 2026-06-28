Perú

Ministerios ya se preparan contra el Fenómeno El Niño: acciones preventivas y articuladas para proteger a la población

Diversas carteras del Ejecutivo han definido un plan conjunto para anticipar riesgos en infraestructura, educación y transporte. El despliegue intersectorial busca reforzar la seguridad, la continuidad de servicios y la conectividad nacional en las zonas más expuestas

Guardar
Google icon
MTC y MINCETUR coordinan acciones preventivas y articuladas ante el Fenómeno del Niño.
MTC y MINCETUR coordinan acciones preventivas y articuladas ante el Fenómeno del Niño.

El Fenómeno del Niño motivó la activación de protocolos especiales por parte de entidades clave del Estado peruano. En una reunión de alto nivel, el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, y el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, encabezaron la coordinación para identificar rutas vulnerables y definir intervenciones preventivas inmediatas.

El objetivo principal, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es resguardar la conectividad vial nacional y asegurar el flujo de bienes y personas ante posibles emergencias climáticas.

De acuerdo con el MTC, las empresas concesionarias de rutas ya ejecutan obras de prevención financiadas por el Estado y responden de manera inmediata a las emergencias que puedan surgir en los puntos críticos.

PUBLICIDAD

La articulación con Provías Nacional y Provías Descentralizado permite un monitoreo constante de los corredores estratégicos definidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El mapeo conjunto busca definir responsabilidades y garantizar que los equipos técnicos reaccionen con agilidad frente a cualquier contingencia.

“Esta labor conjunta no solo busca proteger el flujo comercial y turístico del país, sino que tiene como fin primordial brindar la máxima seguridad a la población adoptando medidas preventivas eficaces”, indicó un vocero del sector Transportes.

El compromiso es que ninguna vía prioritaria quede fuera del plan de acción, para evitar interrupciones logísticas que puedan afectar el abastecimiento y la movilidad nacional.

PUBLICIDAD

El escenario principal del BCRP todavía contempla la presencia de un Fenómeno El Niño de baja intensidad.
Foto: Noticias 360

Educación y gestión del riesgo

Paralelamente, el Ministerio de Educación (Minedu) ha desplegado una serie de estrategias preventivas centradas en la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El enfoque se ha dirigido principalmente a las regiones con mayor cantidad de locales educativos en riesgo, como Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima. El Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres, encabezado por la ministra María Esther Cuadros, lidera la implementación de estas medidas con carácter prioritario.

El Minedu ha dispuesto la habilitación de espacios de aprendizaje temporales y la reposición de materiales educativos en las zonas afectadas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo.

Se ofrecerá asistencia técnica a los directores escolares para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades educativas y se apoyará a las autoridades regionales en la correcta postulación al Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

“La evolución del Fenómeno del Niño es monitoreada por el sector de manera permanente y en estrecha coordinación con las entidades técnicas especializadas del país”, remarcó Miguel Gonzales, jefe de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.

El seguimiento minucioso permite adaptar y mejorar las estrategias, así como difundir recomendaciones prácticas a través de materiales impresos y digitales.

La articulación ministerial contempla, además, la capacitación de la comunidad escolar en prácticas de preparación y respuesta ante emergencias. Los viceministros Sandra Ramírez y Gerber Pérez coincidieron en la urgencia de “implementar estas estrategias para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, proteger la infraestructura escolar y garantizar la continuidad del servicio educativo”.

Las acciones interministeriales refuerzan la vigilancia sobre la evolución del Fenómeno del Niño, con el compromiso de ajustar y fortalecer las medidas en función de los reportes científicos y las alertas climatológicas.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoMineduMinceturMTCEjecutivoperu-noticias

Más Noticias

Mano Menezes encumbra a André Carrillo: “Se encuentra entre aquellos jugadores que demuestran claramente una gran capacidad para leer el juego”

El seleccionador de Perú ha ubicado a la ‘Culebra’ en el grupo de jerarcas de la ‘bicolor’ al tiempo que ha destacado su capacidad intuitiva como mediocentro. De ahí que sea invariable en sus planificaciones

Mano Menezes encumbra a André Carrillo: “Se encuentra entre aquellos jugadores que demuestran claramente una gran capacidad para leer el juego”

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

El equipo bajo la conducción de Martín Escudero no logró imponerse frente a las ‘panteras’, que supieron aprovechar su experiencia durante el partido

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

La ‘bicolor’ hará su debut este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Conoce el desarrollo del torneo amistoso

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

Perú Mundialista vs Perú Olímpico 3-2: resumen y mejores jugadas del triunfo ‘bicolor’ en Copa Latina de vóley 2026

Los dos conjuntos nacionales regalaron un partido hasta el quinto set en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

Perú Mundialista vs Perú Olímpico 3-2: resumen y mejores jugadas del triunfo ‘bicolor’ en Copa Latina de vóley 2026

Esta ciudad será declarada capital del ceviche y regalarán 30 mil platos este domingo

Un multitudinario evento reunirá a turistas y residentes en la Plaza de Armas de Pisco, donde autoridades y chefs rendirán homenaje al emblemático plato peruano con la preparación del ceviche más grande del mundo

Esta ciudad será declarada capital del ceviche y regalarán 30 mil platos este domingo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez sustenta “fraude” con incendio de camión con actas y renuncia de secretario de ONPE: “Han entrado en su computadora”

Roberto Sánchez sustenta “fraude” con incendio de camión con actas y renuncia de secretario de ONPE: “Han entrado en su computadora”

Keiko Fujimori señala cómo quiere que la recuerden al finalizar el mandato como presidenta del Perú: “Que cumplí”

El TC ya decidió el futuro de Abencia Meza: Sentencia se publicará en las próximas semanas

Roberto Sánchez dice desconocer denuncia penal por “fraude”: “Un afiliado de Juntos por el Perú ha hecho eso”

JEE declara improcedente lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad de Lima

ENTRETENIMIENTO

‘Chapa tu Money’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llega a América TV: Elenco, fecha y hora de estreno

‘Chapa tu Money’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llega a América TV: Elenco, fecha y hora de estreno

Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

Ethel Pozo explicó por qué ya no trabaja con su madre Gisela Valcárcel: “Estamos en distintas etapas”

Magaly Medina vivió momento incómodo en Cajamarca: “Alguien me lanzó cerveza”

Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos”

DEPORTES

Perú Mundialista vs Perú Olímpico 3-2: resumen y mejores jugadas del triunfo ‘bicolor’ en Copa Latina de vóley 2026

Perú Mundialista vs Perú Olímpico 3-2: resumen y mejores jugadas del triunfo ‘bicolor’ en Copa Latina de vóley 2026

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así quedaron Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3