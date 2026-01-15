Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

La chicha morada peruana es una bebida emblemática que conquista con su vibrante color, frescura y aroma especiado. Esta bebida típica de Perú ha traspasado fronteras y es habitual encontrarla en ferias gastronómicas internacionales y restaurantes de cocina sudamericana. Su sabor dulce, ligeramente ácido y perfumado con canela y clavo de olor, la convierte en una opción refrescante ideal para cualquier época del año.
Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana. Es común servirla fría, acompañada de trozos de fruta fresca y hielo, siendo infaltable en celebraciones familiares, reuniones y menús del día. Existen variantes caseras que incorporan membrillo o cáscara de naranja para potenciar el aroma.
Receta de chicha morada peruana
La chicha morada se elabora a partir de una cocción lenta de maíz morado junto a especias y frutas, lo que permite extraer un color intenso y un perfil aromático característico. El líquido se endulza y se aromatiza con jugo de limón antes de enfriarse para disfrutarlo bien frío.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Cocción: 60 minutos
- Enfriado: 60 minutos
- Tiempo total: Aproximadamente 2 horas y 10 minutos
Ingredientes
- 1 kilogramo de maíz morado (entero o en trozos)
- 2,5 litros de agua
- Cáscara de 1 piña madura (bien lavada y cortada en trozos)
- 2 manzanas rojas (en cuartos; opcionalmente, solo la cáscara)
- 2 ramas de canela
- 5 clavos de olor enteros
- 1 taza de azúcar (ajustar al gusto)
- Jugo de 1 limón
- 1 trozo pequeño de membrillo (opcional, en trozos)
- Cáscara de naranja (opcional, para aroma)
Cómo hacer chicha morada peruana, paso a paso
- Coloca el maíz morado, las cáscaras de piña, manzana, ramas de canela, clavos de olor y, si usas, el membrillo y la cáscara de naranja en una olla grande. Agrega el agua.
- Lleva la mezcla a ebullición a fuego alto. Cuando hierva, baja el fuego y cocina a fuego medio-bajo durante 50 a 60 minutos, hasta que el líquido tome un color morado profundo y aromático.
- Cuela la mezcla cuidadosamente para separar el líquido de los sólidos. Puedes reservar algunos trozos de fruta cocida para decorar.
- Mientras la bebida aún está tibia, incorpora el azúcar, removiendo hasta disolverla completamente.
- Deja enfriar la chicha morada a temperatura ambiente, luego refrigérala durante al menos una hora.
- Antes de servir, añade el jugo de limón al gusto. Ajusta el dulzor si es necesario.
- Sirve la chicha morada en vasos con hielo y, si lo deseas, añade trocitos de piña y manzana frescos.
Consejos clave:
- Cocina a fuego medio-bajo para extraer todo el color y aroma del maíz morado.
- Cuela bien para obtener una bebida limpia y sin restos sólidos.
- Añade el jugo de limón justo antes de servir para preservar su frescura y color.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde aproximadamente 8 a 10 vasos grandes de chicha morada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Hidratos de carbono: 23 g
- Proteína: 0,5 g
- Grasas: 0,1 g
- Fibra: 1 g
- Azúcares: 20 g
- Sodio: 3 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La chicha morada se puede guardar refrigerada hasta por 3 días en un recipiente hermético. Se recomienda no añadir el jugo de limón hasta el momento de servir para mantener el color y el sabor óptimos.