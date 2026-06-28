Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

La Marcha del Orgullo 2026 se desarrolló en Lima con una jornada de visibilidad y reivindicación de derechos que reunió a colectivos LGBTIQ+ y ciudadanos. El punto de concentración fue la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, desde donde los participantes avanzaron por las principales vías del Cercado de Lima entre mensajes de activismo, expresiones artísticas y actividades culturales.
En medio del recorrido, varias figuras del entretenimiento y creadores de contenido se sumaron a la movilización y aparecieron en carros alegóricos, saludando a la gente y luciendo atuendos llamativos.
PUBLICIDAD
En el vehículo estuvieron Leslie Shaw y Xiomy Kanashiro, mientras que en otro carro se vio a Valentino junto con exintegrantes de La Granja VIP: Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri.
Con música, banderas y arengas, el paso de los carros se convirtió en uno de los focos de atención para quienes marcharon o siguieron la jornada a través de fotos y videos que se compartieron en redes sociales durante el día.
La concentración inició en la avenida de la Peruanidad y avanzó por rutas que incluyeron Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, generando congestión vehicular en varios sectores. También se mencionó al óvalo Guzmán Blanco como uno de los puntos de encuentro, con asistentes vestidos con colores representativos y realizando expresiones artísticas.
PUBLICIDAD
Leslie Shaw y Xiomy Kanashiro en carros alegóricos: atuendos llamativos y saludos
Dentro de la jornada, uno de los momentos más comentados fue la presencia de Leslie Shaw y Xiomy Kanashiro en carros alegóricos distintos. Ambas aparecieron con atuendos llamativos, saludando a las personas que acompañaban la marcha por las calles principales del Cercado de Lima.
En redes sociales circularon fotos y videos del paso de los vehículos, con las artistas interactuando con el público desde lo alto de los carros, en un ambiente de celebración y visibilidad.
Kanashiro dejó un mensaje breve que fue replicado por seguidores: “Amor no necesita explicación”.
Valentino y exintegrantes de ‘La Granja VIP’ en otro carro
En otro de los carros alegóricos se vio al tiktoker e influencer Valentino Palacios, acompañado por exintegrantes de La Granja VIP: Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri. La presencia del grupo llamó la atención por la combinación de creadores de contenido y rostros asociados al programa, en una dinámica de fotos, saludos y videos desde el recorrido.
PUBLICIDAD
Valentino compartió un mensaje en sus redes sociales y resaltó el acompañamiento familiar durante la experiencia. Según escribió, estuvo con su mamá Fio, su abuela Candela y su padrastro.
“La mejor experiencia que me pudo pasar y que mejor acompañado de las personas que más quiero en esta vida”, publicó.
El influencer también se mostró activo durante la marcha, registrando parte del evento y sumándose a los saludos a quienes caminaban en el recorrido.
Zaca TV: Gia Meier en silla de ruedas y el mensaje de Giacomo
La marcha también reunió a figuras vinculadas a Zaca TV y a participantes de la segunda temporada del programa. Entre ellos se mencionó a Gia Meier, quien, según el relato compartido, se cayó un día antes, se torció el tobillo y acudió a la movilización en silla de ruedas.
PUBLICIDAD
Además estuvieron Giacomo, Dompenico Benavides y Mafe, quienes aparecieron en el contexto del evento y compartieron registros en redes sociales.
Giacomo escribió en sus plataformas: “Aquí pes en la marcha gay”.
Entre el paso de los carros, los grupos que avanzaban a pie y las publicaciones que se multiplicaron durante el día, la Marcha del Orgullo 2026 en Lima dejó una nueva tanda de imágenes virales, con participación de figuras de entretenimiento que se sumaron al recorrido y a la experiencia en las calles.
El recorrido en el Cercado de Lima: Campo de Marte y las avenidas principales
Según la ruta establecida por los organizadores, la movilización avanzó por vías importantes de la capital como Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y 28 de Julio, antes de retornar al punto de inicio, donde se realizaron actividades culturales y mensajes de cierre.
PUBLICIDAD
El desplazamiento se desarrolló con apoyo de medidas de seguridad y desvíos de tránsito en zonas aledañas, debido a la alta concentración de personas. En el camino, se observaron expresiones artísticas propias de la marcha, además de intervenciones culturales que acompañaron el paso de los contingentes.
La Marcha del Orgullo 2026 volvió a posicionarse como una de las principales expresiones públicas por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país, con presencia de organizaciones civiles, colectivos y asistentes que se sumaron desde temprano.
Más Noticias
La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de junio
El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 27 de junio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú informó sobre tres sismos registrados el 26 de junio en Apurímac, Ayacucho y Piura. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles réplicas
Seis de cada 10 consumidores descubren marcas o productos a través de las redes sociales
Las plataformas digitales se consolidan como espacios donde las personas investigan, comparan alternativas y evalúan la confianza que les genera una empresa antes de decidir una compra
Roberto Mosquera no deja de admirarse por la plenitud de Hernán Barcos en Sporting Cristal: “Entrenarlo es disfrutar todos los días”
El estado de forma del ‘Pirata’ en los entrenamientos sigue sorprendiendo al entrenador ‘cervecero’, quien desea emplearlo pronto en un partido. “Es un profesional de primer nivel y no ha perdido ni un ápice de técnica”, remarcó
Doble terremoto en Venezuela: la inevitable comparación con Perú en cuanto a construcciones resistentes a sismos
El Dr. Miguel Díaz, del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, detalla diferencias entre pórticos y muros resistentes, y explica cómo ondas superpuestas agravan daños acumulados
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD