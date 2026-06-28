Fiscal es destituido por la JNJ tras caso de acoso a trabajadora en su último día laboral en la sede fiscal

Una mujer sentada en un escritorio lleno de papeles muestra una postura tensa, mientras un hombre de pie se ubica detrás de ella en una oficina de apariencia institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fiscal provincial de Pisco fue destituido tras ser hallado responsable de hostigar a una trabajadora bajo su cargo, según una decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Pleno concluyó que el magistrado incurrió en actos de connotación sexual no consentidos y vulneró los deberes de conducta intachable exigidos en la función fiscal.

El caso se originó por una denuncia presentada por una asistente administrativa que se encontraba bajo supervisión jerárquica del investigado. De acuerdo con lo actuado, el episodio ocurrió en la sede de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco y quedó recogido en un expediente que incorporó registros digitales y testimonios sobre el estado emocional de la denunciante inmediatamente después de lo sucedido.

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La destitución fue formalizada mediante la Resolución 006-2026-PLENO-JNJ, que determinó la responsabilidad disciplinaria de G. E. N. J., en su actuación como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, Distrito Fiscal de Ica, por hechos calificados como actos de connotación sexual no consentidos en agravio de una asistente administrativa.

Fiscal hizo tocamientos y actos indebidos contra trabajadora en sede fiscal

Según la resolución difundida por LP Derecho, los hechos se produjeron el 3 de mayo de 2023, aproximadamente a las 20:00 horas, en las instalaciones de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, cuando la servidora realizaba la entrega de cargo por ser su último día laboral. En ese contexto, el investigado se aproximó a su escritorio, realizó tocamientos no consentidos y le dirigió frases de connotación sentimental sin su aprobación, entre ellas: “Tú me gustas hace tiempo” y “te voy a extrañar mucho”.

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Hostigamiento sexual laboral, acoso sexual laboral - Perú - 27 de febrero (El Peruano)

La imputación también sostuvo que el fiscal sujetó a la trabajadora y la besó contra su voluntad, y que continuó con conductas físicas no consentidas en espacios de la propia sede fiscal. La secuencia, siempre según el expediente, se extendió hasta alrededor de las 22:00 horas y dejó a la servidora en un estado de llanto y afectación emocional en el despacho.

Para sustentar la veracidad de lo imputado, el Pleno valoró pruebas documentales y digitales, como conversaciones de WhatsApp del mismo 3 de mayo de 2023. En esos mensajes, la servidora escribió a colegas frases como “pasó lo que temía que pasara” y “me besó a la fuerza… sentí asco”. También se consideraron testimonios: una fiscal adjunta provincial afirmó que encontró a la agraviada llorando, con la voz entrecortada, y un agente de seguridad señaló que la víctima salió de la oficina deprimida y con un evidente quiebre emocional.

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Tres años demoró la decisión de la JNJ en el caso de acoso contra una trabajadora

El caso se inició formalmente el 4 de mayo de 2023, a partir de la denuncia presentada por la servidora. La Oficina Desconcentrada de Control de Ica abrió indagación preliminar de inmediato y, semanas después, instauró el procedimiento disciplinario correspondiente. En paralelo, se dispuso el apartamiento preventivo del fiscal de sus funciones.

Piden nuevo proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia

Con el avance de las actuaciones, la instancia de control declaró fundada la queja y propuso la destitución, recomendación que fue posteriormente respaldada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos también emitió opinión favorable antes de que el expediente fuera elevado a la JNJ.

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Durante el proceso, el investigado sostuvo su defensa alegando la nulidad del procedimiento y la aplicación del principio de ne bis in idem, señalando que el caso penal había sido archivado. No obstante, la JNJ descartó dichos argumentos al precisar que la responsabilidad administrativa tiene naturaleza autónoma y se evalúa bajo estándares distintos al proceso penal.

Finalmente, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia determinó que el fiscal incumplió el deber de mantener conducta intachable, al incurrir en actos incompatibles con la dignidad del cargo. En consecuencia, resolvió su destitución, subrayando que la función fiscal exige estándares reforzados de respeto y responsabilidad frente a cualquier situación de abuso de poder.

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