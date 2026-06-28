Mano Menezes encumbra a André Carrillo: “Se encuentra entre aquellos jugadores que demuestran claramente una gran capacidad para leer el juego”

Mano Menezes apela a la experiencia de André Carrillo en el inicio de su gestión como seleccionador de Perú. - Crédito: Difusión

El inicio del proceso de Mano Menezes en la selección peruana ha estado marcado por la renovación del plantel, aunque por decisión propia ha mantenido a una columna vertebral con tres futbolistas jerarcas y uno con enorme proyección. Dentro del primer apartado, ha destacado la presencia de André Carrillo.

Durante un entrevista con el programa Bola-Bola, conducido por el legendario Paulo Roberto Falcão, el actual entrenador de Perú desveló a los líderes de su vestuario toda vez que se dio un tiempo puntual para elogiar las aptitudes de la ‘Culebra’, pieza clave en su armado táctico.

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André Carrillo ha disputado todos los partidos de la selección peruana en el inicio de la era Mano Menezes. - Crédito: FPF

“Tenemos algunos jugadores en Perú que ya cuentan con bastante experiencia. Para la primera convocatoria, incluí a cuatro jugadores de la plantilla del Mundial de 2018: Gallese, Araujo, Carrillo —que juega en el Corinthians— y Noriega”, detalló Menezes.

“Y Carrillo se encuentra entre aquellos jugadores que demuestran claramente una gran capacidad para leer el juego”, sumó el estratega del elenco nacional, reivindicando así una virtud relevante de un extremo que se reconvirtió a mediocampista en el último tramo de su carrera.

Carrillo estructural

Dentro del proyecto que ha iniciado Mano Menezes, ha priorizado la presencia de aquellos futbolistas con amplia experiencia y espalda ancha en la selección peruana para que transmitan sapiencia y jerarquía a los nuevos puntuales. Es André Carrillo uno de los líderes actuales, acaso también la prolongación del entrenador dentro del campo de juego.

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No es menos cierto que la ‘Culebra’, con el avance de los años, ha ido perdiendo sus principales cualidades, esas que lo encumbraron como un extremo peligroso que incordiaba a los oponentes. Aun así, conserva jerarquía y un talento reinventado como mediocentro en el Corinthians.

André Carrillo es uno de los futbolistas modélicos de Corinthians. - Crédito: Leonardo Lima

De ahí que el DT Menezes tenga a Carrillo muy bien considerado en su estructura. De hecho, en sus tres primeros partidos en la parcela técnica, recurrió a André como titular, aunque su desempeño estuvo muy lejos de ser ideal. Ya en el último examen, contra España, entró de cambio, pero no gravitó.

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Dependerá exclusivamente del ’19′ asomarse a su mejor versión en el ‘timao’ para que pueda reflejarlo con Perú. No está en discusión su compromiso ni mucho menos su conducta, pero si tan solo elevase todavía más su nivel contribuirá demasiado en un nuevo proceso que debe estar destinado a la prosperidad.

Administración Menezes

La catástrofe de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, donde se ubicó penúltima tan solo por encima de Chile, hizo que la FPF diera el primer paso para una refundación absoluta. Así se incorporó a Jean Ferrari en la Dirección Deportiva para que se encargase de la definición del nuevo comando técnico para el nuevo periodo del circuito mundialista.

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El directivo, tras estudiar varias carpetas que llegaron de distintos lugares, acordó la contratación de Mano Menezes, experimentado estratega brasileño con una amplia carrera que abarca desde el Brasileirao, con experiencias en clubes tradicionales, hasta el seleccionado brasileño, al que condujo entre el 2010-2012.

Mano Menezes dialogando con Adrián Ugarriza. Crédito: FPF

Dos misiones se le asignaron a Menezes: clasificar a la próxima Copa del Mundo y gestionar la regeneración de la ‘bicolor’. Ambas responsabilidades son más que difíciles, pero sin temores de por medio se ha puesto a trabajar en absoluto silencio. La primera tarea en marcha es el cambio generacional y se está realizando al darle entrada a nuevos rostros, sobre todo del medio local.

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Dentro del plano futbolístico, aún no ha dado con la tecla. En su defensa, su administración lleva apenas seis meses, en los que solo ha registrado una victoria (2-1 frente a Haití) y el resto han sido caídas —salvo un empate amargo de última hora contra Honduras.