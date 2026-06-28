William Luna, Max Castro y Pepe Alva vuelven como Kuska Perú tras 10 años: concierto en el Gran Teatro Nacional

Los tres destacados exponentes de la música andina; William Luna, Max Castro y Pepe Alva vuelven a reunirse como KUSKA Perú para ofrecer un concierto en el Gran Teatro Nacional.

La propuesta, que reúne a tres voces con trayectorias consolidadas dentro de la música andina contemporánea, promete un repertorio que recorrerá las canciones más representativas de la agrupación, además de versiones preparadas especialmente para esta edición. Según lo anunciado, el show también incluirá los temas más esperados por el público de cada uno de los intérpretes.

La reunión se presenta como un reencuentro con una historia compartida y con un nombre que define la esencia del proyecto: KUSKA, palabra quechua que significa “Juntos”.

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El regreso de KUSKA Perú: show el 01 de Julio en el Gran Teatro Nacional

Después de 10 años de ausencia, KUSKA Perú vuelve a los escenarios con un concierto que marca el reencuentro de sus integrantes en uno de los recintos más emblemáticos del país: el Gran Teatro Nacional.

De acuerdo con la información difundida, el espectáculo incluirá canciones emblemáticas del proyecto, versiones preparadas para esta fecha especial y un setlist pensado para reunir lo mejor de los tres artistas. La venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de Ticketmaster.

El anuncio ha despertado expectativa entre los seguidores de la música andina, no solo por el retorno del formato grupal, sino por la combinación de estilos y repertorios que cada cantante ha desarrollado de manera individual durante estos años.

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La agrupación regresa después de 10 años con un show programado para este 01 de Julio.

“Pechito Corazón”: el origen de la unión entre los tres artistas

La historia de KUSKA Perú, según se informó, se originó a raíz de “Pechito Corazón”, tema compuesto por Pepe Alva. Esa canción no solo dio inicio a una amistad, sino que se convirtió en el punto de partida de un trabajo conjunto que los llevó a compartir escenarios dentro y fuera del país.

Esa etapa incluyó giras por todo el Perú y presentaciones en Italia, Ecuador y Argentina, una experiencia que consolidó la dinámica del trío y el vínculo con el público que siguió el proyecto desde sus primeras temporadas.

Ahora, esa misma conexión vuelve a ponerse en escena en un concierto que se proyecta como un reencuentro con la esencia del grupo, pero también con la evolución artística de cada uno de sus integrantes.

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Repertorio anunciado: clásicos del proyecto y canciones esperadas por el público

Para este regreso, se indicó que el concierto incluirá canciones reconocidas del repertorio del trío y también títulos que el público asocia con las carreras de sus integrantes. Entre los temas mencionados se encuentran “Vienes y te Vas”, “Niñachay”, “Tu me pides que te Olvide”, “Matarina” y otros.

El show está planteado como una celebración de la música andina contemporánea y de su capacidad de conectar generaciones, con un formato pensado para un gran escenario y un público que busca revivir canciones que marcaron una etapa del proyecto.

La expectativa también se sostiene en la promesa de versiones preparadas para esta edición especial, un elemento que suele atraer tanto a quienes conocen el repertorio de memoria como a quienes esperan escuchar los temas en un formato distinto.

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Las entradas para el show de Kuska Perú ya están a la venta a través de Ticketmaster.

“Lleven a su familia”: el mensaje de Max Castro sobre el espectáculo

Max Castro describió el regreso de KUSKA Perú como una unión que parte de la historia individual de cada artista y se potencia al compartir escenario. En sus palabras, la intención es que el público valore la riqueza de los sonidos andinos y que viva el concierto como un encuentro familiar.

“Es la unión de tres artistas que individualmente han conquistado el corazón de muchas personas que siguen la música andina contemporánea. Queremos que con este espectáculo valoren más lo bello que son nuestros sonidos oriundos. Lleven a su familia y compartan este bonito momento en un lugar acogedor y mágico”, precisó Max Castro.

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La frase resume el tono con el que se anuncia el concierto: una invitación a asistir en comunidad, a reencontrarse con canciones conocidas y a escuchar en vivo una propuesta que se sostiene en la interpretación vocal y en el respeto por la tradición musical peruana.

KUSKA significa “Juntos”: una propuesta centrada en la tradición musical peruana

El nombre del grupo no es casual. KUSKA es una palabra quechua que significa “Juntos” y, según se remarcó, grafica con exactitud el espíritu del proyecto musical.

De acuerdo con la información compartida, durante todo este tiempo KUSKA Perú desarrolló un trabajo centrado en la interpretación vocal y en el respeto por la tradición musical peruana, una combinación que lo consolidó como una propuesta representativa dentro del panorama andino.

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Con el concierto del 01 de Julio, la agrupación vuelve a presentarse como un formato que reúne experiencia, repertorio y un vínculo directo con un público que ha seguido por años la música andina contemporánea.