Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

(Freepik)

La chicha morada peruana es una bebida emblemática que conquista con su vibrante color, frescura y aroma especiado. Esta bebida típica de Perú ha traspasado fronteras y es habitual encontrarla en ferias gastronómicas internacionales y restaurantes de cocina sudamericana. Su sabor dulce, ligeramente ácido y perfumado con canela y clavo de olor, la convierte en una opción refrescante ideal para cualquier época del año.

Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana. Es común servirla fría, acompañada de trozos de fruta fresca y hielo, siendo infaltable en celebraciones familiares, reuniones y menús del día. Existen variantes caseras que incorporan membrillo o cáscara de naranja para potenciar el aroma.

Receta de chicha morada peruana

La chicha morada se elabora a partir de una cocción lenta de maíz morado junto a especias y frutas, lo que permite extraer un color intenso y un perfil aromático característico. El líquido se endulza y se aromatiza con jugo de limón antes de enfriarse para disfrutarlo bien frío.

La chicha morada hierve a fuego lento en una olla grande con maíz morado y conchas de piña durante unas dos horas.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Cocción: 60 minutos

Enfriado: 60 minutos

Tiempo total: Aproximadamente 2 horas y 10 minutos

Ingredientes

1 kilogramo de maíz morado (entero o en trozos) 2,5 litros de agua Cáscara de 1 piña madura (bien lavada y cortada en trozos) 2 manzanas rojas (en cuartos; opcionalmente, solo la cáscara) 2 ramas de canela 5 clavos de olor enteros 1 taza de azúcar (ajustar al gusto) Jugo de 1 limón 1 trozo pequeño de membrillo (opcional, en trozos) Cáscara de naranja (opcional, para aroma)

Cómo hacer chicha morada peruana, paso a paso

Coloca el maíz morado, las cáscaras de piña, manzana, ramas de canela, clavos de olor y, si usas, el membrillo y la cáscara de naranja en una olla grande. Agrega el agua. Lleva la mezcla a ebullición a fuego alto. Cuando hierva, baja el fuego y cocina a fuego medio-bajo durante 50 a 60 minutos, hasta que el líquido tome un color morado profundo y aromático. Cuela la mezcla cuidadosamente para separar el líquido de los sólidos. Puedes reservar algunos trozos de fruta cocida para decorar. Mientras la bebida aún está tibia, incorpora el azúcar, removiendo hasta disolverla completamente. Deja enfriar la chicha morada a temperatura ambiente, luego refrigérala durante al menos una hora. Antes de servir, añade el jugo de limón al gusto. Ajusta el dulzor si es necesario. Sirve la chicha morada en vasos con hielo y, si lo deseas, añade trocitos de piña y manzana frescos.

Consejos clave:

Cocina a fuego medio-bajo para extraer todo el color y aroma del maíz morado.

Cuela bien para obtener una bebida limpia y sin restos sólidos.

Añade el jugo de limón justo antes de servir para preservar su frescura y color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 8 a 10 vasos grandes de chicha morada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Hidratos de carbono: 23 g

Proteína: 0,5 g

Grasas: 0,1 g

Fibra: 1 g

Azúcares: 20 g

Sodio: 3 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La chicha morada se puede guardar refrigerada hasta por 3 días en un recipiente hermético. Se recomienda no añadir el jugo de limón hasta el momento de servir para mantener el color y el sabor óptimos.