TikTok, Instagram y las reseñas cambian la forma de comprar: así toman decisiones los consumidores

Las redes sociales han dejado de ser únicamente espacios para el entretenimiento y la interacción entre usuarios. En la actualidad, plataformas como TikTok, Instagram y YouTube desempeñan un papel cada vez más importante en las decisiones de compra, al convertirse en canales donde las personas descubren nuevas marcas, comparan productos y buscan opiniones antes de tomar una decisión.
De acuerdo con información difundida por Agencia Andina, este cambio responde a una transformación en los hábitos de consumo digital. Hoy, los usuarios no solo observan contenido, sino que también consultan reseñas, leen comentarios y verifican experiencias compartidas por otros consumidores para determinar si una marca o producto les genera confianza.
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El fenómeno también representa un nuevo desafío para las empresas, que ya no compiten únicamente por captar la atención del público, sino por ofrecer información útil y relevante durante el proceso de decisión. En ese contexto, la presencia en redes sociales debe estar acompañada de contenido que resuelva dudas, facilite comparaciones y fortalezca la credibilidad de la marca.
Redes sociales influyen en la compra
Según recoge Agencia Andina, el estudio State of Social Research 2025 de Deloitte Digital señala que el 61 % de los consumidores descubrió una nueva marca o producto a través de redes sociales durante los últimos doce meses. Asimismo, el 46 % afirma que las reseñas de otros usuarios aumentan la probabilidad de concretar una compra dentro de estas plataformas.
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En el caso peruano, la tendencia también se refleja en el crecimiento del consumo digital. Datos de Comscore indican que el país registró 21 millones de visitantes únicos digitales a diciembre de 2025, mientras que cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que el 91 % de los usuarios de internet utiliza la red para comunicarse y el 80,8 % para obtener información.
Para Willard Manrique, CEO del Grupo Crosland y especialista en Dirección Comercial, el recorrido del consumidor ha cambiado significativamente. Según explicó a Andina, una red social puede ser el primer contacto entre una persona y una marca, pero también el espacio donde se resuelven dudas y se evalúa si una propuesta resulta confiable antes de efectuar una compra.
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Del descubrimiento a la compra
El proceso de compra ya no sigue un recorrido lineal. Un consumidor puede conocer un producto mediante un video en TikTok o Instagram, buscar referencias en YouTube, revisar opiniones de otros usuarios, comparar precios en un marketplace y, finalmente, realizar la compra tanto en una tienda física como en una plataforma digital.
Entre las plataformas con mayor crecimiento destaca TikTok. Según datos de TikTok Insights citados por Agencia Andina, el 85 % de los usuarios peruanos estaría dispuesto a adquirir un producto relacionado con viajes después de verlo en la aplicación. Además, ocho de cada diez personas investigan más sobre un artículo tras descubrirlo en un video y cuatro de cada cinco concretan una compra luego de buscar información directamente dentro de la plataforma.
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Este comportamiento también está acompañado por el avance de la inteligencia artificial. El informe Tendencias Digitales: Definiendo el rumbo del 2026, elaborado por Comscore, señala que las herramientas de IA y las redes sociales están modificando el tradicional embudo de compra, permitiendo que el descubrimiento de productos y contenidos ocurra de manera más rápida y personalizada.
Confianza es el principal factor
Más allá de la creatividad del contenido, los consumidores valoran aspectos como las reseñas, la rapidez de respuesta, la claridad de la información y las experiencias compartidas por otros usuarios. Según el reporte State of the Consumer 2025 de McKinsey, los canales digitales continúan ganando protagonismo, aunque la confianza sigue siendo uno de los factores determinantes al momento de decidir una compra.
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En ese escenario, las marcas enfrentan el reto de construir una estrategia digital integrada. Willard Manrique sostuvo, en declaraciones recogidas por Agencia Andina, que publicar con frecuencia ya no es suficiente. Explicó que el verdadero desafío consiste en ofrecer contenido relevante que ayude al consumidor a comprender mejor la propuesta de valor de la empresa y resolver sus principales dudas.
La evolución del comercio digital apunta a que las decisiones de compra continuarán formándose en un ecosistema donde convergen redes sociales, buscadores, creadores de contenido, marketplaces, reseñas e inteligencia artificial. Para las marcas, generar confianza y acompañar al consumidor durante ese proceso será un factor cada vez más importante para lograr su preferencia.
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