Feriado del 29 de junio: Metropolitano, Metro de Lima y corredores tendrán horarios especiales

Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios tendrán horarios especiales este lunes por el feriado.

Este lunes 29 de junio, feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, los servicios de transporte público en Lima y Callao operarán con horarios especiales. La medida busca adaptar la oferta a una jornada con menor dinámica laboral y con desplazamientos concentrados en determinadas franjas, como suele ocurrir en los feriados.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que el esquema de atención del transporte autorizado se ajustará durante toda la jornada. El objetivo, precisó, es que los usuarios planifiquen sus viajes con anticipación y eviten contratiempos.

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En esa línea, la entidad recomendó a los pasajeros mantenerse informados por los canales oficiales de la institución y considerar que algunos servicios pueden variar su operación según la demanda, especialmente en los sistemas que dependen del flujo de pasajeros.

La medida está orientada a favorecer a más de 1.780.000 pasajeros anuales que hacen uso de estos puntos en Lima Metropolitana y el Callao. Foto: El Peruano

Horarios de los servicios de transporte público por el feriado del lunes 29

La ATU señaló que, por el feriado del lunes 29 de junio, el transporte público autorizado mantendrá una programación especial. Estos son los horarios comunicados por la entidad:

Transporte público regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

Taxis autorizados: funcionarán las 24 horas del día.

Corredores complementarios: atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

Línea 1 del Metro: operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de cinco a 12 minutos , dependiendo de la franja horaria.

Línea 2 del Metro: funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Metropolitano: funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; el servicio Expreso 1 de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y el Expreso 5 de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11:00 p. m.

La entidad indicó que esta información debe ser tomada en cuenta por los usuarios para organizar traslados en una jornada en la que se esperan cambios en la demanda y en los patrones habituales de viaje.

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La titular del MTC informó que en los planes de su sector también está contemplado la finalización de la ampliación de norte del Metropolitano. (Composición: Infobae Perú)

Por qué el 29 de junio es feriado en Perú

El 29 de junio es feriado en el Perú por el Día de San Pedro y San Pablo, una solemnidad religiosa nacional y feriado oficial para los trabajadores de los sectores público y privado. La fecha conmemora la solemnidad conjunta de ambos santos, en recuerdo de su martirio en Roma.

De acuerdo con la tradición cristiana, la celebración recuerda a Simón Pedro y Pablo de Tarso, considerados “los apóstoles mártires más recordados de la historia cristiana”. En ese marco, la Iglesia estableció una festividad común para ambos, a quienes reconoce como pilares complementarios en la expansión del cristianismo.

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En el sistema legal peruano, el calendario de feriados oficiales está regulado por el Decreto Legislativo Nº 713, que determina qué días del año son de descanso pagado tanto para el sector público como para el privado. El 29 de junio integra esa lista por su arraigo religioso.

Un vitral muestra a los apóstoles San Pablo con una espada y San Pedro con una llave y un libro, con nimbo dorado sobre un fondo de cielo azul.

¿Me corresponde o no el pago triple si trabajo el lunes 29?

Los trabajadores del sector privado que laboren durante el feriado del 29 de junio y no reciban un descanso sustitutorio tienen derecho a percibir una remuneración equivalente a tres pagos diarios, según informó el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) al diario El Peruano.

“Si el trabajador labora el 29 de junio y no recibe un descanso sustitutorio, el empleador deberá abonarle, además de la remuneración correspondiente al feriado, la remuneración por el trabajo efectuado más una sobretasa del 100 %”, explicó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL.

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La norma también contempla casos en los que el pago triple no corresponde. Si el 29 de junio coincide con el día de descanso semanal obligatorio y el trabajador no presta servicios, únicamente percibirá la remuneración correspondiente a su descanso semanal, sin un pago adicional por el feriado. Además, no se considera trabajo realizado en día feriado cuando la jornada se inicia en un día laborable y concluye en el feriado.