El noble gesto de una familia tras perder a su hija de 13 años: donó sus órganos y dio una esperanza de vida a siete niños

Un equipo de profesionales de la salud realiza una procuración de órganos en un quirófano, en el marco de una donación coordinada por el Ministerio de Salud en Perú. (Fuente: Ministerio de Salud)

Un simple “sí” se convirtió en una luz de esperanza para más de siete niños. La decisión de los padres de una adolescente de apenas 13 años de autorizar la donación de los órganos y tejidos de su hija, tras su fallecimiento a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, permitirá salvar vidas y mejorar la calidad de vida de menores que permanecían en lista de espera para un trasplante.

El operativo fue activado por el Ministerio de Salud (Minsa), que coordinó el traslado y el trasplante de los órganos y tejidos mediante un despliegue especializado. El procedimiento incluyó la procuración de corazón, hígado, riñones, córneas y piel, órganos y tejidos que beneficiarán a pacientes pediátricos inscritos en listas de espera.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer la cultura de donación de órganos en el Perú. Aunque cada donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de varias personas, el país continúa registrando una de las tasas más bajas de donación en América Latina, debido principalmente a la negativa expresada en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y a la falta de conversación sobre este tema dentro de las familias.

Un equipo médico realiza un procedimiento de procuración de órganos para trasplantes pediátricos en Perú. (Fuente: Ministerio de Salud)

El emotivo homenaje a la adolescente que donó sus órganos

El Ministerio de Salud informó que la adolescente falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Luego de confirmarse su deceso, sus padres decidieron autorizar la donación de sus órganos y tejidos, transformando una tragedia familiar en una oportunidad para que otros niños puedan recibir un tratamiento que les permita seguir viviendo o mejorar significativamente su estado de salud.

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Como parte del homenaje, el personal médico del establecimiento de salud despidió a la menor entre aplausos y reverencias mientras era trasladada por los pasillos del hospital. El gesto buscó reconocer tanto la decisión de la familia como el impacto que tendrá esta donación en la vida de los pacientes que recibirán los órganos.

La Coordinación Nacional de Procura de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT) activó inmediatamente los protocolos correspondientes. El operativo, identificado como el número 24 del año, movilizó equipos médicos especializados para realizar la extracción, el traslado y los trasplantes en los tiempos establecidos, especialmente en el caso del corazón, cuyo implante debe efectuarse pocas horas después de la donación.

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Desde el Minsa agradecieron públicamente el gesto solidario de los padres de la adolescente y reiteraron el llamado a la población para registrar el “sí” a la donación en el DNI y, sobre todo, comunicar esa decisión a sus familiares, quienes suelen tener la última palabra al momento del fallecimiento.

24/02/2023 [Medios.Regionales.Csalud] Np Andalucía Realiza El Primer Trasplante De Corazón Procedente De Una Donación En Asistolia SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

Cerca del 90 % de peruanos elige no donar sus órganos en el DNI

Pese a historias como esta, la cultura de donación de órganos continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de salud peruano. Según datos de EsSalud, el 87 % de los ciudadanos consignó en su Documento Nacional de Identidad que no desea donar sus órganos, una cifra que mantiene al Perú en el último lugar de América Latina en materia de donación y trasplantes.

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Donación de órganos permite darle otra oportunidad a las personas. (Foto: EsSalud)

El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Martín Padilla Machaca, explicó que el país registra apenas 1.5 donantes por millón de habitantes, mientras que el promedio regional alcanza los cinco donantes por millón. Países como Uruguay, Brasil y Argentina presentan indicadores considerablemente superiores.

El especialista señaló que una de las principales razones por las que no se concretan las donaciones es que muchas personas nunca conversan sobre este tema con sus familiares. En esos casos, cuando ocurre un fallecimiento, los seres queridos suelen optar por rechazar la donación debido a la incertidumbre o al temor de no respetar la voluntad del paciente.

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Padilla también desmintió algunos de los mitos que aún persisten sobre este procedimiento. Aseguró que no existe comercio ilegal de órganos dentro del sistema formal de trasplantes, ya que todos los procesos son supervisados por el Ministerio de Salud, y precisó que la extracción de órganos no altera la integridad del cuerpo. Asimismo, recordó que las principales religiones respaldan la donación como un acto de solidaridad que permite salvar vidas y alentó a la ciudadanía a conversar sobre esta decisión para que más personas puedan acceder a un trasplante oportuno.

La Secretaría de Salud presenta iniciativa para abatir el rezago en trasplantes de órganos. Foto: (iStock)