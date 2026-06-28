Pamela López podría pagar penalidad de más de S/ 100 mil por poner en duda el 24/7 de ‘La Granja VIP’

Pamela López podría pagar una penalidad de más de S/ 100 mil por comentarios acerca de 'La Granja VIP’. La advertencia llegó de parte de Pati Lorena, exproductora de televisión y participante del reality, quien aseguró que los participantes firmaron un contrato de confidencialidad que les impediría hablar públicamente de situaciones vinculadas a la producción.

El tema tomó fuerza luego de que López, en una conversación con el pódcast ‘Eso Háblalo’, cuestionara el formato del programa y afirmara que el supuesto “24/7” no habría sido realmente continuo.

En sus declaraciones, dejó entrever que se habrían “cortado” momentos intensos protagonizados por los participantes y que incluso se habrían omitido situaciones que, según su versión, fueron “más graves” que lo que se le atribuyó a ella dentro del espacio de convivencia.

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“Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7, eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que fueron cortadas, que no han sido evidenciadas, presumo yo, para que no perjudique a algunas personas”, sostuvo la trujillana.

A partir de esos comentarios, Pati Lorena señaló que López se habría expuesto a una sanción económica que, de acuerdo con lo que indicó, podría superar los 100 mil soles.

Pamela López aseguró en el pódcast Eso Háblalo que en La Granja VIP “nunca existió un 24/7”.

Las declaraciones que encendieron la polémica: “Nunca existió un 24/7”

En el pódcast 'Eso Háblalo’, Pamela López insistió en que el reality no habría mostrado todo lo ocurrido y que parte del material fue editado o retirado. También deslizó que lo habría hecho para proteger a algunos participantes, aunque lo planteó como una presunción.

En esa misma línea, aseguró que la producción habría intervenido en determinados momentos para evitar que algunas escenas pasaran “a mayores”. Según su relato, se trataría de conflictos que habrían sido más delicados que lo que, en su caso, se difundió en pantalla.

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“Hubo varias situaciones que creo yo fueron cortadas porque no se hablan y me sorprende que no se digan porque fueron cosas mucho más graves de lo que a mí se me señalan (...) Ha habido momentos en que ha tenido que intervenir la producción para separar algunos conflictos que sí se fueron a la mano y bueno, tuvo que cortarse”, declaró.

Sus afirmaciones abrieron el debate sobre el manejo del contenido, el nivel de exposición de los participantes y la promesa de un formato “24/7”, un elemento que suele ser central en este tipo de realities.

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La advertencia de Pati Lorena: “Hasta más de 100 mil soles”

Tras la difusión de las declaraciones, Pati Lorena reaccionó y sostuvo que ese tipo de comentarios podrían considerarse una infracción contractual. La exproductora afirmó que, al ingresar al programa, los concursantes habrían firmado un acuerdo de confidencialidad que limita lo que pueden decir en entrevistas o plataformas públicas.

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“Todos los participantes, incluida yo, firmamos un contrato de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100 mil soles", afirmó.

Bajo ese argumento, Lorena sostuvo que López, al referirse a supuestos cortes de material y a intervenciones de la producción, habría cruzado una línea que el contrato impediría. Además, dejó entrever que esa penalidad podría activarse si el canal o la producción decidiera tomar acciones.

Pati Lorena afirmó que los participantes firmaron un contrato de confidencialidad con posibles penalidades económicas.

“¿Para qué hablas tonterías?”: el duro mensaje contra Pamela López

Más allá de la advertencia sobre una posible penalidad, Pati Lorena lanzó un mensaje directo contra Pamela López, cuestionando sus motivos y atribuyéndole una intención de desviar la atención de su comportamiento dentro del reality.

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“Hijita, tú que le andas llorando a tu ex de que te quitó la casa, que no tienes para pagar los colegios, ¿para qué te metes en camisa de once varas?, ¿para qué hablas tonterías que no sabes?. Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste, tu falta de control de ira, tu mal humor, tu maltrato a Paul Michael, diciendo que no había un 24/7″, expresó.

En su intervención, Lorena planteó que López estaría intentando reposicionarse luego de los episodios que, según ella, la dejaron mal parada ante el público. También sugirió que el tema del “24/7” estaría siendo usado como un argumento para cambiar el foco de la conversación.

La posibilidad de una carta notarial y la penalidad

En la parte final de sus comentarios, Pati Lorena afirmó que espera que el canal no tome medidas formales contra Pamela López, pero insistió en que el riesgo existe si se considera que se vulneró el acuerdo de confidencialidad.

Según señaló, la situación podría escalar a una carta notarial o, en el peor escenario, al cobro de la penalidad mencionada. El caso, por ahora, quedó instalado como una nueva controversia alrededor del reality, con el foco puesto en lo que se puede —o no— decir tras salir del programa.

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Por lo pronto, las declaraciones públicas de López sobre el “24/7” y los presuntos recortes de material abrieron un frente de discusión que involucra a la producción, a los participantes y a la exposición mediática que rodea a este tipo de formatos.