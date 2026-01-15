Perú

Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

La chicha morada peruana es una bebida emblemática que conquista con su vibrante color, frescura y aroma especiado. Esta bebida típica de Perú ha traspasado fronteras y es habitual encontrarla en ferias gastronómicas internacionales y restaurantes de cocina sudamericana. Su sabor dulce, ligeramente ácido y perfumado con canela y clavo de olor, la convierte en una opción refrescante ideal para cualquier época del año.

Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana. Es común servirla fría, acompañada de trozos de fruta fresca y hielo, siendo infaltable en celebraciones familiares, reuniones y menús del día. Existen variantes caseras que incorporan membrillo o cáscara de naranja para potenciar el aroma.

Receta de chicha morada peruana

La chicha morada se elabora a partir de una cocción lenta de maíz morado junto a especias y frutas, lo que permite extraer un color intenso y un perfil aromático característico. El líquido se endulza y se aromatiza con jugo de limón antes de enfriarse para disfrutarlo bien frío.

La chicha morada hierve a
La chicha morada hierve a fuego lento en una olla grande con maíz morado y conchas de piña durante unas dos horas.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Cocción: 60 minutos
  • Enfriado: 60 minutos
  • Tiempo total: Aproximadamente 2 horas y 10 minutos

Ingredientes

  1. 1 kilogramo de maíz morado (entero o en trozos)
  2. 2,5 litros de agua
  3. Cáscara de 1 piña madura (bien lavada y cortada en trozos)
  4. manzanas rojas (en cuartos; opcionalmente, solo la cáscara)
  5. 2 ramas de canela
  6. clavos de olor enteros
  7. 1 taza de azúcar (ajustar al gusto)
  8. Jugo de 1 limón
  9. 1 trozo pequeño de membrillo (opcional, en trozos)
  10. Cáscara de naranja (opcional, para aroma)

Cómo hacer chicha morada peruana, paso a paso

  1. Coloca el maíz morado, las cáscaras de piña, manzana, ramas de canela, clavos de olor y, si usas, el membrillo y la cáscara de naranja en una olla grande. Agrega el agua.
  2. Lleva la mezcla a ebullición a fuego alto. Cuando hierva, baja el fuego y cocina a fuego medio-bajo durante 50 a 60 minutos, hasta que el líquido tome un color morado profundo y aromático.
  3. Cuela la mezcla cuidadosamente para separar el líquido de los sólidos. Puedes reservar algunos trozos de fruta cocida para decorar.
  4. Mientras la bebida aún está tibia, incorpora el azúcar, removiendo hasta disolverla completamente.
  5. Deja enfriar la chicha morada a temperatura ambiente, luego refrigérala durante al menos una hora.
  6. Antes de servir, añade el jugo de limón al gusto. Ajusta el dulzor si es necesario.
  7. Sirve la chicha morada en vasos con hielo y, si lo deseas, añade trocitos de piña y manzana frescos.

Consejos clave:

  • Cocina a fuego medio-bajo para extraer todo el color y aroma del maíz morado.
  • Cuela bien para obtener una bebida limpia y sin restos sólidos.
  • Añade el jugo de limón justo antes de servir para preservar su frescura y color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 8 a 10 vasos grandes de chicha morada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Hidratos de carbono: 23 g
  • Proteína: 0,5 g
  • Grasas: 0,1 g
  • Fibra: 1 g
  • Azúcares: 20 g
  • Sodio: 3 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La chicha morada se puede guardar refrigerada hasta por 3 días en un recipiente hermético. Se recomienda no añadir el jugo de limón hasta el momento de servir para mantener el color y el sabor óptimos.

Temas Relacionados

Chicha moradaperu-recetas

Más Noticias

Gobierno hunde la piratería digital: Proveedores de internet podrán bajarse ‘streaming’ ilegal y más

Los titulares de los derechos de autor podrán enviar una solicitud, como declaración jurada, a empresas que dan internet para que le quiten el acceso a su material a usuarios ‘piratas’

Gobierno hunde la piratería digital:

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario buscará la hazaña con Cusco FC de visita, Barcelona defenderá el liderato de LaLiga, Alianza Lima saldrá a recuperar la punta en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 7

Pablo Sánchez apela su no ratificación como fiscal supremo: Estos son sus argumentos contra la decisión de la JNJ

Exfiscal de la Nación presentó la reconsideración contra su cese. En su escrito cuestiona que se haya revalorado hechos ya investigados en procesos disciplinarios y carpetas fiscales

Pablo Sánchez apela su no

Receta del famoso ceviche peruano: ingredientes y modo de preparación

Pocos platos en América Latina despiertan tanta pasión y orgullo nacional como el ceviche. Esta preparación fresca y vibrante, símbolo indiscutible de la cocina peruana, ha conquistado paladares en todo el mundo gracias a su combinación de pescado crudo, jugo de limón, ají y cebolla morada

Receta del famoso ceviche peruano:

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Edison Flores, Andy Polo y José Rivera; los ‘cremas’ visitarán a los ‘dorados’ con la misión de encontrar su segundo triunfo consecutivo. Conoce las señales disponibles del emocionante duelo

Dónde ver Universitario vs Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pablo Sánchez apela su no

Pablo Sánchez apela su no ratificación como fiscal supremo: Estos son sus argumentos contra la decisión de la JNJ

George Forsyth vuelve a tentar la presidencia en las Elecciones 2026: Perfil del candidato de Somos Perú

Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos tras escándalo de la franja

¿Hay espacio para el optimismo?: elecciones, agenda ambiental y debilitamiento del Estado

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce y Suheyn Cipriani

Miguel Arce y Suheyn Cipriani prometen no defraudar a Magaly Medina con ‘Esto sí es amor’: “Le dejaremos un buen colchón”

Los Mirlos sorprende al lanzar proyecto global con Bomba Estéreo, Rubén Albarrán, 311 y Guaynaa

Edison Flores y Ana Siucho reavivan rumores de reconciliación al mostrarse juntos con sus hijas en evento deportivo

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 7

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Perú vs Alemania 0-4: resumen de la derrota de la ‘blanquirroja’ por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Se filtró el cuantioso monto que pagó Alianza Lima para desvincularse de Sergio Peña y Miguel Trauco