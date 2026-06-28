Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino salieron a la Marcha del Orgullo 2026

La Marcha del Orgullo 2026 se desarrolló en Lima con una jornada de visibilidad y reivindicación de derechos que reunió a colectivos LGBTIQ+ y ciudadanos. El punto de concentración fue la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, desde donde los participantes avanzaron por las principales vías del Cercado de Lima entre mensajes de activismo, expresiones artísticas y actividades culturales.

En medio del recorrido, varias figuras del entretenimiento y creadores de contenido se sumaron a la movilización y aparecieron en carros alegóricos, saludando a la gente y luciendo atuendos llamativos.

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En el vehículo estuvieron Leslie Shaw y Xiomy Kanashiro, mientras que en otro carro se vio a Valentino junto con exintegrantes de La Granja VIP: Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri.

Con música, banderas y arengas, el paso de los carros se convirtió en uno de los focos de atención para quienes marcharon o siguieron la jornada a través de fotos y videos que se compartieron en redes sociales durante el día.

La concentración inició en la avenida de la Peruanidad y avanzó por rutas que incluyeron Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, generando congestión vehicular en varios sectores. También se mencionó al óvalo Guzmán Blanco como uno de los puntos de encuentro, con asistentes vestidos con colores representativos y realizando expresiones artísticas.

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Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

Leslie Shaw y Xiomy Kanashiro en carros alegóricos: atuendos llamativos y saludos

Dentro de la jornada, uno de los momentos más comentados fue la presencia de Leslie Shaw y Xiomy Kanashiro en carros alegóricos distintos. Ambas aparecieron con atuendos llamativos, saludando a las personas que acompañaban la marcha por las calles principales del Cercado de Lima.

Xiomy Kanashiro y Leslie Shaw en la Marcha del Orgullo 2026

En redes sociales circularon fotos y videos del paso de los vehículos, con las artistas interactuando con el público desde lo alto de los carros, en un ambiente de celebración y visibilidad.

Kanashiro dejó un mensaje breve que fue replicado por seguidores: “Amor no necesita explicación”.

Xiomy Kanashiro participó en la marcha y compartió el mensaje: “Amor no necesita explicación”.

Valentino y exintegrantes de ‘La Granja VIP’ en otro carro

En otro de los carros alegóricos se vio al tiktoker e influencer Valentino Palacios, acompañado por exintegrantes de La Granja VIP: Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri. La presencia del grupo llamó la atención por la combinación de creadores de contenido y rostros asociados al programa, en una dinámica de fotos, saludos y videos desde el recorrido.

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Valentino Palacios se mostró en otro carro junto con Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri, exintegrantes de La Granja VIP.

Valentino compartió un mensaje en sus redes sociales y resaltó el acompañamiento familiar durante la experiencia. Según escribió, estuvo con su mamá Fio, su abuela Candela y su padrastro.

“La mejor experiencia que me pudo pasar y que mejor acompañado de las personas que más quiero en esta vida”, publicó.

El influencer también se mostró activo durante la marcha, registrando parte del evento y sumándose a los saludos a quienes caminaban en el recorrido.

Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri en la Marcha del Orgullo 2026

Zaca TV: Gia Meier en silla de ruedas y el mensaje de Giacomo

La marcha también reunió a figuras vinculadas a Zaca TV y a participantes de la segunda temporada del programa. Entre ellos se mencionó a Gia Meier, quien, según el relato compartido, se cayó un día antes, se torció el tobillo y acudió a la movilización en silla de ruedas.

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Además estuvieron Giacomo, Dompenico Benavides y Mafe, quienes aparecieron en el contexto del evento y compartieron registros en redes sociales.

Giacomo escribió en sus plataformas: “Aquí pes en la marcha gay”.

Entre el paso de los carros, los grupos que avanzaban a pie y las publicaciones que se multiplicaron durante el día, la Marcha del Orgullo 2026 en Lima dejó una nueva tanda de imágenes virales, con participación de figuras de entretenimiento que se sumaron al recorrido y a la experiencia en las calles.

Gia Meier asistió en silla de ruedas tras torcerse el tobillo un día antes, mientras el grupo de Zaca TV compartía fotos y videos del evento.

El recorrido en el Cercado de Lima: Campo de Marte y las avenidas principales

Según la ruta establecida por los organizadores, la movilización avanzó por vías importantes de la capital como Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y 28 de Julio, antes de retornar al punto de inicio, donde se realizaron actividades culturales y mensajes de cierre.

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El desplazamiento se desarrolló con apoyo de medidas de seguridad y desvíos de tránsito en zonas aledañas, debido a la alta concentración de personas. En el camino, se observaron expresiones artísticas propias de la marcha, además de intervenciones culturales que acompañaron el paso de los contingentes.

La Marcha del Orgullo 2026 volvió a posicionarse como una de las principales expresiones públicas por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país, con presencia de organizaciones civiles, colectivos y asistentes que se sumaron desde temprano.

Kenji Fujimori asistió a la Marcha del Orgullo 2026 en Lima. (Foto: Infobae Perú)