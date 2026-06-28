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Perú Mundialista vs Perú Olímpico 3-2: resumen y mejores jugadas del triunfo ‘bicolor’ en Copa Latina de vóley 2026

Los dos conjuntos nacionales regalaron un partido hasta el quinto set en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

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Perú Mundialista vs Perú Olímpico 3-2: resumen y mejores jugadas del triunfo ‘bicolor’ en Copa Latina de vóley 2026.
Perú Mundialista vs Perú Olímpico 3-2: resumen y mejores jugadas del triunfo ‘bicolor’ en Copa Latina de vóley 2026.

El sábado 27 de junio, la selección peruana de vóley inició su participación en la Copa Latina, torneo cuadrangular amistoso que sirve como preparación para la Copa Sudamericana.

En esta edición, Perú compite con tres equipos: Perú Mundialista, Perú Olímpico y Perú Sub 19, que ocupa el lugar de Venezuela tras la imposibilidad de la ‘vinotinto’ de viajar por la emergencia sísmica en su país.

En el segundo encuentro de la jornada, Perú Mundialista y Perú Olímpico se enfrentaron luego del triunfo de Argentina por 3-0 sobre Perú Sub 19 en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

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En este duelo, Perú Olímpico se adelantó al quedarse con el primer set por 25-21, destacando la conducción de la armadora Yadhira Anchante, clave en la generación de juego para su equipo.

El equipo dirigido por Antonio Rizola se impuso en el primer parcial. Créditos: Latina / Instagram.

En el segundo set, Perú Mundialista equilibró el marcador del encuentro y se impuso con mayor diferencia que la obtenida por Perú Olímpico en el primer parcial, cerrando el set 25-17. Bajo la conducción de Walter Lung, el equipo tuvo a Karla Ortiz como principal figura en ataque.

El equipo dirigido por Walter Lung igualó el score en el duelo por la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

El tercer set resultó mucho más parejo, con ambos equipos alternando puntos y manteniendo la paridad hasta el final. Perú Mundialista logró imponerse en los momentos decisivos y cerró el parcial con un ajustado 25-23, quedando así a un solo set de asegurar el triunfo ante Perú Olímpico.

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El equipo de Walter Lung superó a Perú Olímpico en el tercer parcial. Créditos: Latina / Instagram.

En el cuarto set, Perú Olímpico reaccionó y logró igualar el encuentro, impidiendo que Perú Mundialista cerrara la victoria. Con un marcador de 25-18, el equipo forzó la definición en un quinto set para determinar al ganador del segundo partido de la jornada inaugural de la Copa Latina.

El quinto set inició con gran paridad hasta el punto 8, momento en el que Perú Mundialista logró despegarse en el marcador. El equipo dirigido por Walter Lung mantuvo la ventaja y cerró el parcial 15-11, asegurando la victoria ante el conjunto liderado por Antonio Rizola, en un desenlace que sorprendió por el desarrollo del partido.

Brenda Lobatón, de Perú Mundialista, se destacó como la máxima anotadora del partido. Por su parte, Coraima Gómez, también integrante del mismo elenco, fue reconocida como la jugadora más valiosa (MVP) según la transmisión de Latina.

Fixture completo de la Copa Latina de vóley 2026

Sábado 27 de junio

- Argentina 3-0 Perú Sub 19 (25-12, 25-17 y 25-21)

- Perú Mundialista 3-2 Perú Olímpico (21-25,25-17,25-2318-25 y 15-11)

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs Perú Sub 19 (15:00 horas)

- Perú Olímpico vs Argentina (17:00 horas)

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs Perú Sub 19 (16:00 horas)

- Perú Mundialista vs Argentina (18:00 horas)

Dónde ver los partidos de la Copa Latina de vóley 2026

Los partidos de la Copa Latina 2026 serán transmitidos en todo el Perú por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 en alta definición.

La competencia también podrá seguirse en vivo por streaming, tanto en la página web oficial de Latina como en su aplicación móvil, lo que permite acceder a las transmisiones desde diferentes dispositivos y lugares.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral, con actualizaciones en tiempo real, resúmenes de las jugadas más destacadas y todos los detalles de cada encuentro, para que los hinchas estén al tanto de cada momento del torneo.

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