Empezó el feriado largo y Mincetur calcula que moverá a 936 mil turistas a nivel nacional

Finalmente, empezó el fin de semana largo. Se trata de tres días de descanso seguidos que podrán disfrutar los trabajadores peruanos, quienes no laboren fin de semana y no les toque trabajar en el feriado del 29 de junio, que este año cae lunes.
Así, para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) fechas como esta son importantes para el Perú dado que crean feriados largos y revitalizan el sector turismo.
Solo es estos tres días, Perú movilizaría alrededor de 936 mil turista en el territorio nacional y generaría US$ 130 millones. Sin embargo, a pesar de que el Mincetur destaque estas fechas, el resto del año 2026 sloo quedan un fin de semana largo para el sector privado.
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El impacto del feriado
El feriado largo por la festividad de San Pedro y San Pablo, que se desarrollará del sábado 27 al lunes 29 de junio, movilizaría alrededor de 936,000 turistas internos hacia diversos destinos del país y generaría un impacto económico estimado de 130 millones de dólares, informó el Ministerio de Comercio
Este movimiento turístico beneficiaría principalmente a los sectores de hospedaje, transporte, alimentación, recreación y comercio local en las diferentes regiones del país.
Se estima que el gasto promedio por turista alcance los 480 soles durante todo el viaje y que la permanencia promedio sea de casi tres noches, lo que contribuirá a una mayor distribución de los beneficios económicos en los destinos visitados.
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“Los fines de semana largos continúan representando una importante oportunidad para impulsar el turismo interno, fortalecer las economías regionales y promover el desplazamiento de turistas hacia destinos tradicionales y emergentes del país”, destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez.
El Mincetur prevé una importante participación de viajeros procedentes de Lima, principal mercado emisor de turismo interno, que concentraría el 42% del total de desplazamientos.
Asimism, predominarán los viajes de corta duración hacia destinos cercanos, principalmente de la costa central y la sierra central, cuya cercanía, oferta gastronómica y atractivos naturales los convierten en opciones ideales para aprovechar el feriado largo. Las temperaturas aún cálidas en varios puntos del litoral también favorecerían los viajes hacia destinos de playa y espacios al aire libre.
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Motivaciones de viaje
Las principales motivaciones para viajar serán la visita a familiares y amigos (48%), seguida de actividades de recreación, descanso y esparcimiento (40%). Además, muchos turistas optarían por destinos previamente conocidos o recomendados por familiares y amigos, privilegiando alternativas accesibles y de fácil planificación.
De acuerdo con el comportamiento observado en feriados similares, el 85% de los viajes se realizaría por vía terrestre, principalmente en buses interprovinciales y vehículos particulares.
En cuanto al alojamiento, predominará el hospedaje en viviendas de familiares o amigos (60%), seguido por establecimientos de hospedaje de diversas categorías (35%) y otras modalidades (5%).
Asimismo, el 95 % de los viajes sería organizado por cuenta propia, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años gracias al acceso a plataformas digitales de información y reservas.
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Finalmente, el Mincetur exhortó a los viajeros a contratar servicios turísticos formales e informarse a través de IPERÚ, servicio gratuito de orientación al turista. También invitó a consultar la plataforma Y tú qué planes para conocer destinos, rutas y ofertas de viaje a nivel nacional con prestadores de servicios formales.
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